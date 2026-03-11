Hürmüz Bogazi'nda Kriz: Deniz Ticareti ve Risk Analizi

Israil ve ABD'nin Iran'a yönelik operasyonlari sonrasi Basra Körfezi'nde tansiyonun yükselmesi, gözleri dünyanin en kritik enerji koridoru olan Hürmüz Bogazi'na çevirdi. Tahran'dan gelen geçis yasagi sinyalleri, küresel enerji hattinda alarm zillerinin çalmasina neden oluyor. Esenyel & Partners olarak, bu kritik süreci deniz ticareti hukuku ve armatörlerimizin karsilasabilecegi riskler açisindan mercek altina aliyoruz.

Hürmüz Bogazi Neden Küresel Enerjinin Kalbi?

Hürmüz Bogazi, cografi bir dar geçit olmanin çok ötesinde, küresel ekonominin can damaridir:

Petrol Sevkiyati: Dünyada deniz yoluyla tasinan petrolün yaklasik dörtte biri bu bogazdan geçmektedir.

Dünyada deniz yoluyla tasinan petrolün yaklasik dörtte biri bu bogazdan geçmektedir. LNG Ticareti: Küresel sivilastirilmis dogal gaz ticaretinin yaklasik beste biri bu koridor üzerinden gerçeklesir.

Küresel sivilastirilmis dogal gaz ticaretinin yaklasik beste biri bu koridor üzerinden gerçeklesir. Stratejik Bagimlilik: Örnegin, Çin'in ithal ettigi toplam petrolün %45'i dogrudan Hürmüz Bogazi rotasini kullanmaktadir.

Deniz Ticaretinde "Fiili Kapanma" ve Hukuki Sonuçlari

Uluslararasi hukukta bogazlarin kapanmasi genellikle resmî bir bildiriyle beklenir; ancak deniz ticareti gerçekliginde durum farklidir.

Risk Primi Etkisi: Deniz ticareti hukuk metinleriyle degil, risk primleriyle çalisir.

Deniz ticareti hukuk metinleriyle degil, risk primleriyle çalisir. Sigorta ve Teminat: Sigorta sirketlerinin teminat vermeyi durdurmasi veya primleri asiri yükseltmesi, bogazin hukuken açik olsa bile fiilen kapanmasi anlamina gelir.

Sigorta sirketlerinin teminat vermeyi durdurmasi veya primleri asiri yükseltmesi, bogazin hukuken açik olsa bile fiilen kapanmasi anlamina gelir. Armatör Kararlari: Güvenlik riski nedeniyle armatörlerin bölgeye gemi göndermeyi reddetmesi, piyasanin siyasi açiklamalari beklemeden risk fiyatlamasina basladigini gösterir.

Krizin Ekonomik ve Operasyonel Yansimalari

Gerilimin devam etmesi durumunda deniz tasimaciligi sektörünü bekleyen temel senaryolar sunlardir:

Savas Riski Sigortalari: Savas riski klozlarinin devreye girmesiyle primlerde dramatik artislar yasanmaktadir. Navlun ve Bunker Artisi: Tanker navlunlarinda yukari yönlü sert patlamalar ve bunker yakit fiyatlarinda yükselis beklenmektedir. Tedarik Zinciri Kirilmasi: Krizin haftalarca sürmesi, enerji ithalatçisi ülkelerde cari açik genislemesine ve küresel bir arz sokuna yol açabilir.

Türk Bayrakli Gemiler Için Güvenlik Uyarilari

Denizcilik Genel Müdürlügü, bölgedeki Türk bayrakli gemiler için kritik bir adim atarak ISPS Kod Güvenlik Seviyesi'ni 3'e çikarmistir.

Bölgedeki gemilerin seyir duyurularini (NAVTEX vb.) anlik takip etmesi hayati önem tasimaktadir.

Gerektiginde Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) ile sürekli temas kurulmalidir.

Türkiye açisindan kisa vadede en büyük risk, enerji ithalat maliyetlerindeki artisin sanayi girdilerine enflasyonist baski yapmasidir.

