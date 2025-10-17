II-B Grubu Maden Arama Ruhsatından Maden İşletme Ruhsatına Geçiş Prosedürleri

Öncelikle belirtmek gerekir ki Maden Yönetmeliği uyarınca, arama faaliyetleri, II-B Grubu, III., IV. ve V. Grup madenler için arama ruhsatı alınarak yapılır. Bu kapsamda...

I. Arama Ruhsatı

Öncelikle belirtmek gerekir ki Maden Yönetmeliği uyarınca, arama faaliyetleri, II-B Grubu, III., IV. ve V. Grup madenler için arama ruhsatı alınarak yapılır. Bu kapsamda, Maden Kanunu uyarınca II-B Grubu madenler için doğrudan işletme ruhsatı verilmemektedir, öncelikle arama ruhsatı düzenlenir. II-B Grubu bir madenin işletme faaliyetlerinin yürütülmesi için yetki belgesi yani işletme ruhsatı düzenlenmeli ve madenin işletmeye alınabilmesi için işletme izni verilmesi gereklidir. II-B Grubu madenler için bu işlemler arama ruhsatı aşamasından sonra gerçekleşmektedir.

II. Arama Ruhsatından İşletme Ruhsatına Geçiş

i. İşletme Ruhsat Müracaatları

Maden Yönetmeliği uyarınca, arama faaliyetleri, II-B Grubu madenler için arama ruhsatı alınarak yapılacağı düzenlenmiştir. Mevzuatta açıkça belirtildiği üzere arama ruhsat sahipleri, arama dönemine ilişkin yükümlülüklerini süresinden önce yerine getirdikleri takdirde, dönem süresinin bitimi beklenmeksizin bir sonraki arama dönemine ve/veya işletme dönemine geçiş yapabilirler. Ruhsat sahibinin işletme ruhsatı başvurusundan önce arama ruhsatı kapsamında tamamlaması gereken dönemler aşağıda kısaca belirtilmiştir:

Ön Arama Dönemi: Arama ruhsatının düzenlenme tarihinden itibaren başlayan 1 yıllık süre ön arama dönemi olarak kabul edilir. Bu dönemde, ön inceleme raporunda belirtilen sistematik arama yöntemlerinin uygulanması mümkündür. Ön arama dönemi sonunda, Maden Yönetmeliği ekinde yer alan ön arama faaliyet raporunun sunulması zorunludur. Söz konusu raporun mevzuata uygun şekilde verilmesi, ruhsat sahibine genel arama dönemine geçiş hakkı kazandırır.

Genel Arama Dönemi: Genel arama dönemi, ön arama döneminin sona ermesinden itibaren başlamak üzere; II-B Grubu madenler için 1 yıl olarak belirlenmiştir. Genel arama dönemi süresi sonuna kadar, Maden Yönetmeliği ekinde yer alan genel arama faaliyet raporunun (bu dönemde yapılan arama faaliyetlerine ilişkin yatırım harcamalarını da içerecek şekilde) sunulması zorunludur. Önemle belirtmek gerekir ki, II-B Grup kapsamındaki madenlerde genel arama dönemi sonunda kaynak ve rezerv bilgilerini içeren işletme projesi (Yetkilendirilmiş Tüzel Kişi (“YTK”) sorumluluğunda Maden mühendisi sorumluluğunda hazırlanmış) sunularak işletme ruhsatı talebinde bulunulmaması hâlinde, ilgili arama ruhsatı iptal edilir.

Maden Yönetmeliği'nin 20. ve 23. maddeleri ve Maden Kanunu'nun 24. maddesi uyarınca II-B Grubu madenler için, arama ruhsat süresi sonuna kadar ruhsat/hak sahibi tarafından aşağıdaki işlemlerin yerine getirilmesi zorunludur.

İşlem Türü Süresi Kimin Tarafından Yerine Getirileceği Yaptırımı Arama ruhsat süresi sonuna kadar arama faaliyetlerine ait arama dönemleri ile ilgili yeterlilik şartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunlar II-B Grubu madenler için yeterlilik şartları: Ön arama faaliyet raporu

Genel arama faaliyet raporu

İşletme projesi olarak belirtilmektedir. Arama ruhsatı sonuna kadar ibraz edilmelidir Ruhsat Sahibi sunacaktır. İlgili arama ruhsatı iptal edilir. İşletme ruhsat taban bedeli, rehabilitasyon bedeli ve işletme ruhsat bedelinin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (“Genel Müdürlük”) hesabına yatırılması Arama ruhsat süresi sonuna kadar yatırılmalıdır Ruhsat Sahibi yatıracaktır. Talep reddolunur ve saha ihalelik saha konumuna getirilir. Ödenen işletme ruhsatı taban bedeli iade edilmez. İşletme Projesinin uygulanması için gerekli olan mali yeterlilik belgelerinin teslimi Arama ruhsat süresi sonuna kadar gerçekleştirilmelidir. Ruhsat Sahibi sunacaktır. Talep reddolunur ve saha ihalelik saha konumuna getirilir. Ödenen işletme ruhsatı taban bedeli iade edilmez. KEP ve UETS adreslerinin ibrazı Arama ruhsatı sonuna kadar ibraz edilmelidir Ruhsat Sahibi sunacaktır. Talep reddolunur ve saha ihalelik saha konumuna getirilir. Ödenen işletme ruhsatı taban bedeli iade edilmez. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 22/A maddesi uyarınca vadesi geçmiş borcun bulunmadığına dair belgenin ibrazı Belge üzerindeki geçerlilik süresi içerisinde ibraz edilmelidir Ruhsat Sahibi sunacaktır. İşletme ruhsatı verilmez veya ek süre müracaatı kabul edilmez

Maden işletme projesinin ruhsat/hak sahibi veya kanuni vekilince ve YTK tarafından imzalanması zorunludur.

