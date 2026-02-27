Gemi Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği (2026): Klas Ve Denetim Rehberi

Denizcilik sektöründe emniyet ve denetim standartlarını belirleyen Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği, 14 Nisan 2023'teki köklü değişiminin ardından tam dijitalleşme ve kurumsal yetki güncellemeleriyle yeni bir evreye girdi. İşte gemi donatanları, işletmeciler ve sörveyörler için en güncel rehber:

Dijital Denetimde Yeni Dönem: GSVP Zorunluluğu

2023 düzenlemesiyle temelleri atılan veri paylaşım süreci, 2026 yılı itibarıyla Turgut Reis Gemi Sanayi Veri Tabanı Programı (GSVP) üzerinden yürütülmektedir.

KEP Zorunluluğu: Bakanlık ve İdare ile yapılacak tüm resmî yazışmalarda Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) kullanımı, yasal bir geçerlilik şartıdır.

Anlık Veri Girişi: Yetkilendirilmiş Kuruluşlar (YK), gerçekleştirdikleri tüm sörvey ve sertifikalandırma işlemlerini GSVP sistemine işlemek zorundadır.

30 Gün Kuralı: Gemi klas değişikliklerinde, eski kuruluşun tüm geçmiş verileri dijital sistem üzerinden 30 gün içinde yeni kuruluşa devredilmelidir.

Yetkilendirilmiş Kuruluşların Güncel Statüsü (2026)

Bakanlık tarafından tanınan kuruluşların yetki kapsamlarında kritik değişiklikler yaşanmıştır. İşlemlerinizi yaparken şu güncel durumlara dikkat etmeniz gerekir:

Kuruluş Adı Güncel Durum (Şubat 2026) Dikkat Edilmesi Gerekenler Bureau Veritas (BV) Yetki İptali Yeni gemi kaydı yapılamaz; mevcut sertifikalar ilk sörveye kadar geçerlidir. NKK (Nippon Kaiji) Kısıtlı Yetki Denetim performansına bağlı olarak bazı sörveylerde Bakanlık refakati şartı vardır. Türk Loydu Tam Yetki Ulusal ve uluslararası tüm sertifikalandırma süreçlerinde yetkili kuruluştur.

İdari Yaptırımlar ve Para Cezaları

Yönetmeliğin 13. Maddesi uyarınca, bildirim yükümlülüklerini ihlal eden kuruluşlara uygulanan yaptırımlar Yeniden Değerleme Oranı ile güncellenmiştir:

İdari Para Cezası: 19. Madde (muafiyet bildirimleri vb.) ihlallerinde 25.000 TL ile 150.000 TL arasında ceza uygulanır.

19. Madde (muafiyet bildirimleri vb.) ihlallerinde 25.000 TL ile 150.000 TL arasında ceza uygulanır. Tekerrür Hükmü: Aynı ihlalin bir yıl içinde tekrarlanması durumunda cezalar iki katı oranında artırılır.

Aynı ihlalin bir yıl içinde tekrarlanması durumunda cezalar iki katı oranında artırılır. Ücret İadesi: Liman Devleti Denetimi (PSC) sırasında YK hatasından kaynaklanan bir eksiklik tespit edilirse, kuruluş bu eksikliği gidermek için yaptığı denetimden ücret talep edemez.

Ege Adaları ve Muafiyetler: Son Karar

24 Mart 2023 tarihinden önce Denize Elverişlilik Belgesi almış, Ege Denizi'ndeki adalara sefer yapan Türk Bayraklı yolcu gemilerinden klas sertifikasına sahip olma şartı aranmamaktadır. Bu muafiyet kalıcı hâle getirilmiştir.

