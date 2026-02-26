Hapag-Lloyd ve ZIM Birleşmesi: Deniz Taşımacılığında 4 Milyar Dolarlık Dev Hamle

Deniz taşımacılığı dünyasında taşlar yerinden oynuyor. Alman lojistik devi Hapag-Lloyd, İsrailli ZIM Shipping'i satın almak üzere anlaştığını duyurdu. 2026 yılının en büyük ticari hamlelerinden biri olan bu birleşme, küresel konteyner trafiğinde dengeleri değiştirecek.

Hapag-Lloyd Dünyanın En Büyük 5. Konteyner Hattı Oluyor

Bu stratejik satın alma hamlesiyle birlikte Hapag-Lloyd, küresel pazardaki konumunu ciddi şekilde güçlendiriyor. Anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte şirketin ulaşacağı rakamlar göz kamaştırıcı:

Toplam Gemi Sayısı: 400'den fazla

400'den fazla Pazar Payı: %7'den %8,8'e yükseliş

%7'den %8,8'e yükseliş Kapasite: 3 milyon TEU'nun üzerinde sabit kapasite

3 milyon TEU'nun üzerinde sabit kapasite Küresel Sıralama: Dünyanın en büyük 5. konteyner hattı

4 Milyar Dolarlık Dev Satın Almanın Detayları

Anlaşmanın mali boyutu 4 milyar dolar olarak açıklandı. Ancak bu süreç sadece bir mülkiyet değişimi değil, aynı zamanda stratejik bir ortaklık yapısını da barındırıyor.

Stratejik Varlıklar ve "Golden Share" (Özel Devlet Payı)

ZIM'in uluslararası operasyonları Hapag-Lloyd çatısı altına girerken, İsrail için kritik öneme sahip varlıklar yerel kontrol altında kalmaya devam edecek. İsrailli özel sermaye fonu FIMI, "Golden Share" olarak adlandırılan özel devlet payını ve 16 gemiden oluşan filoyu devralacak. Bu gemiler; ABD, Akdeniz ve Karadeniz hatlarındaki stratejik rotaları yöneterek devlet yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edecek.

2026 Konteyner Taşımacılığı Pazar Sıralaması

Şubat 2026 verilerine göre, Hapag-Lloyd ve ZIM birleşmesi sonrası sektördeki ilk 10 şirket şu şekilde sıralanıyor:

Sıra Şirket Kapasite (Yaklaşık TEU) 1 MSC 7.5M+ 2 Maersk 4.8M 3 CMA CGM 4.4M 4 Cosco 3.8M 5 Hapag-Lloyd (+ZIM) 3.2M 6 ONE 2.3M 7 Evergreen 2.1M 8 HMM 1.2M 9 Yang Ming 0.8M 10 Wan Hai 0.7M

Birleşme Ne Zaman Tamamlanacak?

Lojistik sektörünün merakla beklediği sürecin 2026 yılının sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor. Gerekli onay süreçleri devam ederken, her iki dev şirket de operasyonlarını şimdilik mevcut hâlleriyle sürdürecek.

