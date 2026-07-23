Türkiye Ulusal Denizcilik Mevzuatı: Kapsamlı Deniz Hukuku ve Uygulama Rehberi

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Türkiye, üç tarafını çevreleyen denizleri, uluslararası ticaretteki stratejik konumu ve Karadeniz ile Akdeniz’i birbirine bağlayan boğazları ile küresel denizcilik sektörünün en önemli aktörlerinden biridir. Bu muazzam denizcilik ekosisteminin güvenli, ticari açıdan sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir şekilde işlemesi, geniş ve dinamik bir ulusal denizcilik mevzuatı ile güvence altına alınmıştır.

Deniz ticareti, doğası gereği uluslararası sözleşmelerin ve yerel kanunların iç içe geçtiği oldukça spesifik bir hukuk dalıdır. Sektörün önde gelen deniz hukuku bürolarından Esenyel Partners olarak armatörlerin, gemi işletmecilerinin, kiracıların ve denizcilik profesyonellerinin hukuki süreçleri güvenle yönetebilmeleri için bu kapsamlı mevzuatın temel yapı taşlarını bir araya getirdik.

1. Deniz Ticareti Hukukunun Temeli: Türk Ticaret Kanunu (TTK)

Denizcilik sektöründeki ticari faaliyetlerin yasal çerçevesini, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Deniz Ticareti” başlıklı Beşinci Kitabı çizer. Ticari uyuşmazlıkların çözümünde ana referans kaynağı olan bu bölüm, aşağıdaki temel yapı taşlarından oluşur:

Gemi Mülkiyeti ve Türk Gemi Sicili

Bir deniz aracının gemi vasfı kazanması, mülkiyetinin devri, rehin ve ipotek işlemleri tamamen TTK hükümlerine tabidir. Gemilerin bayrak çekme hakkı ve sicil tescil süreçleri, donatanların uluslararası sularda sahip olduğu hakların temelini oluşturur.

Taşıma Sözleşmeleri

Deniz yoluyla yük taşımacılığında tarafların hak ve yükümlülükleri (navlun sözleşmeleri, çarter sözleşmeleri, kırkambar sözleşmeleri, konşimento düzenlemeleri) kanunla net bir şekilde sınırlandırılmıştır. Taşıyanın yükü özenle taşıma borcu, teslim süreçleri ve zarardan doğan sorumluluk sınırları deniz ticaretinin en yoğun ihtilaf yaşanan alanlarıdır.

2. Gemi Adamları ve Deniz İş Hukuku Mevzuatı

Gemide çalışma şartları, karadaki standart iş akitlerinden yapısal olarak ayrılır. Bu nedenle deniz çalışanlarının hakları ve donatanın yükümlülükleri özel kanunlarla düzenlenmiştir:

854 sayılı Deniz İş Kanunu: Gemi adamları ile işveren arasındaki iş sözleşmesinin kurulması, feshi, kıdem tazminatı, fazla mesai hakları ve gemi adamının yurduna iade (repatriation) hakkı bu kanunla koruma altına alınmıştır.

Gemi adamları ile işveren arasındaki iş sözleşmesinin kurulması, feshi, kıdem tazminatı, fazla mesai hakları ve gemi adamının yurduna iade (repatriation) hakkı bu kanunla koruma altına alınmıştır. Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği: STCW (Uluslararası Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Sözleşmesi) standartlarına uygun olarak personelin yeterliliklerini, sağlık muayenelerini ve disiplin süreçlerini belirleyen temel idari metindir.

3. Deniz Çevre Hukuku ve Kirlilik Yaptırımları

Günümüz denizcilik mevzuatında en tavizsiz uygulanan alan çevrenin korunmasıdır. Türkiye, Mavi Vatan’ı korumak adına uluslararası MARPOL Sözleşmesi ile entegre, son derece sıkı ve ağır yaptırımlar içeren bir hukuki altyapıya sahiptir.

Kirliliğe Müdahale ve İdari Para Cezaları

Deniz kirliliği hadiselerinde acil müdahaleyi düzenleyen 5312 sayılı Kanun ve Çevre Kanunu, deniz kirliliğinde “kirleten öder” prensibini esas alır. Gemilerden kaynaklanan petrol sızıntıları, sintine, atık yağ veya çöp deşarjı durumlarında, geminin grostonuna göre milyonlarca dolara varan idari para cezaları uygulanmakta ve gemiler aleyhine seferden men (tutuklama) kararları verilebilmektedir. Bu tür acil durumlarda kriz yönetimi ve hukuki müdahale hayati önem taşır.

4. İdari Yapı: Kabotaj, Limanlar ve Gemi Sicili Teşvikleri

Türkiye’nin limanları, kara suları ve deniz ticaret filosu idari kanunlarla devletin egemenliği ve teşvikleri altındadır.

Limanlara İlişkin Düzenlemeler

618 sayılı Limanlar Kanunu, Türkiye’nin deniz yetki alanlarındaki liman operasyonları ile gemi trafiği, yanaşma, demirleme ve seyir emniyetine ilişkin kuralların belirlenmesi ve batık gemilerin kaldırılması gibi ticari ve idari süreçleri düzenleyen temel mevzuattır.

Türk Uluslararası Gemi Sicili (TUGS)

Sektöre yatırım yapan armatörler için en önemli hukuki avantajlardan biri 4490 sayılı TUGS Kanunu’dur. Türk deniz ticaret filosunu büyütmek amacıyla kurulan bu sicile kayıtlı gemiler, gelir ve kurumlar vergisi muafiyetleri ile KDV istisnaları gibi devasa finansal teşviklerden yararlanır.

Kabotaj Kanunu ve Seyir Güvenliği

1926 tarihli Kabotaj Kanunu, Türkiye’nin kendi limanları arasındaki yolcu ve yük taşıma hakkını yalnızca Türk bayraklı gemilere tanır. Eş zamanlı olarak dünyanın en riskli dar su yollarından olan Türk Boğazları’ndaki trafik, Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği ile uluslararası hukuka ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne uygun olarak katı seyir kurallarına bağlanmıştır.

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