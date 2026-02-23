2026 Gemi ve Su Araçları Yönetmeliği: Denizcilik Sektöründe Yeni Dönem ve Hukuki Yükümlülükler

14 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan "Gemi ve Su Araçlarının İnşa, Tadilat ve Bakım-Onarım Yönetmeliği"...

14 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan "Gemi ve Su Araçlarının İnşa, Tadilat ve Bakım-Onarım Yönetmeliği", denizcilik sektöründe 2015'ten bu yana uygulanan kuralları kökten değiştiriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan bu yeni mevzuat; dijitalleşme, şeffaflık ve ağırlaştırılmış denetim mekanizmalarını merkeze alıyor.

Peki, yeni yönetmelik gemi inşa ve bakım süreçlerinde neleri değiştiriyor? İşte sektör paydaşlarının bilmesi gereken kritik başlıklar:

Turgut Reis GSVP: Dijital Kayıt Artık Bir Ön Koşul

Eski uygulamada veri girişi sınırlı yaptırımlara tabi bir havuzken, yeni düzenleme ile "Turgut Reis GSVP" sistemi merkezi dijital platform hâline geliyor.

Kritik Eşik: Dijital kayıt, geminin hukuken tanınması için artık bir ön koşul niteliğinde.

Hukuki Zorunluluk: Dijital kaydı sisteme girilmeyen araçlar için sörvey işlemleri ve belgelendirme yapılamayacak.

Mühendislik Hizmetlerinde Sürekli Gözetim Esası

Mühendislerin sorumluluk alanı genişletilerek sadece onay makamı olmaktan çıkarıldı.

Arşivleme: Düzenlenen rapor ve belgelerin 5 yıl süreyle muhafaza edilmesi hukuki bir yükümlülük.

30 Gün Kuralı: Mühendislerin her 30 günde bir sahada fiili denetim gerçekleştirmesi ve izleme raporu düzenlemesi artık zorunlu.

Denetim Ağı Genişliyor: Klas Kuruluşları Sahada

Yeni mevzuatla birlikte denetim alanı sadece büyük ölçekli gemilerle sınırlı kalmıyor.

Yetki: Klas kuruluşları artık İdare adına "yetkili denetçi" sıfatıyla sahada daha etkin rol oynayacak.

Kapsam Altındaki Yeni Araçlar: Yolcu gemileri, balıkçı tekneleri ve cins değişikliği yapılacak tüm su araçları sıkı denetim kapsamına alındı.

İdari Para Cezalarında Metre Dönemi Kapandı

Eski sistemdeki gemi boyuna (metreye) göre hesaplanan düşük cezalar yerini caydırıcı sabit tutarlara bıraktı.

Yeni Ceza Tutarları: İhlalin niteliğine göre 50.000 TL ile 250.000 TL arasında değişen idari para cezaları öngörülüyor.

Mali Risk: Bu rakamlar, işletmeler için sadece bir uyarı değil, ciddi bir finansal yaptırım niteliği taşıyor.

Başvuru Süreleri ve Maliyetler

Bürokratik süreçlerde de önemli değişiklikler mevcut:

İnceleme Süresi: Başvuruların değerlendirme süresi 15 iş gününden 25 takvim gününe çıkarıldı.

Hizmet Bedeli: Artık her başvuru için bir hizmet bedeli ödenmesi zorunlu hâle getirilerek süreç mali bir yükümlülüğe bağlandı.

2028 Geçiş Süreci: Hazırlıklı Olun

İdare, sektörün bu yeni ve sert kurallara uyum sağlayabilmesi için 2028 yılına kadar sınırlı bir geçiş süreci öngörmüştür.

Dikkat: Bu bir muafiyet değil, sadece yükümlülüklerin uygulanmasının ertelenmesidir. Mevcut projelerin ve mühendislik sözleşmelerinin şimdiden yeni yönetmeliğe uyumlu hâle getirilmesi önemle tavsiye edilmektedir.

Yeni hukuki rejim ve uyum süreçleri hakkında detaylı bilgi almak için uzman ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

