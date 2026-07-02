Limanlar Yönetmeliği 2026 Değişiklikleri: Operatörler Ve Armatörler İçin Stratejik Rehber

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Denizcilik sektörü, küresel ticaretin dinamiklerine ve çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine uyum sağlamak amacıyla sürekli bir hukuki dönüşüm içerisindedir. 2026 yılı itibarıyla yürürlüğe giren ve Limanlar Yönetmeliği kapsamında yapılan kritik değişiklikler, liman operatörlerinden gemi kaptanlarına, acentelerden lojistik firmalarına kadar tüm paydaşlar için yeni bir dönemi başlatmıştır.

Bu yazımızda, operasyonel süreçlerinizi doğrudan etkileyecek yasal güncellemeleri ve uyum sürecinde dikkat etmeniz gerekenleri mercek altına alıyoruz.

Deniz Trafiğinde Yeni Güvenlik Standartları: Osmangazi Köprüsü ve Hava Çekimi Limitleri

2026 yılı düzenlemelerinin en dikkat çekici maddelerinden biri, Marmara Denizi trafiğini ve İzmit Körfezi geçişlerini doğrudan etkileyen hava çekimi kısıtlamalarıdır. Seyir, can ve mal güvenliğini en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen bu düzenlemeye göre:

Geçiş Yasağı: Hava çekimi 64 metre ve daha fazla olan gemilerin Osmangazi Köprüsü altından geçiş yapması kesin olarak yasaklanmıştır.

Hava çekimi 64 metre ve daha fazla olan gemilerin Osmangazi Köprüsü altından geçiş yapması kesin olarak yasaklanmıştır. Özel İzin Prosedürü: Hava çekimi 60 ile 64 metre arasında olan gemiler için ise geçişler, İdare tarafından belirlenen sıkı kurallara ve özel izin protokollerine bağlanmıştır.

Operatörlerin sefer planlamalarında bu yeni limitleri gözeterek rota analizi yapması, olası gecikmelerin ve cezai yaptırımların önüne geçilmesi açısından hayati önem taşımaktadır.

Operasyonel Esneklik: Demirleme Prosedürlerinde Bürokrasi Azalıyor

Deniz ticaretinde zaman yönetimi, maliyetleri doğrudan etkileyen bir unsurdur. Yeni yönetmelik değişikliği, mazeretli hâllerde gemilerin demirleme süreçlerini kolaylaştırarak bürokrasiyi azaltmayı hedeflemektedir.

Esenyel Partners hukukçularının da üzerinde durduğu üzere arıza, personel değişimi, personel değişimi, kötü hava koşulları veya sefer talimatı bekleme gibi durumlarda, kıyı tesisine uğramayacak gemiler için “demirleme ordinosu” alma zorunluluğu esnetilmiştir. Artık bu durumdaki gemiler, ilgili Liman Başkanlığına veya Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) merkezine telsizle bilgi vererek belirlenen sahalara demirleyebilecektir. Bu düzenleme, liman sahalarındaki trafiğin daha akıcı yönetilmesini sağlamaktadır.

Yeşil Liman 2026: Sürdürülebilirlik Artık Bir Tercih Değil, Zorunluluk

24 Mart 2026 tarihinde yayımlanan güncellemelerle birlikte, Yeşil Liman Sertifikası süreci yeni kriterlerle ağırlaştırılmıştır. Çevre dostu limancılık anlayışını bir adım öteye taşıyan bu düzenlemeler şu yükümlülükleri beraberinde getirmektedir:

Çöpkapar Zorunluluğu: Kıyı tesislerinde, deniz yüzeyindeki atıkları toplamak amacıyla en az 30 litre hacme sahip “çöpkapar” sistemlerinin kullanımı zorunlu hâle gelmiştir. Hatıra Ormanı ve Ağaçlandırma: Yeşil Liman statüsünü korumak veya bu sertifikayı almak isteyen tesislerin, en az 5.000 ağaç kapasiteli bir hatıra ormanı oluşturması şartı getirilmiştir.

Bu çevresel yükümlülükler sadece prestij değil, aynı zamanda vergi teşvikleri ve kılavuzluk hizmetlerindeki avantajlar açısından da stratejik bir öneme sahiptir.

Liman Sahaları ve Koordinat Güncellemeleri

Tuzla, Kocaeli ve Kuşadası gibi yoğun trafiğe sahip bölgelerde demirleme sahaları ve kılavuz kaptan alma/bırakma noktaları yeniden düzenlenmiştir. Özellikle tehlikeli yük taşıyan gemiler için ayrılan bölgelerin koordinatları, operasyonel emniyet gereği revize edilmiştir. Bu noktada, gemilerin ECDIS (Elektronik Harita Gösterim ve Bilgi Sistemi) güncellemelerini zamanında yapmaları ve güncel koordinatlara uyum sağlamaları hukuki bir sorumluluktur.

Deniz Hukuku Uyum Süreçlerinde Profesyonel Destek

Limanlar Yönetmeliği 2026 değişiklikleri, Türk deniz yetki alanlarında faaliyet gösteren tüm aktörler için yeni bir uyum takvimi oluşturmaktadır. Bu süreçte yapılacak en küçük bir teknik hata, ciddi tazminat yükümlülüklerine veya idari para cezalarına yol açabilir. Deniz ticareti hukukunun karmaşık yapısında, operasyonlarınızı yasal zemin üzerinde güvence altına almak işletme sürekliliği için kritiktir.

Deniz hukuku ve liman operasyonları konusundaki derin tecrübesiyle Esenyel Partners, müvekkillerine bu geçiş sürecinde kapsamlı danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Yeni yönetmelik değişiklikleri, Yeşil Liman başvuruları veya liman operasyonlarınızın hukuki denetimi hakkında detaylı bilgi almak ve risklerinizi minimize etmek için Esenyel Partners ile iletişime geçebilirsiniz.

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