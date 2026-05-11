Genç Hukukçularla Geleceği Konuştuk: 1. Ulusal Deniz Hukuku Zirvesi’ndeydik

Esenyel Partners olarak, mesleğimizin geleceğini inşa edecek olan genç meslektaşlarımızla bir araya gelmekten ve saha tecrübelerimizi onlarla paylaşmaktan her zaman büyük bir heyecan duyuyoruz. Bu vizyonumuzun bir yansıması olarak, geçtiğimiz günlerde Akdeniz Üniversitesi’nde düzenlenen 1. Ulusal Deniz Hukuku Zirvesi’nde geleceğin hukukçularıyla aynı sahnede buluştuk.

Üniversite sıralarındaki teorik bilginin, pratik hayattaki karşılığını gençlere aktarabilmek ve onların mesleki ufuklarını genişletebilmek amacıyla katıldığımız bu zirve, hem bizim için hem de katılımcı öğrenciler için oldukça ilham vericiydi.

Bir Deniz Hukukçusunun Gözünden İyi Bir Avukat Olmanın Temel Taşları

Zirvenin en dikkat çekici oturumlarından birinde, Kurucu Ortağımız Av. Selçuk Esenyel kürsüdeydi. Av. Selçuk Esenyel, sadece genel geçer hukuk kurallarını değil, spesifik ve dinamik bir alan olan deniz hukukçusu gözünden “iyi bir avukat olmanın” temel taşlarını gençlerle paylaştı.

Konuşmada öne çıkan ve bir avukatın kariyer yolculuğunda pusula niteliği taşıyan temel prensipler şunlardı:

Sürekli Gelişim ve Yabancı Dil: Dünyanın her yerindeki aktörlerle iletişimde kalmayı gerektiren bu alanda, ileri düzeyde mesleki yabancı dil bilgisi ve değişen küresel regülasyonları sürekli takip etme isteği bir zorunluluktur.

Dünyanın her yerindeki aktörlerle iletişimde kalmayı gerektiren bu alanda, ileri düzeyde mesleki yabancı dil bilgisi ve değişen küresel regülasyonları sürekli takip etme isteği bir zorunluluktur. Ticari Hayatın Dinamiklerini Anlamak: İyi bir deniz hukukçusu, sadece kanun maddelerini yorumlayan kişi değil, aynı zamanda müvekkilinin ticari operasyonlarını, sektörün risklerini ve ihtiyaçlarını derinden anlayan bir strateji ortağı olmalıdır.

İyi bir deniz hukukçusu, sadece kanun maddelerini yorumlayan kişi değil, aynı zamanda müvekkilinin ticari operasyonlarını, sektörün risklerini ve ihtiyaçlarını derinden anlayan bir strateji ortağı olmalıdır. Uluslararası Vizyona Sahip Olmak: Deniz hukuku, doğası gereği sınırları aşan global bir alandır. İyi bir avukatın sadece kendi ülkesinin mevzuatına değil, uluslararası konvansiyonlara ve farklı yargı sistemlerinin pratiklerine de aşina olması gerekir.

Deniz hukuku, doğası gereği sınırları aşan global bir alandır. İyi bir avukatın sadece kendi ülkesinin mevzuatına değil, uluslararası konvansiyonlara ve farklı yargı sistemlerinin pratiklerine de aşina olması gerekir. Kriz Yönetimi ve Hızlı Karar Alma: Denizcilik sektörü 7 gün 24 saat yaşayan, durmaksızın devam eden bir sektördür. Bir gemi tutuklaması veya denizde yaşanan acil bir hadise anında, saniyelerin bile önemi vardır. Bu nedenle teorik bilginin yanı sıra, stres altında soğukkanlı kalabilmek ve hızlı, analitik çözümler üretebilmek mesleki başarının anahtarıdır.

Geleceğe Güvenimiz Tam

Akdeniz Üniversitesi’nin pırıl pırıl genç hukukçularının deniz hukukuna olan ilgisi, sordukları ufuk açıcı sorular ve mesleğe duydukları tutku bizlere sektörümüzün geleceği adına büyük bir umut verdi.

Bu değerli organizasyonda emeği geçen tüm akademisyenlere, organizasyon komitesine ve bizleri büyük bir ilgiyle dinleyen geleceğin avukatlarına teşekkür ederiz. Esenyel Partners olarak, genç meslektaşlarımızın gelişimini desteklemeye ve tecrübelerimizi yeni nesillerle paylaşmaya devam edeceğiz.

