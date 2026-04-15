Site Ve Apartman Panolarında Kişisel Veri İfşasına Son: Yönetimler İçin Güncel KVKK Rehberi

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın bir arada yaşadığı toplu konutlar, siteler ve apartmanlar; ortak yaşam kurallarının yanı sıra hukuki yükümlülüklerin de titizlikle uygulanması gereken...

Article Insights

Esenyel Partners are most popular: within Insolvency/Bankruptcy/Re-Structuring, Real Estate and Construction and Environment topic(s)

in Turkey

Türkiye’de milyonlarca vatandaşın bir arada yaşadığı toplu konutlar, siteler ve apartmanlar; ortak yaşam kurallarının yanı sıra hukuki yükümlülüklerin de titizlikle uygulanması gereken alanlardır. Yıllardır site ve apartman yönetimlerinin bina girişlerindeki panoları bir “duyuru ve ifşa” aracı olarak kullanması (isim listelerinin, aidat durumlarının veya şahsi uyarıların herkesin görebileceği şekilde asılması) hukuki bir tartışmanın merkezindeydi.

31 Mart 2026 tarihli ve 33210 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KVKK İlke Kararı ve kanunun genel hükümleri, bu tartışmalara kesin bir nokta koydu. Artık apartman panolarında sadece borç listelerinin değil; sakinlerin isimlerinin, daire numaralarının veya diğer kişisel verilerinin asılması kesin olarak yasaklanmıştır.

Kararın Hukuki Dayanağı ve Genel Kapsamı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı KVKK), kişisel verilerin işlenmesinde “hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma” şartını koşar. Site yönetimleri, kanun kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatı taşımaktadır. Sakinlerden topladıkları isim, telefon, plaka veya finansal verileri korumakla mükelleftirler.

Ölçülülük ve Veri Minimizasyonu İlkesi

Panolara asılan listelerin yasaklanmasının temelinde, veri işlemede “ölçülülük” ilkesi yatmaktadır. Bir site yönetiminin amacı bilgilendirme yapmak veya tahsilat sağlamak olabilir; ancak bu amaca ulaşmak için sakinlerin adını, soyadını veya daire numarasını ulu orta sergilemek, hukuken sınırın aşılması anlamına gelmektedir.

Ortak Alanların Kamuya Açık Doğası

Bina girişleri, asansörler veya koridorlar sadece o binada yaşayanların değil; kargocuların, kuryelerin, tesisatçıların ve yabancı üçüncü kişilerin de erişimine açık alanlardır. Bu nedenle, bir kişinin kimliğinin veya borç durumunun bu alanlarda sergilenmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı veri paylaşımı niteliği taşımakta ve idari yaptırımlara konu olabilmektedir.

Panolarda Nelerin Asılması Kesinlikle Yasaktır?

Birçok kişinin yanılgıya düştüğü nokta, yasağın sadece borçluları kapsadığıdır. Oysa KVKK kapsamında, kişinin rızası olmaksızın panolara asılması yasaklanan bilgiler oldukça geniştir:

Mülkiyet Durumu: İlgili kişinin o dairede ev sahibi mi yoksa kiracı mı olduğuna dair statü bilgileri

İlgili kişinin o dairede ev sahibi mi yoksa kiracı mı olduğuna dair statü bilgileri Finansal Bilgiler ve Gecikme Süreleri: Borcun miktarı, hangi aylara ait olduğu veya kişinin ödeme alışkanlıkları

Borcun miktarı, hangi aylara ait olduğu veya kişinin ödeme alışkanlıkları Araç Plakaları: Yanlış park eden veya siteye ait olan/olmayan araçların plakalarının isimle eşleştirilerek asılması

Yanlış park eden veya siteye ait olan/olmayan araçların plakalarının isimle eşleştirilerek asılması Daire ve Telefon Numaraları: İsim yazılmasa dahi, daire numarası veya telefon numarası kişiyi “belirlenebilir” kıldığı için pano duyurularında kullanılamaz.

İsim yazılmasa dahi, daire numarası veya telefon numarası kişiyi “belirlenebilir” kıldığı için pano duyurularında kullanılamaz. İsim ve Soyad Listeleri: Sadece borçluların değil, “aidatını ödeyenler” veya “toplantıya katılanlar” başlığı altında dahi olsa isim-soyad listelerinin asılması yasaktır.

Yeni Dönemde Bildirimler Nasıl Yapılmalı?

Bu katı kurallar, yönetimlerin iletişim kurmasını veya alacaklarını tahsil etmesini engellememektedir; yalnızca yöntemin yasal zemine oturtulmasını zorunlu kılmaktadır. Esenyel Partners olarak, danışmanlık verdiğimiz site yönetimlerine operasyonel süreçlerini hızla KVKK’ya uyumlu hâle getirmelerini tavsiye ediyoruz.

Kullanılması gereken hukuka uygun bildirim yöntemleri şunlardır:

Doğrudan ve Bireysel İletişim: İlgili kişinin doğrudan cep telefonuna gönderilecek SMS’ler veya yalnızca şahsına ait e-posta adresine iletilecek bilgilendirmeler

İlgili kişinin doğrudan cep telefonuna gönderilecek SMS’ler veya yalnızca şahsına ait e-posta adresine iletilecek bilgilendirmeler Kapalı ve Özel İletişim Kanalları: Dışarıya ve üçüncü kişilere kapalı olan WhatsApp grupları veya sadece sakinlerin şifreyle girebildiği profesyonel site yönetimi uygulamaları

Dışarıya ve üçüncü kişilere kapalı olan WhatsApp grupları veya sadece sakinlerin şifreyle girebildiği profesyonel site yönetimi uygulamaları Gizliliği Sağlanmış Fiziki Bildirimler: Fiziki bir tebligat yapılacaksa, panoya asmak yerine kişinin posta kutusuna “kapalı zarf” usulüyle bırakılan ve üzerinde sadece muhatabın isminin yazılı olduğu kapalı mektuplar

Kurala Uymayan Yöneticileri Bekleyen Yaptırımlar

Bu kurallar birer tavsiye değil, emredici hukuk kurallarıdır. Uygulamalarını değiştirmeyen ve isim veya borç listelerini panolara asmaya devam eden yönetimler, şikâyet üzerine Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından incelemeye alınacaktır.

Veri güvenliğini sağlayamamak ve kişisel verileri ifşa etmek suçlamalarıyla, yönetimlere (veri sorumlusuna) altından kalkılması güç, çok yüksek idari para cezaları uygulanabilecektir. Ayrıca verisi izinsiz paylaşılan sakinlerin, yönetim aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı doğacaktır.

Site ve apartman yönetimlerinde kişisel verilerin korunması; duyuru panolarından güvenlik kameralarına, ziyaretçi defterlerinden çalışanların özlük dosyalarına kadar uzanan çok geniş ve hassas bir konudur. Yönetimlerin tüm bu süreçleri amatör yöntemlerle değil, yasal normlara uygun profesyonel adımlarla yürütmesi şarttır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.