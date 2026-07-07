Gemi İpoteği: Tesisi, Sıralaması Ve Cebrî İcrasına İlişkin Hukuki Rehber

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Denizcilik finansmanı, yüksek sermaye hareketleri ve uluslararası nitelikteki dinamikleriyle, hukuken özenli bir yapılandırma gerektiren karmaşık bir alandır. Bu finansman modellerinin merkezinde yer alan gemi ipoteği, kredi kuruluşları ve yatırımcılar bakımından başlıca ayni teminat mekanizmalarından birini oluşturur. Türk Ticaret Kanunu (TTK) çerçevesinde düzenlenen gemi ipoteği; tesisi, derecelendirilmesi ve cebrî icrası itibarıyla kara taşınmazlarının ipoteğinden ayrılan, deniz hukukuna özgü kurallara tabidir.

Bu çalışmada, deniz ticareti hukukunun en teknik kurumlarından biri olan gemi ipoteğini, doğumundan paraya çevrilmesine uzanan süreciyle, uygulamaya dönük bir bakış açısıyla ele alıyoruz.

Gemi İpoteği Nedir ve Neleri Kapsar?

Gemiler hukuken taşınır (menkul) eşya niteliğinde olmakla birlikte, taşıdıkları yüksek ekonomik değer sebebiyle taşınmazlara özgü bir teminat rejimine tabi tutulmuştur. Gemi ipoteği, bir alacağın teminat altına alınması amacıyla sicile kayıtlı bir gemi veya gemi payı üzerinde kurulan, sınırlı bir ayni haktır; alacaklıya, alacağını geminin bedelinden öncelikle elde etme yetkisini tanır (TTK m. 1014).

Geçerli biçimde kurulan ipotek, yalnızca geminin gövdesini değil, bütünleyici parçalarını, eklentilerini (makine, seyir cihazları vb.), henüz ödenmemiş sigorta tazminatını ve olası bir kamulaştırma bedelini de teminatın kapsamına dâhil eder. Böylece alacaklının güvencesi, geminin maddi varlığının ötesine taşınır.

Gemi İpoteğinin Tesisi ve Tescil Süreci

Gemi ipoteğinin geçerli biçimde doğması, sıkı şekil şartlarına ve sicil işlemlerine bağlanmıştır. Olası uyuşmazlıkların önlenmesi için bu sürecin titizlikle yürütülmesi zorunludur.

Yabancı Para Üzerinden İpotek: Uluslararası denizcilik finansmanının gereklerine uygun olarak, ipoteğin yabancı para birimleri (USD, EUR vb.) üzerinden kurulması da mevzuatımızca mümkündür.

Uluslararası denizcilik finansmanının gereklerine uygun olarak, ipoteğin yabancı para birimleri (USD, EUR vb.) üzerinden kurulması da mevzuatımızca mümkündür. Şekil Şartı: İpoteğin kurulması için malik ile alacaklı arasında yazılı bir sözleşme yapılması ve imzaların noterce onaylanması gerekir. Sözleşme, dilenirse doğrudan Gemi Sicil Müdürlüğü huzurunda da akdedilebilir.

İpoteğin kurulması için malik ile alacaklı arasında yazılı bir sözleşme yapılması ve imzaların noterce onaylanması gerekir. Sözleşme, dilenirse doğrudan Gemi Sicil Müdürlüğü huzurunda da akdedilebilir. Tescilin Kurucu Etkisi: Sözleşmenin imzalanması, ipotek hakkının doğması için tek başına yeterli değildir. İpoteğin doğabilmesi, Türk Gemi Siciline (veya Türk Uluslararası Gemi Siciline) tescili şartına bağlıdır; buradaki tescil kurucu niteliktedir.

Bu noktada, ipotek sözleşmelerinin her iki tarafın menfaatini koruyacak ve uluslararası teamüllere uyum sağlayacak standartlarda hazırlanması belirleyici önem taşır. Müzakere ve tescil aşamalarının hukuken özenle yürütülmesi, ileride doğabilecek uyuşmazlıkların önlenmesi bakımından önem arz eder.

İpotekte Sıralama Sistemi ve Gemi Alacaklısı Hakkı

Bir gemi üzerinde birden çok ipotek kurulması hâlinde, alacaklıların tatmin sırası, Türk hukukunun benimsediği sabit derece sistemine göre belirlenir.

Her ipotek, sicilde belirli bir dereceye (örneğin 1. veya 2. derece) ve sıraya tescil edilir. Üst derecedeki ipotek terkin edildiğinde, alt derecedeki alacaklı kendiliğinden üst dereceye yükselmez. Bu ilerlemenin sağlanabilmesi için, taraflar arasında kurulmuş ve sicile şerh edilmiş bir “boşalan dereceye ilerleme” hakkının bulunması gerekir.