Yukarıda sayılan gerekliliklerin yerine getirilmesini takiben Genel Müdürlük tarafından incelenen işletme projesinde eksiklik tespit edilmesi halinde Genel Müdürlük ruhsat sahibine bildirim yapar, bildirimden itibaren 3 ay içerisinde eksikliklerin tamamlanması gerekmektedir. Eksiklikler verilen sürede tamamlanmazsa Maden Kanunu'nun 24. Maddesi uyarınca 2025 yılı için (her yıl değişmektedir) 287.622,00 TL idari para cezası uygulanarak süre 3 ay daha uzatılır. Ek süre sonucunda da eksiklikler yerine getirilmez ise saha ihalelik saha konumuna getirilerek ihale yolu ile ruhsatlandırılır. Ödenmiş olan işletme ruhsatı taban bedeli bu durumda da iade edilmeyecektir.

İlaveten, Maden Yönetmeliği uyarınca maden arama döneminde yapılan harcamaları içeren bir liste ve ekinde; fatura, gider pusulası, maaş ödemesi ve diğer harcamalara ilişkin belgelerin işletme projesi verildiği tarihe kadar ayrı ayrı verilmesi gerektiği düzenlenmiştir. Genel arama dönemi süresi sonuna kadar genel arama faaliyet raporunun verilmesi zorunlu olup II-B Grubu madenler için genel arama dönemi sonuna kadar kaynak ve rezerv bilgilerini içeren işletme projesi verilerek işletme ruhsat talebinde bulunulmaması halinde arama ruhsatı iptal edilir.

ii. İşletme Ruhsat Taleplerinde Mali Yeterlilik Şartı

İşletme ruhsatı müracaatında verilecek olan maden işletme projesinin eki niteliğindeki mali yeterlilik, 2025 yılı için (her yıl değişmektedir) II-B Grubu madenler için minimum 7.870.794,00TL olarak belirlenmiştir. Mali yeterlilik minimum tutarının yanı sıra, maden işletme projesinde belirtilen toplam yatırım tutarının en az %20'si kadardır. Genel Müdürlüğe verilen maden işletme projesi ekindeki mali yeterlilik ile ilgili ruhsat sahibi gerçek veya tüzel kişiler, kullanılabilir nakdi kredi limiti ve/veya vadeli/vadesiz mevduat miktarını gösterir banka referans mektubunu ibraz etmek zorundadır. Tüzel kişiler, maden gruplarına göre mali yeterlilik tutarlarının en az %30'unu sermayeleriyle, geri kalan kısmını banka referans mektubuyla, gerçek kişiler ise banka referans mektubuyla ibraz etmek zorundadır.

iii. Müracaatın Değerlendirilmesi

Maden Kanunu'nun 17. Maddesine göre hazırlanmış genel arama faaliyet raporunda yer alan görünür ve/veya muhtemel rezerv alanına dayanılarak Maden Kanunu madde 24 uyarınca 1 ay içerisinde işletme ruhsatı düzenlenecektir. Arama ruhsat süresinin sonuna kadar maden işletme projesine konu madenin görünür hale getirilmemesi durumunda işletme ruhsat talebi reddedilerek arama ruhsatı iptal edilir .

İşletme ruhsat alanı içerisinde arama faaliyetlerinin yapılmasında bir engel yoktur. II-B Grubu madenler için, işletme ruhsatının düzenlendiği tarihten itibaren muhtemel rezerv alanları kaynak ve/veya rezerv haline getirilmemiş ise ilgili alanlar taksir edilecektir.

iv. İşletme İzni Verilmesi

Maden işletme ruhsatı düzenlendikten sonra ruhsatı fiilen kullanmaya başlamak adına maden işletme izni alınması prosedürü gerçekleştirilmelidir.

Maden Yönetmeliği madde 28 uyarınca II-B Grubu madenler için işletme izni verilmesi talepleri aşağıdaki işlemlerin yerine getirilmesi şartıyla değerlendirmeye alınacak, aksi halde reddedilecektir:

Maden Kanunu'nun 7. maddesi gereği ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gerekli izinlerin verildiğine dair belgelerin Genel Müdürlüğe sunulması,

Aktif edilmiş KEP veya UETS adresinin bulunması,

Geçmiş dönemlere ait ruhsat harcı, ruhsat bedeli, çevre ile uyum teminatı ve Devlet hakkı borcu olmaması,

YTK sözleşmesinin bulunması,

Mevzuatın ilgili hükümleri kapsamında ibraz edilmesi gereken belgelerin tamamının eksiksiz bir şekilde ibraz edilmesi.

