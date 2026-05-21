Deniz İş Kanunu Kapsamında Gemi Adamlarının Hakları ve İşveren Yükümlülükleri: Kapsamlı Rehber

Deniz İş Kanunu, gemi adamlarının çalışma koşullarını ve haklarını düzenleyen özel bir mevzuattır. Bu kapsamlı rehber, gemi adamlarının sahip olduğu hakları ve işverenlerin yerine getirmesi gereken yükümlülükleri detaylı bir şekilde ele almaktadır.

Deniz taşımacılığı, küresel ticaretin bel kemiğini oluştururken, bu zorlu sektörün kahramanları olan gemi adamlarının çalışma koşulları, karadaki iş kollarından keskin çizgilerle ayrılmaktadır. Türk hukuk sisteminde bu özel statü, 854 sayılı Deniz İş Kanunu ile düzenlenmiştir. Deniz hukukunun dinamik yapısı içerisinde gemi adamlarının haklarını ve işverenlerin yasal yükümlülüklerini bilmek, hem olası uyuşmazlıkların önüne geçmek hem de operasyonel sürekliliği sağlamak adına kritiktir.

Bu rehberimizde, deniz iş hukukunun temel taşlarını ve güncel uygulamaları ele alacağız.

Gemi Adamı ve İşveren Kavramı: Kanunun Kapsamı

Deniz İş Kanunu, denizlerde, göllerde ve akarsularda Türk bayrağını taşıyan ve 100 grostonilatoluk (GT) ve daha yukarı grostonilatoluk gemilerde çalışan gemi adamları ile bu gemilerin işverenlerini kapsar. Kaptan, zabit, tayfa ve gemide hizmet veren diğer tüm personel “gemi adamı” statüsündedir. Esenyel Partners olarak, deniz hukuku alanındaki derin tecrübemizle, gemi adamı hizmet sözleşmelerinin hazırlanması ve uyuşmazlık yönetimi süreçlerinde tarafların haklarını uluslararası standartlarda korumaktayız.

Gemi Adamlarının Temel Hakları

1. Çalışma Süreleri ve Fazla Mesai

Deniz iş hukukunda genel çalışma süresi günde 8, haftada 48 saattir. Bu süreyi aşan çalışmalar “fazla mesai” olarak kabul edilir. Ancak denizde güvenlik (can, mal ve gemi güvenliği) söz konusu olduğunda yapılan acil durum çalışmaları ve talimler bu sürelerin dışında tutulabilir. İş süresi, gemi adamının işbaşında çalıştığı veya vardiya tuttuğu süredir. Fazla mesai ücretlerinin doğru hesaplanması ve kayıt altına alınması, işverenler için hukuki bir zorunluluktur.

2. Yıllık Ücretli İzin ve Yol İzni

Gemi adamı, aynı işveren bünyesinde en az 6 ay süreyle çalıştıktan sonra yıllık izne hak kazanır.

6 ay – 1 yıl arası çalışma: 15 gün izin hakkı bulunmaktadır.

15 gün izin hakkı bulunmaktadır. 1 yıl ve üzeri çalışma: Yılda en az 1 ay izin hakkı bulunmaktadır. Bir aylık izin, tarafların rızasıyle aynı yıl içinde kullanılmak suretiyle ikiye bölünebilir.

3. Yurda İade (Repatriasyon) Hakkı

Gemi adamının hizmet akdinin kanunda sayılan nedenlerden yurt dışında veya personelin ikametgâhı dışındaki bir limanda sona ermesi durumunda hizmet akdinde başka hüküm yok ise; personelin ikametgâhına geri dönüş masrafları (yol, iaşe ve zaruri masraflar) tamamen işveren tarafından karşılanır. Bu hak, denizcilik sektörüne özgü en temel koruma mekanizmalarından biridir.

İşverenin Temel Yükümlülükleri

Deniz İş Kanunu, işverene sadece ücret ödeme yükümlülüğü değil, aynı zamanda personelin yaşam kalitesini koruma sorumluluğu da yükler.

Kayıt Tutma: İşveren, her gemide noter onaylı bir "Ücret Ödeme Defteri" bulundurmak ve tüm ödemeleri şeffaf bir şekilde belgelemek zorundadır.

İaşe ve İbate Zorunluluğu: Gemi adamlarına gemide bulundukları süre boyunca sağlıklı yemek (iaşe) ve uygun barınma koşulları (ibate) sağlanması zorunludur. Şartların elvermediği durumlarda işveren bu bedeli nakden ödemekle yükümlüdür.

Sağlık ve Tedavi Sorumluluğu: Gemide hastalanan veya kazaya uğrayan personelin gemide olduğu sürece bakım ve tedavi süreci işverenin sorumluluğundadır. Esenyel Partners, özellikle iş kazaları ve sağlık tazminatları konularında gemi sahipleri ve personel arasındaki dengenin yasal çerçevede kurulmasında stratejik danışmanlık sunmaktadır.

İş Sözleşmesinin Feshi ve Tazminat Hakları

Deniz İş Kanunu uyarınca, 1 yılını dolduran ve kanunda sayılan şartlar mevcut ise gemi adamı kıdem tazminatına hak kazanır. İş sözleşmesinin haksız feshi durumunda ihbar tazminatı ve koşulları oluşmuşsa “kötü niyet tazminatı” gündeme gelebilir. Denizcilikte süresi belirli olmayan hizmet akitlerinde deneme süresinin en çok 1 ay olduğunu ve bu süre içinde tarafların bildirimsiz ve tazminatsız fesih hakkı bulunduğunu hatırlatmakta fayda vardır.

Sonuç ve Profesyonel Destek

Deniz iş hukuku, genel iş hukukundan farklı usullere ve hak düşürücü sürelere tabidir. Gemi adamları için hak kayıplarının önlenmesi, gemi sahipleri için ise ağır idari yaptırımlarla karşılaşılmaması adına hukuki süreçlerin profesyonelce yönetilmesi elzemdir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.