SOLAS 74 ve 1988 Protokolü Güncellemeleri: Denizde Can Güvenliğinde 2026 Standartları

Article Insights

Esenyel Partners are most popular: within Environment topic(s)

in Turkey

Denizcilik sektöründe emniyet ve sürdürülebilirlik standartları, IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) kararlarıyla sürekli evriliyor. Türkiye'de 13 Aralık 2022 tarihli ve 32042 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6536 sayılı Karar, 1974 Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS) ve 1988 Protokolü kapsamındaki teknik gerekliliklerin temelini atmıştı.

Peki, bu karardan bugüne, yani 2026 yılı itibarıyla gemi işletmecilerini ve kaptanları hangi kritik değişiklikler bekliyor? İşte kapsamlı analiz:

6536 Sayılı Karar: Temel Ne Zaman Atıldı?

Resmî Gazete'de yayımlanan ekler, gemilerin sertifikalandırma süreçlerini ve teknik teçhizat listelerini modernize etmiştir. Bu kararla birlikte:

Ekipman Zorunluluğu: Gemi üzerinde bulundurulması gereken teknik donanım ve donatım listesi genişletilmiştir.

Gemi üzerinde bulundurulması gereken teknik donanım ve donatım listesi genişletilmiştir. Sörvey Prosedürleri: Bayrak devletleri ve klas kuruluşları tarafından yapılan denetimlerin kapsamı derinleştirilmiştir.

Bayrak devletleri ve klas kuruluşları tarafından yapılan denetimlerin kapsamı derinleştirilmiştir. Sertifika Detayları: Yük ve yolcu gemileri için düzenlenen emniyet sertifikaları daha şeffaf ve detaylı hâle getirilmiştir.

2026 Yılında Yürürlüğe Giren Kritik Yenilikler

Orijinal kararın üzerine eklenen ve 1 Ocak 2026 itibarıyla zorunlu hâle gelen maddeler, denizcilik operasyonlarını doğrudan etkilemektedir:

Konu Yeni Düzenleme (2026) Kapsam Kayıp Konteynerler Denize düşen konteynerlerin anlık bildirimi zorunlu oldu. Tüm Konteyner Gemileri Kaldırma Ekipmanları Vinç ve kaldırma donanımlarının periyodik testi (SOLAS II-1/3-13). Mevcut ve Yeni Gemiler Elektronik Eğimölçer 3.000 GT üstü gemilerde elektronik inclinometer kullanımı. Konteyner ve Dökme Yük Yakıt Emniyeti Yakıtların parlama noktası (flashpoint) raporlaması zorunluluğu. Tüm SOLAS Gemileri

Sörvey ve Belgelendirme Süreçlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Resmî Gazete'de belirtilen güncellemeler ışığında, klas kuruluşları denetimlerinde şu noktalara odaklanmaktadır:

Navigasyon Sistemleri: Seyir cihazlarının yeni yazılım ve donanım standartlarına uyumu Dokümantasyon: Sertifikaların 1988 Protokolü'nün güncel formlarına uygun olarak yenilenmesi Mürettebat Eğitimi: Özellikle siber güvenlik ve yeni emniyet ekipmanlarının kullanımı konusunda personelin yetkinliği

Sektör Profesyonellerine Not:SOLAS regülasyonlarına uyum sağlamamak, sadece liman devleti denetimlerinde (PSC) sorun yaşatmakla kalmaz, aynı zamanda geminin sigorta geçerliliğini de tehlikeye atabilir.

Yeni mevzuatların getirdiği karmaşık gereklilikleri sizin için basitleştiriyoruz. Regülasyonlara tam uyum ve risk yönetimi konularında profesyonel destek almak için Esenyel Partners uzmanlığına güvenebilirsiniz. Detaylı bilgi ve danışmanlık için bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.