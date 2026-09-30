Denizcilik Kurallarına Uygunluk Uyarısı: Kuşadası Ve Samos Arasında Sınır Ötesi Seyirlerde Sıkı Denetimler Hakkında

Kuşadası ile Samos Adası arasındaki yakınlık nedeniyle bölgede yat turizmi trafiği yoğun gerçekleşmektedir. Son denetimlerin ardından Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı, tekne sahipleri ve kaptanlarına Samos’a yapılan yasa dışı seferlerle ilgili resmî bir uyarı yayımlamıştır. Yetkililer, birçok teknenin zorunlu liman otoritesi çıkış izni almadan, gümrük beyannamesi vermeden ve pasaport kontrollerini tamamlamadan deniz sınırını geçtiğini tespit etmiştir. Seyir güvenliğini ve yasalara uyumu sağlamak amacıyla yayımlanan bu bildirim, operatörlerin, kaptanların ve yolcuların ağır para cezalarından ve ciddi yasal işlemlerden kaçınmak için uymaları gereken zorunlu kuralları vurgulamaktadır.

Bu izinsiz seferler, Türkiye’nin deniz sınır rejimini düzenleyen zorunlu kuralları doğrudan ihlal etmektedir. 5682 sayılı Pasaport Kanunu’na göre hem Türk vatandaşları hem de yabancı uyruklular Türkiye’ye giriş ve çıkışlarını yalnızca belirlenmiş sınır kapılarından, geçerli pasaportlarını veya eş değer seyahat belgelerini sınır polisine ibraz ederek gerçekleştirme mecburiyetindedir. Bu Kanun, Denizci Kimlik Belgesi sahibi mürettebat üyeleri için de geçerlidir. Ayrıca, Liman İdaresinden resmî çıkış izni almadan uluslararası bir seyahate çıkmak, 618 sayılı Limanlar Kanunu kapsamındaki liman düzenlemelerini ihlal etmektedir. Son olarak, gümrük işlemleri Pasaport Kanunu uyarınca polis pasaport kontrollerinin tamamlanmasına sıkı sıkıya bağlı olduğundan, bu adımların atlanması yasal izin sürecini tamamen bozmaktadır.

Bu ihlallere ilişkin idari para cezaları 5682 sayılı Pasaport Kanunu’na dayanmaktadır; Türkiye’ye yasa dışı yollardan giriş yapan veya Türkiye’den yasa dışı yollarla çıkış yapan teknelerdeki her bir yolcu ve mürettebat üyesine 24.440 TL ile 73.530 TL arasında idari para cezası uygulanmaktadır. Ayrıca, söz konusu riskler yalnızca yurt içi para cezalarıyla sınırlı değildir. Türk Sahil Güvenliği de yasa dışı geçişler nedeniyle Yunan Sahil Güvenliği tarafından bildirilen tekne ve şahıslar hakkında yasal işlem başlatmaktadır. Ayrıca, denizciler, Yunan makamları tarafından tespit edilen yasa dışı girişlerin, hem teknenin hem de teknedekilerin alıkonulmasının yanı sıra cezai soruşturma ve tutuklama ile de karşı karşıya kalabileceğini unutmamalıdır.

Bu sıkı denetimler göz önünde bulundurulduğunda Ege Denizi’nde seyreden tekne sahipleri, işletmecileri ve kaptanları, uluslararası sınır geçişlerini sıradan yerel seferler olarak görmemelidir. Bu durum, Kuşadası-Samos rotası gibi varış noktalarının coğrafi açıdan birbirine çok yakın olduğu güzergâhlarda ayrı bir önem taşımaktadır. Hareket etmeden önce Liman Başkanlığından gerekli izinlerin alınması, tüm gümrük işlemlerinin eksiksiz tamamlanması ve her bir yolcu ile mürettebat üyesinin yetkili bir deniz sınır kapısında pasaport kontrolünden geçmesi yasal bir zorunluluktur. Bu adımlara titizlikle uyulması, her iki ülkede de kişi başına kesilecek ağır para cezalarını ve geminin alıkonulması gibi yaptırımları ortadan kaldırabilecekken olası yasal işlemlerden korunulmasını da sağlayacaktır.

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