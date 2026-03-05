Deniz Ticaretinde Yeni Risk Haritası: JWC Güncellemeleri Ve 2026 Projeksiyonu

Küresel deniz ticareti, jeopolitik gerilimlerin ve asimetrik tehditlerin gölgesinde tarihinin en dinamik ve riskli dönemlerinden birinden geçiyor. Deniz sigortacılığı dünyasının pusulası...

2023 yılında yayımlanan JWLA-031 sirküleri ile başlayan köklü değişim süreci, 2026 yılı itibarıyla Karadeniz'den Kızıldeniz'e, Sudan'dan Guyana'ya kadar geniş bir coğrafyada yeni bir “risk ekosistemi” oluşturmuştur. Bu yazımızda, güncel JWC listelerinin deniz ticaretine etkilerini ve 2026 yılındaki kritik gelişmeleri mercek altına alıyoruz.

JWC Listelerinin Hukuki Anlamı ve Sigorta Dinamikleri

JWC tarafından yayımlanan Artan Risk Algısı Altındaki Bölgeler Listesi, denizcilik sigortalarında belirleyici rol oynar. Bir bölgenin bu listeye eklenmesi, o bölgeye yapılacak seferlerde sigortacıya bildirimde bulunma zorunluluğunu ve beraberinde Ek Savaş Primi ödenmesini getirir.

2026 yılı itibarıyla, bu listelerin kapsamı yalnızca devletler arası savaşlarla sınırlı kalmamış; drone saldırıları, siber müdahaleler ve “deniz reddi” stratejileri gibi hibrit tehditleri de kapsayacak şekilde evrilmiştir.

Karadeniz ve Azak Denizi: “Daimi Risk” Bölgesi

2023'teki JWLA-031 sirküleri ile Ukrayna ve Rusya'nın iç sularını (Don ve Donets nehirleri dâhil) kapsama alan JWC, 2026 yılında Karadeniz üzerindeki denetimini daha da sıkılaştırmıştır.

Drone ve Füze Tehdidi: 2026'nın ilk çeyreğinde Karadeniz'deki petrol tankerlerine yönelik artan insansız deniz aracı (USV) saldırıları, bölgedeki sigorta primlerinin gemi değerinin %1 seviyesini aşmasına neden olmuştur.

2026'nın ilk çeyreğinde Karadeniz'deki petrol tankerlerine yönelik artan insansız deniz aracı (USV) saldırıları, bölgedeki sigorta primlerinin gemi değerinin %1 seviyesini aşmasına neden olmuştur. Serseri Mayınlar: Batı Karadeniz (Romanya ve Bulgaristan açıkları) boyunca sürüklenen deniz mayınları, seyrüsefer güvenliğini tehdit etmeye devam etmektedir. Bu durum, Güvenli Liman tartışmalarını hukuki boyutta yeniden alevlendirmiştir.

Kızıldeniz ve Bab el-Mandeb: İstikrarsızlığın Yeni Merkezi

2023'te Sudan'ın listeye eklenmesiyle başlayan süreç, 2026 yılında Kızıldeniz'in güneyinde çok daha karmaşık bir hâl almıştır. Sudan'daki iç karışıklıklar Port Sudan operasyonlarını riskli kılmaya devam ederken, bölgedeki asimetrik saldırılar denizcilik rotalarını kökten değiştirmiştir.

Kondisyonel Ateşkesler: 2026 başı itibarıyla bölgede kırılgan bir sükunet gözlense de, JWC Kızıldeniz'in güneyini ve Aden Körfezi'ni “Yüksek Riskli” statüsünden çıkarmamıştır.

2026 başı itibarıyla bölgede kırılgan bir sükunet gözlense de, JWC Kızıldeniz'in güneyini ve Aden Körfezi'ni “Yüksek Riskli” statüsünden çıkarmamıştır. Ümit Burnu Rotası: Birçok armatörün Suez Kanalı yerine Ümit Burnu'nu tercih etmesi, navlun sözleşmelerinde “Harp Klozu” ve “Rota Değişikliği” maddelerinin önemini artırmıştır.

2026'nın Yeni Dosyası: Guyana ve Bölgesel Gerilimler

JWC'nin son güncellemeleri (JWLA-032 ve sonrası), riskin yalnızca Doğu Avrupa ve Orta Doğu ile sınırlı olmadığını göstermektedir. Latin Amerika'daki sınır uyuşmazlıkları nedeniyle Guyana ve çevresindeki sular da izleme altına alınmış, bu durum enerji taşımacılığı yapan gemiler için yeni sigorta yükümlülükleri doğurmuştur.

Armatörler ve İşletmeciler İçin Stratejik Tavsiyeler

Risk Analizi: Özellikle Karadeniz ve Kızıldeniz geçişleri öncesinde güncel istihbarat raporlarını (UKMTO, EUNAVFOR vb.) inceleyin. Güncel Sirküler Takibi: Brokerlarınız aracılığıyla JWC'nin yayımladığı en son listelerin (JWLA serisi) poliçenize ne zaman dercedildiğini kontrol edin. Sözleşme Revizyonu: Charterparty metinlerinde yer alan savaş riskine ilişkin klozların (BIMCO CONWARTIME 2013 veya VOYWAR 2013 gibi), modern tehditleri (drone, siber saldırı) kapsayacak şekilde düzenlendiğinden emin olun.

Sonuç

Denizcilik sektörü, belirsizliğin “yeni normal” olduğu bir dönemden geçmektedir. JWC listelerindeki her değişiklik, bir geminin operasyonel kârlılığından mürettebat güvenliğine kadar geniş bir yelpazeyi etkiler. Esenyel Partners olarak, müvekkillerimizin bu karmaşık süreçte hukuki ve sigortasal risklerini en aza indirmek için küresel gelişmeleri anlık olarak takip ediyoruz.

Deniz ticaret hukuku, sigorta uyuşmazlıkları ve savaş riski bölgelerindeki operasyonlarınızın hukuki altyapısı hakkında daha fazla bilgi almak veya danışmanlık hizmetlerimizden yararlanmak için her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

