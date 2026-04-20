İstanbul Barosu’ndan Kritik Deniz Hukuku Sempozyumu

İstanbul Barosu tarafından düzenlenen deniz hukuku sempozyumu, deniz ticareti ve hukuki düzenlemeler konusunda önemli gelişmeleri ele alıyor. UNCLOS Anlaşması'nın yürürlüğe girmesi ve Birleşik Krallık'ın açık denizlerdeki yeni hukuki yaklaşımları sempozyumun ana gündem maddelerini oluşturuyor.

İstanbul Barosu Deniz Hukuku Komisyonu’nun organizasyonuyla düzenlenen sempozyum, akademisyenleri ve meslek mensuplarını deniz taşımacılığının güncel hukuki meseleleri etrafında bir araya getirdi.

İstanbul Barosu Deniz Hukuku Komisyonu’nun organizasyonuyla düzenlenen sempozyum, akademisyenleri ve meslek mensuplarını deniz taşımacılığının güncel hukuki meseleleri etrafında bir araya getirdi.

Açılış: Komisyon Başkanı Av. Türker Yıldırım’ın Konuşması

Sempozyumun açılış konuşması, İstanbul Barosu Deniz Hukuku Komisyonu Yürütme Kurulu Başkanı Av. Türker Yıldırım tarafından yapıldı. Yıldırım, konuşmasında deniz yoluyla taşımacılığa ilişkin hukuki sorunların, uluslararası ticaretin dinamik yapısı karşısında güncelliğini koruduğunu vurguladı ve Komisyonun bu alandaki çalışmalarını kesintisiz sürdüreceğini ifade etti.

I. Oturum: Olağanüstü Hâl ve Savaş Riskinin Taşıma Sözleşmesine Etkisi

Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Pınar Akan başkanlığında icra edilen birinci oturumda, güncel jeopolitik gerilimlerin deniz taşıma sözleşmelerine yansımaları ele alındı.

Savaşın Navlun Sözleşmesine Etkisi

Özyeğin Üniversitesi’nden Doç. Dr. Gülfer Meriç, “Savaşın Navlun Sözleşmesine Etkisi: Kavramsal Çerçeve, Yasal Düzenlemeler ve Güncel Sorunlar“ başlıklı tebliğinde; savaş rizikosunun navlun sözleşmesinin ifası üzerindeki etkilerini, mevzuat düzenlemeleri ve uygulamada ortaya çıkan güncel meseleler çerçevesinde değerlendirdi.

Hürmüz Boğazı’nın Kapatılmasının Yolculuk Çarterine Etkisi

Antalya Üniversitesi’nden Dr. Banu Bozkurt ise “İran’ın Hürmüz Boğazı’nı Kapatmasının Yolculuk Çarteri Sözleşmelerine Etkisi” konulu sunumunda; boğazın seyrüsefere kapatılması hâlinde yolculuk çarteri sözleşmelerinin akıbetini, ifa imkânsızlığı ve rota sapması kurumları ışığında irdeledi.

II. Oturum: Çarter Sözleşmeleri Kaynaklı Hukuki Sorunlar ve Değerlendirilmesi

İkinci oturumun başkanlığını Piri Reis Üniversitesi’nden Prof. Dr. Samim Ünan üstlendi. Oturumda, çarter sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ile Yargıtay içtihatları çerçevesinde taşıyanın sorumluluğu meseleleri incelendi.

Hapis Hakkının Kullanımına İlişkin Güncel Sorunlar

İstanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. Aslıhan Sevinç Kuyucu, taşıyanın hapis hakkının kullanımına ilişkin güncel tartışmaları kapsamlı biçimde ele aldı; hakkın hukuki niteliği, şartları ve uygulamada karşılaşılan sorunlar tebliğin odağını teşkil etti.

Konişmento İbraz Edilmeden Teslimde Taşıyanın Sorumluluğu

İstanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. Kübra Yetiş Şamlı, “Eşyanın Konişmento İbraz Edilmeden Tesliminde Taşıyanın Sorumluluğu ve Yargıtay Uygulaması” başlıklı tebliğinde; kıymetli evrak niteliğindeki konişmentonun ibrazı olmaksızın yapılan teslimin hukuki sonuçlarını, Yargıtay kararları ekseninde analiz etti.

Kapanış

Sempozyum, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. Etkinliğin organizasyonunda emeği geçen başta Komisyon Başkanı Av. Türker Yıldırım ve Komisyon Genel Sekreteri Nil Tütüncüoğlu, LL.M. olmak üzere tüm emeği geçenlere ve katılım gösteren değerli meslektaşlara teşekkür edilerek, en kısa zamanda benzer bir akademik buluşmada bir araya gelme temennisi dile getirildi.