Süper Rüçhanlı Haklar: Gemi Alacaklısı Hakları

Deniz hukukunun en kritik kurumlarından biri, sicildeki ipoteklerin gücünü sınırlandıran gemi alacaklısı hakkıdır. Kanunun sınırlı sayıda saydığı bazı deniz alacakları, niteliği gereği gemi ipoteğinden önce gelerek öncelikli tahsil imkânı kazanır:

Kurtarma faaliyetlerinden doğan kurtarma ücreti

Gemi adamlarının iş ilişkisinden doğan ücret ve diğer alacakları

Liman, kanal, karantina ve kılavuzluk için ödenecek resim ve ücretler

Geminin işletilmesinden doğan, çatma ve benzeri haksız fiillere dayanan maddi zarar ile can kaybı ve bedensel zarar tazminatları

Bu katalog sınırlı sayıda olup, listede yer almayan alacaklar, örneğin kendi sözleşmesel rejimine tabi petrol kirliliği alacakları, gemi alacaklısı hakkı doğurmaz.

Gemi İpoteğinin Paraya Çevrilmesi ve İcra Süreci

Borcun vadesinde ödenmemesi (muaccel hâle gelmesi) durumunda, alacaklının teminatını nakde çevirmesi için icra süreci işlemeye başlar. Bu süreç, İcra ve İflas Kanunu (İİK) ile TTK’nın deniz icrasına ilişkin özel hükümlerinin birlikte uygulanmasıyla yürütülür.

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip: Alacaklı, icra dairesi aracılığıyla takibi başlatır ve borçluya icra emri tebliğ olunur. Borcun yasal süre içinde ödenmemesi ve itiraz aşamasının aşılması hâlinde geminin satışına geçilir.

Alacaklı, icra dairesi aracılığıyla takibi başlatır ve borçluya icra emri tebliğ olunur. Borcun yasal süre içinde ödenmemesi ve itiraz aşamasının aşılması hâlinde geminin satışına geçilir. Geminin İhtiyati Haczi (Seferden Men): Uygulamada, alacağın tahsilini güvence altına almak için, takipten hemen önce veya eş zamanlı olarak mahkemeden ihtiyati haciz kararı talep edilir. İpotekten doğan alacak bir deniz alacağı olduğundan, gemiler hakkındaki bu özel ihtiyati haciz rejimi uygulanır; karar uyarınca gemi seferden men edilerek limanda bağlanır ve teminatın kaçırılması ya da değer yitirmesi önlenir.

Uygulamada, alacağın tahsilini güvence altına almak için, takipten hemen önce veya eş zamanlı olarak mahkemeden ihtiyati haciz kararı talep edilir. İpotekten doğan alacak bir deniz alacağı olduğundan, gemiler hakkındaki bu özel ihtiyati haciz rejimi uygulanır; karar uyarınca gemi seferden men edilerek limanda bağlanır ve teminatın kaçırılması ya da değer yitirmesi önlenir. Satış ve Bedelin Dağıtımı: Gemi, açık artırma yoluyla satılır. Satış bedelinin dağıtımı kanuni bir sıraya tabidir: öncelikle cebrî icra ve muhafaza giderleri, ardından süper rüçhanlı gemi alacaklısı hakları karşılanır; bunu tescilli gemi ipoteklerinin derecelerine göre tatmini izler. Liman ve kanal resimleri gibi bazı kamu alacakları, niteliği gereği gemi alacaklısı hakkı kapsamında öncelik taşır. Deniz icra hukukunda gemi satışı ve sıra cetveline itiraz süreçleri, büyük titizlik gerektiren aşamalardır.

Sonuç ve Genel Değerlendirme

Gemi finansmanı, ipotek tesisi, sicil işlemleri ve deniz icrası; uluslararası sözleşmelerin ve sıkı şekil şartlarının devreye girdiği, klasik taşınmaz hukukundan ayrışan teknik alanlardır. İpoteğin kurulmasındaki bir usul hatası ya da gemi alacaklısı hakkı iddialarına karşı eksik kurgulanmış bir yaklaşım, yatırımcılar ve finans kuruluşları bakımından yüksek değerli teminatın yitirilmesine yol açabilir. Bu nedenle sürecin her aşamasının hukuki açıdan özenle yürütülmesi büyük önem taşır.

Bu yazı yalnızca genel hukuki bilgilendirme amacı taşımakta olup, hukuki görüş veya tavsiye niteliğinde değildir. Somut olaylarda, uyuşmazlığın kendine özgü koşullarına göre ayrıca değerlendirme yapılması gerekir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.