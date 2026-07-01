Çatma Davası ve Genel Müşterek Avarya: Deniz Kazalarında Sorumluluk Paylaşımı

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Deniz taşımacılığı, küresel ticaretin yaklaşık %90’ını oluşturan ve dünya ekonomisinin sürekliliğini sağlayan en önemli lojistik faaliyetlerden biridir. Bununla birlikte denizcilik sektörü; ağır hava şartları, insan hatası, teknik arızalar ve yoğun trafik gibi nedenlerle önemli riskler barındırmaktadır. Meydana gelen bir deniz kazası, yalnızca gemilerde fiziksel hasara yol açmakla kalmamakta; yük sahipleri, donatanlar, sigortacılar ve diğer ilgili taraflar açısından milyonlarca doları bulan uyuşmazlıklara da neden olabilmektedir. Nitekim bir çatma olayı; gemi ve yük hasarlarının yanı sıra kurtarma masrafları, çevre kirliliği talepleri, kâr mahrumiyeti zararları ve müşterek avarya katkı payları gibi çok katmanlı hukuki sonuçlar doğurabilmektedir.

Deniz kazaları sonrasında ortaya çıkan zararların hangi taraflar arasında ve hangi esaslara göre paylaştırılacağı sorusu ise deniz ticaret hukukunun en teknik iki kurumu olan çatma ve müşterek avarya hükümleri çerçevesinde cevap bulmaktadır.

Uluslararası standartlarda hukuki danışmanlık sunan Esenyel Partners olarak bu yazımızda; deniz kazalarında sorumluluk paylaşımının yasal zeminini, kusur oranlarının dağılımını ve küresel ticarette risk yönetiminin anahtarı olan York-Anvers Kuralları’nın güncel yansımalarını inceledik.

Deniz Ticaretinde Çatma Nedir? Kusur ve Sorumluluk Türleri

Türk Ticaret Kanunu’nun 1286 ila 1297’nci maddeleri arasında düzenlenen çatma, iki veya daha fazla geminin birbirine çarpması sonucunda ortaya çıkan zarar verici olayları ifade etmektedir. Ancak çatma kavramı yalnızca fiziksel temasla sınırlı değildir. Bir geminin seyir kurallarını ihlal etmesi veya hatalı manevra yapması sonucunda, doğrudan temas gerçekleşmese dahi başka bir gemide veya yükte zarar meydana gelmesi hâlinde de hukuken çatma hükümleri uygulanabilmektedir. Uygulamada bu durum “hükmi çatma” olarak adlandırılmaktadır.

Deniz hukuku çatma davası süreçlerinde tazminat yükümlülüğü, kazanın meydana gelişindeki “kusur” unsuruna göre şekillenir. TTK uyarınca sorumluluk paylaşımı şu üç ana başlıkta toplanır:

Çatma Türü Kusur Durumu Sorumluluk Dağılımı Kusursuz Çatma (TTK m. 1287) Mücbir sebep, beklenmeyen doğal olaylar veya sebebi belirlenemeyen durumlar nedeniyle meydana gelen kazalardır. Her gemi kendi zararına katlanır, tazminat talep edilemez. Tek Taraflı Kusurlu Çatma(TTK m. 1288) Kazanın meydana gelmesine yalnızca bir geminin kusuru yol açmıştır. Tüm zararı kusurlu olan geminin donatanı tazmin eder. Ortak Kusurlu Çatma (TTK m. 1289) Her iki geminin de kazanın meydana gelmesinde kusuru vardır. Zararlar kusur oranlarına göre paylaştırılır. Kusur oranlarının tespit edilememesi hâlinde ise eşit paylaşım esas alınır.

Kritik Not: Önemle belirtmek gerekir ki ortak kusurlu çatmalarda gemi ve eşya zararları bakımından müteselsil sorumluluk söz konusu değildir. Buna karşılık ölüm veya bedensel yaralanma ile sonuçlanan kazalarda, zarar gören üçüncü kişilere karşı tarafların müteselsil sorumluluğu gündeme gelebilmektedir.

Çatma Davalarında Kusurun Tespiti Neden Önemlidir?

Denizcilik uygulamasında çatma davalarının temelini kusur incelemesi oluşturmaktadır. Mahkemeler, tahkim heyetleri ve sigortacılar tarafından yapılacak değerlendirmelerde özellikle Denizde Çatmayı Önleme Uluslararası Kuralları (COLREG), seyir jurnalleri, AIS kayıtları, VDR kayıtları, radar görüntüleri ve tanık ifadeleri büyük önem taşımaktadır.

Birçok olayda uyuşmazlığın sonucu, çatmanın meydana gelmesinden sonraki ilk saatlerde toplanan delillere bağlı olarak şekillenmektedir. Bu nedenle kazanın hemen ardından teknik ve hukuki incelemelerin eş zamanlı olarak yürütülmesi büyük önem taşımaktadır.

Kılavuz Kaptanın Kusurundan Donatan Sorumlu mudur?

