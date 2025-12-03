Tecil Faizi ve Gecikme Faizi Oranlarında Değişiklik

13 Kasım 2025 tarihli ve 33076 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 10556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ("Cumhurbaşkanı Kararı") ve Tahsilat Genel Tebliği, Seri: C No. 9 ("Tahsilat Tebliği") ile amme alacaklarına uygulanan tecil faizi ve gecikme faizi oranları değiştirilmiştir.

Hem Cumhurbaşkanı Kararı hem de Tahsilat Tebliği 13 Kasım 2025 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

A. Tecil Faizi Oranı

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun'un ("Kanun") 48. maddesi uyarınca, 21 Mayıs 2024 tarihinden itibaren %48 olarak uygulanan tecil faizi oranı, Tahsilat Tebliği ile %39 olarak revize edilmiştir.

Yeni tecil faizi oranı, 13 Kasım 2025 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

Bu tarihten önce yapılan başvurulara dayalı olarak tecil edilen amme alacaklarına, 13 Kasım 2025 tarihine kadar önceki tecil faizi oranı uygulanmaya devam edilecek, bu tarihten sonra ise yeni oran geçerli olacaktır.

Tahsilat Tebliği'ne buradan ulaşabilirsiniz.

B. Gecikme Faizi Oranı

Kanun'un 51. maddesi uyarınca, amme alacaklarının yasal ödeme süresi içinde ödenmeyen kısmına aylık %4 gecikme faizi uygulanmaktaydı. Bu oran, Cumhurbaşkanı Kararı ile %3,7'ye düşürülmüştür.

Cumhurbaşkanı Kararı'na buradan ulaşabilirsiniz.

