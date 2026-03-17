2026 Denizcilik Vizyonu: EEXI Ve CII Düzenlemelerinde Kritik Eşik Ve Stratejik Çözümler

Küresel denizcilik sektörü, karbon emisyonlarını azaltma ve dekarbonizasyon hedeflerine ulaşma yolunda 2023 yılında başlayan süreci, 2026 yılı itibarıyla çok daha somut ve bağlayıcı bir boyuta taşımıştır. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından belirlenen 2030 hedeflerine giden yolda, 2026 yılı sadece teknik bir uyum süreci değil, aynı zamanda operasyonel verimlilik ve hukuki güvencenin iç içe geçtiği bir dönüm noktasıdır.

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından yayınlanan “Sera Gazı Emisyonlarını Azaltma: IMO Mevzuatına Uygunluk Rehberi”, 2026’nın değişen dinamiklerinde armatörler ve işletmeciler için en temel başvuru kaynağı olma özelliğini korumaktadır. Bu yazımızda, 2026 yılı itibarıyla EEXI ve CII düzenlemelerindeki güncel durumu, teknik zorunlulukları ve bu sürecin hukuki boyutlarını kapsamlı bir şekilde inceleyeceğiz.

2026 Yılında Karbon Yoğunluğu (CII) ve “Faz 2” Dönemi

2026 yılı, IMO’nun MARPOL Ek-VI kapsamındaki Karbon Yoğunluğu Göstergesi (CII) uygulamasında “Büyük İnceleme” döneminin sonuçlarının hayata geçtiği yıldır. 2023-2025 yıllarını kapsayan ilk fazın ardından, 2026 yılı itibarıyla sektörde “Faz 2” olarak adlandırılan ve daha sıkı denetimlerin öngörüldüğü bir sürece girilmiştir.

CII Azaltım Faktörlerinde Artış

2026 yılı için belirlenen yıllık karbon yoğunluğu azaltım faktörü (Z faktörü), 2019 baz çizgisine göre %11 olarak uygulanmaktadır. Bu oran, 2023 yılındaki %5’lik hedefin iki katından fazladır. Gemilerin “A” ile “E” arasında derecelendirildiği bu sistemde, 2026 yılı verileriyle “D” veya “E” notu alan gemiler için yaptırımlar artık çok daha katıdır.

Özellikle üst üste üç yıl “D” veya tek bir yıl “E” alan gemiler için zorunlu olan Düzeltici Eylem Planı, 2026 yılında liman devleti denetimlerinin (PSC) odak noktası hâline gelmiştir. Esenyel Partners olarak, müvekkillerimizin bu kritik eşikte operasyonel verilerini optimize etmeleri ve SEEMP Bölüm III dökümanlarını güncel mevzuata tam uyumlu hâle getirmeleri konusunda proaktif danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

EEXI ve Teknik Modernizasyonun Gerekliliği

Mevcut Gemilerin Enerji Verimliliği İndeksi (EEXI), gemilerin teknik tasarım verimliliğini ölçen bir standart olarak 2023’ten bu yana yürürlüktedir. Ancak 2026 yılına gelindiğinde, birçok gemi sahibi sadece Makine Güç Sınırlaması (EPL) gibi pasif önlemlerin CII derecelendirmesini korumak için yeterli olmadığını görmüştür.

2026 yılında, gemilerin teknik dosyalarının (EEXI Technical File) doğruluğu ve gemi üzerindeki fiziksel iyileştirmelerin (pervane modifikasyonları, gövde kaplamaları, rüzgâr destekli sevk sistemleri vb.) verimliliğe olan gerçek katkısı, bayrak devletleri ve tanınmış kuruluşlar (RO) tarafından daha derinlemesine incelenmektedir. ICS Rehberi, bu noktada gemi inşası ve modifikasyonuna yönelik teknik bilgileri güncelleyerek, yatırım kararlarında armatörlere yol göstermektedir.

Hukuki Çerçeve ve Sözleşme Yönetimi: Esenyel Partners Deneyimi

EEXI ve CII düzenlemeleri sadece teknik bir konu değil, aynı zamanda karmaşık bir hukuki sorumluluk alanıdır. Özellikle zaman çarteri sözleşmelerinde, geminin karbon yoğunluğu derecesinden hangi tarafın sorumlu olacağı hususu, 2026 yılındaki uyuşmazlıkların ana kaynağını oluşturmaktadır.

BIMCO tarafından yayınlanan CII Operasyon Maddesi (CII Operations Clause), taraflar arasındaki sorumluluk paylaşımını düzenlese de, 2026 yılında limanda bekleme sürelerinin veya beklenmedik hava koşullarının CII notuna etkisi, ciddi hukuki ihtilaflara yol açabilmektedir. Esenyel Partners olarak, deniz ticaret hukuku alanındaki derin tecrübemizle, çarter partilerin bu yeni emisyon düzenlemelerine göre revize edilmesi, performans garantilerinin sınırlarının çizilmesi ve olası tazminat taleplerinin yönetilmesi süreçlerinde sektör liderlerine rehberlik ediyoruz.

Yürüttüğümüz vakalarda, veriye dayalı ispat yöntemlerini hukukla harmanlayarak, müvekkillerimizin ticari çıkarlarını “yeşil denizcilik” normları çerçevesinde güvence altına almaktayız.

ICS Rehberi ve Gelecek Projeksiyonu

Yeni ICS Rehberi, 2026 yılındaki en güncel gereklilikleri şu dört ana başlıkta toplamaktadır:

Veri Şeffaflığı: IMO Veri Toplama Sistemi (DCS) üzerinden raporlanan verilerin dijitalleşmesi ve doğrulanması Yakıt Dönüşümü: Düşük karbonlu yakıtların (Metanol, Amonyak vb.) emisyon hesaplamalarındaki yeni katsayıları Geliştirilmiş SEEMP Bölüm III: 2026-2028 dönemini kapsayan üç yıllık uygulama planlarının zorunlu güncellenmesi Liman Operasyonları: Limanda geçen sürenin CII hesaplamasından kısmen muaf tutulmasına yönelik yeni “düzeltme faktörleri”

2026 yılı, denizcilik endüstrisinin sadece çevresel bir zorunluluğu yerine getirdiği değil, aynı zamanda verimliliği bir rekabet avantajına dönüştürdüğü bir yıldır. Emisyon limitlerine uyum sağlayamayan gemilerin finansman bulmakta zorlandığı ve navlun piyasasında dışlandığı bu dönemde, doğru teknik ve hukuki stratejiyi belirlemek hayati önem taşımaktadır.

Sera gazı emisyonlarının azaltılması, EEXI teknik dosyalarının hazırlanması, SEEMP süreçlerinin yönetimi ve karbon yoğunluğu derecelendirmesine bağlı hukuki süreçlerinizde profesyonel destek almak için Esenyel Partners ile iletişime geçebilirsiniz. Uzman ekibimiz, denizcilik sektöründeki bu köklü değişim sürecinde operasyonlarınızın kesintisiz ve yasalara tam uyumlu devam etmesi için her zaman yanınızdadır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.