Deniz kazalarında en sık karşılaşılan ihtilaflardan biri, gemiyi limana veya boğaza yanaştıran kılavuz kaptanın yaptığı hatalardır. TTK m. 1291 uyarınca ikili bir ayrım mevcuttur:

Kılavuz kaptanın alınması isteğe bağlıysa veya zorunlu olmasına rağmen sevk yetkisi gemi kaptanındaysa kılavuzun kusurundan donatan sorumlu olur.

Mevzuat gereği geminin idaresi tamamen zorunlu olarak kılavuz kaptana bırakılmışsa onun hatasından kaynaklanan çatmalardan donatan sorumlu tutulamaz.

Çatma Sonrasında Ortaya Çıkabilecek Zararlar

Bir çatma olayı çoğu zaman yalnızca gemi gövdesindeki hasarla sınırlı kalmamaktadır. Kazanın niteliğine göre farklı zarar kalemleri ortaya çıkabilmektedir. Bunlar arasında:

Yük zararları

Kâr mahrumiyeti

Enkaz kaldırma masrafları

Kurtarma ve römorkaj giderleri

Üçüncü kişilerin uğradığı zararlar

Gemi hasarları ve tamir masrafları

Çevre kirliliğinden kaynaklanan talepler

Liman ve operasyonel gecikmelerden doğan zararlar

ön plana çıkmaktadır.

Özellikle ticari gemiler bakımından, onarım süresince geminin çalışamaması nedeniyle ortaya çıkan gelir kayıpları çoğu zaman fiziksel hasarın kendisinden daha yüksek tutarlara ulaşabilmektedir.

Genel Müşterek Avarya Kavramı ve Unsurları

Denizcilik hukukunun yüzyıllardır uygulanan en köklü kurumlarından biri olan müşterek avarya, ortak bir deniz sergüzeştine katılan menfaatlerin ortak bir tehlikeden kurtarılması amacıyla yapılan olağanüstü fedakârlık ve masrafların, bu kurtarmadan yarar sağlayan tüm taraflar arasında paylaştırılması esasına dayanır. Başka bir ifadeyle, bir tarafın ortak selamet uğruna katlandığı olağanüstü yükün tek başına taşınması yerine, bu yükten fayda sağlayan herkes tarafından paylaşılması amaçlanmaktadır.

Bir Zararın Müşterek Avarya Sayılmasının Şartları

Bir olayın TTK m. 1272 uyarınca müşterek avarya kapsamında değerlendirilebilmesi için şu şartların kümülatif olarak gerçekleşmesi gerekir:

Yapılan fedakârlığın makul olması Ortak bir deniz sergüzeştinin bulunması Nihayetinde faydalı bir sonucun elde edilmesi Olağanüstü bir fedakârlık veya masraf yapılması Gemi, yük ve navlunu tehdit eden gerçek ve yakın bir tehlikenin mevcut olması

Uluslararası Uygulamada York-Anvers Kuralları

Müşterek avaryanın tasfiyesi, ulusal kanunlardan ziyade, uluslararası denizcilik teamüllerini belirleyen York-Anvers Kuralları çerçevesinde yürütülür. Günümüz deniz taşımacılığı sözleşmelerinin neredeyse tamamı bu kurallara atıf yapar. Sektörde, uyuşmazlıkların çözümünde teknik ve pratik netlik sağlayan York-Anvers Kuralları revizyonları esas alınmaktadır.

York-Anvers Kuralları kapsamında müşterek avaryaya konu olabilecek başlıca durumlar şunlardır:

Geminin kasten karaya oturtulması

Kurtarma hizmetleri nedeniyle yapılan ödemeler

Geminin kurtarılması amacıyla yükün denize atılması

Gemide çıkan yangının söndürülmesi için yapılan müdahaleler

Barınma limanına giriş ve burada yapılan olağanüstü harcamalar

Ortak selamet amacıyla gerçekleştirilen çeşitli kurtarma faaliyetleri

Bu nedenle müşterek avarya, yalnızca teorik bir hukuk kurumu değil; günümüzde hâlen aktif şekilde uygulanan ve milyonlarca dolarlık mali sonuçlar doğurabilen bir risk paylaşım mekanizmasıdır.

Çatma ve Müşterek Avaryanın Kesişimi: Sorumluluk Nerede Başlar, Paylaşım Nerede Devreye Girer?

Uygulamadaki en karmaşık senaryolar, bir çatma sonrasında müşterek avarya sürecinin de devreye girdiği olaylarda ortaya çıkmaktadır.

Örneğin iki geminin çatışması sonucunda gemilerden birinin su almaya başlaması hâinde, kaptan gemiyi ve yükü kurtarmak amacıyla acil kurtarma hizmeti talep edebilir veya gemiyi bilinçli olarak karaya oturtabilir. Bu durumda çatma nedeniyle başlayan süreç, aynı zamanda müşterek avarya hükümlerinin uygulanmasını da gerektirebilir.

