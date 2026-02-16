MAPEG 485 Adet Maden Sahasının İhale Edileceğini Duyurdu

Article Insights

7 Şubat 2026 tarihinde 33161 sayılı Resmî Gazete'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ("MAPEG") 485 adet maden sahasının ihale edileceğini duyurdu. MAPEG'in internet sitesinde ihale edilecek maden sahalarının ili, erişim numarası, maden grubu, taban ihale bedeli, ihale şartnamesi, pafta- koordinat bilgileri, alanları ve ihale tarihleri de (317. ihale grubu saha listesi) yayımlandı.

Maden Sahaları Hangi Maden Gruplarına İlişkin Olarak İhaleye Konu Edilmiştir?

Toplam 485 adet maden sahası, II-B Grubu (mermer, traverten ve benzeri doğal taşlar) ile IV. Grup (altın, bakır, çinko, kurşun, demir vb. metalik madenler) maden gruplarına ilişkin olarak ihaleye konu edilmiştir.

İhale Sürecine İlişkin Detaylar Nelerdir?

Teklifler, MAPEG internet sitesinde ilan edilen tarih ve saat aralığında (25 Mart 2026 tarihinde başlayacak olup 10 Nisan 2026 tarihine kadar kademeli şekilde gerçekleştirilecektir), Ankara'daki MAPEG hizmet binasında yer alan Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu'nda komisyona elden teslim edilmek zorundadır. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. MAPEG'in internet sitesinde her bir saha için belirlenmiş ihale tarihi yayımlanmıştır. Belirtilen saatten sonra sunulan teklifler değerlendirmeye alınmamaktadır; MAPEG ihale tarihini erteleme yetkisini saklı tutar.

İlan edilen sahaya yapılacak başvuruda istenen belgeler ihale şartnamesinin 5 maddesinde sıralanmış olup ihale teklif mektubu zarfı ve ihale teminat zarfı ayrı ayrı kapalı zarf içinde olmak üzere diğer müracaat evrakları ile birlikte büyük ayrı bir dış zarfa konularak İhale Teklif Dosyası Zarfının oluşturulması, zarfın üzerine gerçek kişiler için teklif verilecek sahanın ili, erişim numarası, müracaatçının adı soyadı T.C. kimlik numarası; tüzel kişiler için teklif verilecek sahanın ili, erişim numarası, ünvanı, vergi no, varsa vekilin adı soyadı, T.C. kimlik numarası bilgilerinin yazılması gerekmektedir.

İhale süreci iki kademeli olarak yürütülmektedir:

Kapalı teklif aşaması: Geçerli teklif zarfları açıldıktan sonra tüm geçerli tekliflerin aritmetik ortalaması hesaplanır. Bu ortalamanın en az %50'sine ulaşan teklifler açık artırma sürecine geçmeye hak kazanır; bu eşik değerin altında kalan teklifler değerlendirme dışı bırakılır. Açık artırma süreci: Açık artırma, kapalı teklif aşamasında geçerli teklifler arasında en düşük bedeli sunan istekli tarafından başlatılır. Sonraki artışlar, mevcut teklifin %5'inden daha düşük ve %20'sinden daha yüksek olacak şekilde yapılamaz; artırım aralığı bu bant içinde kalmak zorundadır.

İhaleye Katılıma İlişkin Mali Yükümlülükler Nelerdir?

Belgelere ek olarak; 9.450,00 TL değerindeki şartname bedelinin, 180.461,00 TL değerindeki işletme ruhsat taban bedelinin ve 2.000.000,00 TL asgari ihale teminatının yatırılması gerekmektedir. Ayrıca belirtmek gerekir ki, asgari ihale teminat bedeli kapalı zarf teklinin %20'sinden az olamaz.

İhaleye Kimler Katılamaz?

İhaleye; T.C. vatandaşı olmayan gerçek kişiler, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmamış tüzel kişiler, devlet memurları ve MAPEG personeli katılamaz. Aynı saha için aynı kişi veya bağlantılı kişiler tarafından birden fazla başvuru yapılması yasaktır; bu kurala aykırı başvuruların tamamı geçersiz sayılır. İhale sonucunda ruhsat almaya hak kazanmasına rağmen yükümlülüklerini yerine getirmeyenler bir yıl süreyle ihalelere katılamaz. Hile, sahte belge, ihaleye fesat gibi fiiller ise Cumhuriyet Savcılığına bildirilir ve ilgili kişiler iki yıl süreyle ihalelerden men edilir. Sahte belge kullanıldığının veya ihaleye katılma engeli bulunduğunun sonradan tespiti halinde; yatırılan şartname bedeli, taban bedel, ihale bedeli ve teminat irat kaydedilir, düzenlenmişse ruhsat iptal edilir ve diğer teklif sahiplerine herhangi bir hak doğmaz.

İhale Sonrası Süreç Nasıldır?

İhale, ilan edilen tarih ve saatte MAPEG, Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans Salonu'nda yapılarak sonuçlandırılacaktır.

Yapılan ihale sonucu, ihaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan kanuni süre içerisinde teklif ettiği ihale bedelini ilgili banka hesabına yatırmak zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatının tamamı irat kaydedilir. İhale bedelini kanuni süre içerisinde yatırılmasını müteakiben teklif sahibine Maden Kanunu'nda belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 2 ay süre verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren teklif sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve yatırılan ihale bedeli iade edilmez, saha yeniden ihalelik saha konumuna getirilir.

İhaleye katılmayı değerlendirenlerin, sahaların önemli bir kısmının çeşitli kamu idarelerinin izin veya uygun görüşüne tabi alanlarda bulunduğunu ve madencilik faaliyetlerine başlanmasının, ilgili mevzuat uyarınca gerekli izinlerin alınmasına bağlı olabileceğini göz önünde bulundurması gerekir; ayrıca bazı sahalarda mevcut enerji ve altyapı tesisleri bulunması nedeniyle ilgili kuruluşlardan ek izinler alınması gerekebilecektir.