Bu gibi olaylarda bir taraftan kusur oranlarının belirlenmesi ve çatma sorumluluğunun tespiti yapılırken diğer taraftan müşterek avarya kapsamında hangi masraf ve fedakârlıkların paylaşılacağı da ayrıca değerlendirilmektedir.

Kusurlu Tarafın Durumu ve New Jason Clause

Normal şartlarda, kazaya kendi kusuruyla sebebiyet veren bir donatan, müşterek avarya katkısı talep edemeyecektir. Ancak uluslararası deniz ticaretinde bu durumu esnetmek ve finansal akışı korumak adına sözleşmelere New Jason Clause eklenmektedir. Bu kloz uyarınca; kazaya taşıyanın personelinin kusuru sebep olmuş olsa bile, eğer donatan geminin yola elverişliliğini sağlamak için başta gerekli özeni göstermişse yük ilgilileri müşterek avarya payını ödemekle yükümlüdür. Yük sahipleri, ödedikleri bu tutarı daha sonra çatmada kusurlu olan diğer gemiden rücu yoluyla tahsil ederler.

Deniz Kazalarında Hak Kaybını Önlemek: Zaman Aşımı ve Dispeç Süreçleri

Deniz kazalarının ardından hasar tespiti ve sorumluluk paylaşımı finansal açıdan hayati önem taşır. Sürecin yönetiminde iki temel unsur öne çıkar:

Zaman Aşımı Süreleri: TTK m. 1297 uyarınca, çatmaya dayanan her türlü tazminat istemi kazanın meydana geldiği günden itibaren 2 yıl içinde zaman aşımına uğrar. Donatanların birbirlerine karşı açacakları rücu davalarında ise süre, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Müşterek avaryadan doğan haklarda da talep sürelerine azami dikkat gösterilmesi gerekir.

TTK m. 1297 uyarınca, çatmaya dayanan her türlü tazminat istemi kazanın meydana geldiği günden itibaren 2 yıl içinde zaman aşımına uğrar. Donatanların birbirlerine karşı açacakları rücu davalarında ise süre, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Müşterek avaryadan doğan haklarda da talep sürelerine azami dikkat gösterilmesi gerekir. Dispeç Raporu: Müşterek avarya zararlarının hesaplanması, hangi masrafın avarya sayılacağı ve yük ile gemi sahiplerinin ödeyecekleri katkı payları, dispeçör adı verilen bağımsız uzmanlarca hazırlanır. Donatan, yük sahiplerinden Müşterek Avarya Taahhütnamesi ve sigortacılardan Müşterek Avarya Garanti Mektubu almadan yükü teslim etmeme yetkisine sahiptir.

Sigortanın Rolü

Çatma ve müşterek avarya süreçlerinde sigorta kuruluşları çoğu zaman olayın merkezinde yer almaktadır. Tekne Sigortası (Hull & Machinery), geminin uğradığı fiziksel hasarları teminat altına alırken P&I sigortası üçüncü kişi talepleri, çevre kirliliği zararları, yük hasarları ve çeşitli sorumluluk riskleri bakımından önemli koruma sağlamaktadır. Uygulamada çatma sonrasında ortaya çıkan taleplerin önemli bir bölümü, tekne sigortacıları ile P&I kulüpleri arasında yürütülen teknik ve hukuki değerlendirmeler neticesinde çözüme kavuşturulmaktadır. Müşterek avarya süreçlerinde ise yük sahiplerinden Müşterek Avarya Taahhütnamesi (General Average Bond), sigortacılardan ise Müşterek Avarya Garanti Mektubu (General Average Guarantee) alınması uygulamada yaygın olarak karşılaşılan bir prosedürdür. Bu belgeler temin edilmeden yükün teslim edilmesi çoğu zaman mümkün değildir.

Sonuç

Çatma ve müşterek avarya, deniz ticaret hukukunun birbirinden bağımsız görünmekle birlikte uygulamada sıklıkla kesişen iki temel kurumudur. Bir deniz kazasının ardından kusur oranlarının doğru belirlenmesi, delillerin zamanında toplanması, müşterek avarya sürecinin etkin şekilde yönetilmesi ve sigorta teminatlarının doğru değerlendirilmesi, tarafların hak kaybına uğramaması açısından hayati önem taşımaktadır.

Deniz ticaretinin giderek karmaşıklaştığı günümüzde, teknik ve hukuki süreçlerin birlikte yönetilmesi; donatanlar, yük ilgilileri, sigortacılar ve diğer tüm paydaşlar açısından başarılı bir risk yönetiminin temel unsurunu oluşturmaktadır.

Özellikle uluslararası nitelik taşıyan deniz kazalarında, olayın ilk anından itibaren teknik uzmanlar, sigortacılar ve deniz hukuku alanında uzman avukatlar arasında kurulacak koordinasyon hem uyuşmazlıkların etkin şekilde yönetilmesi hem de olası hak kayıplarının önlenmesi açısından kritik önem taşımaktadır.

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