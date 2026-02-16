2026 Türk Boğazları: Mevzuat, Operasyon ve Risk Yönetimi

Türk Boğazları'nı iki denizi birbirine bağlayan bir suyolu olarak tarif etmek, meseleyi hafifletir. İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı, dar ve akıntılı bir coğrafyada, yoğun uluslararası trafiği büyük yerleşim alanlarının hemen yanında taşır. Bu yüzden Boğazlar'da bir olayın bedeli çoğu zaman gemiyle sınırlı değildir; kıyı hattı, altyapı, nüfus yoğunluğu ve hassas ekosistemler aynı denklemde yer alır.

2026'da sektörün hissettiği ana değişim, rejimin metin düzeyinde yeniden yazılması değil; emniyet odaklı uygulamanın daha erken devreye girmesi ve daha ihtiyatlı yürütülmesidir. Geçiş serbestisi devam eder; ancak geçişin fiilen gerçekleşmesi, sahadaki risk değerlendirmesiyle daha sık koşullandırılır. Bu fark, özellikle tanker ve tehlikeli yük taşıyan gemilerde, planlama ile gerçek zamanlı trafik yönetimi arasındaki mesafeyi büyütür.

Türk Boğazları'nın Hukuki Dayanakları: Montrö, IMO ve Ulusal Düzenlemeler

Boğazlar'daki çerçeveyi doğru okumak için üç katmanı birlikte görmek gerekir.

Birinci katman Montrö Boğazlar Sözleşmesi'dir. Ticaret gemileri bakımından barış zamanında temel ilke geçiş serbestisidir; metin, serbestiyi kurarken emniyet ihtiyaçlarını yok sayan "otomatik geçiş" mantığını da kurmaz. Ayrıca kılavuzluk ve römorkörcülüğün ihtiyari niteliği, Montrö rejiminin temel unsurlarındandır.

İkinci katman IMO A.827(19) Kararıdır. İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi için "kurallar ve tavsiyeler" seti, rotalama ve trafik organizasyonu yaklaşımını teknik zemine oturtur; gerektiğinde iki yönlü trafiğin geçici olarak askıya alınması ve tek yönlü trafiğin düzenlenmesi gibi araçların emniyet gerekçesiyle kullanılabileceği mantığını da açıkça kabul eder.

Üçüncü katman Türkiye'nin ulusal düzenlemeleridir. 1994'te yürürlüğe giren ilk kapsamlı çerçeve, 1998'de güncellenerek tüzük formatında uygulanmış; 2019 itibarıyla ise tüzük dönemi kapanmış ve Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir (Resmî Gazete 15.08.2019, 30859).

Bugün uygulama, yönetmelik yanında uygulama yönergeleri üzerinden teknik ayrıntıyla yürür. Uygulama Yönergesi'nin amacı da zaten açık biçimde "seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliğini artırmak" olarak tanımlanır; 2023 tarihli Bakanlık Olur'u ile onaylanıp 01.01.2024'te yürürlüğe giren metin, sahadaki usul ve esasları somutlaştırır.

Bu noktada çoğu gecikme ve ihtilafın, hukuk metninin hangi maddesinden çok, o gün hangi emniyet kriterinin nasıl devreye alındığından doğduğunu özellikle not etmek gerekir. Boğazlar'da "metni bilmek" yetmez; "uygulamayı okumak" zorunludur.

2026 Operasyonel Uygulamaları: Gemi Geçişlerinde Slot Disiplini ve Emniyet Kriterleri

2026'da görülen eğilim, emniyet eşiğinin aşağı çekilmesi değil; tam tersine risk toleransının düşmesidir. Aynı hava, aynı akıntı, aynı gemi profili—önceki yıllarda "yönetilebilir" kabul edilen bir kombinasyon—bugün daha erken müdahale doğurabilir. Bu tabloyu "keyfî sıkılaşma" diye okumak çoğu zaman yanıltıcıdır. Boğazlar'da idarenin birinci sorusu verimlilik değil, "kaza olursa ne olur" sorusudur.

Sahada en sık karşılaşılan sonuçlar genellikle şuralarda birikir:

Bekleme ve kuyruk yönetimi daha sıkıdır. Slot disiplini daha muhafazakâr yürütülür. Kâğıt üzerinde mümkün görünen bir plan, sahada "bugün değil" sonucuna bağlanabilir.

Tek yönlü trafik daha görünür hâle gelir. Akıntı, görüş, yerel trafik ve riskli gemi profilleri birleştiğinde iki yönlü trafiğin askıya alınması, programları doğrudan etkiler. IMO A.827 (19) ve Türk Boğazları DTD Yönetmeliği yaklaşımı, emniyet gerekçesiyle tek yönlü trafik düzenlemesini meşru bir araç olarak görür.

Kılavuzluk ve römorkör hizmetleri pratikte daha ağır basabilir. Hukuken "tavsiye" gibi görünen hizmetler, belirli tonaj/yük/manavra profillerinde fiilen standart bileşen hâline gelebilir.

Hava, görüş ve akıntı eşikleri daha dar yorumlanabilir. Boğazlar'ın doğası gereği meteoroloji ve hidrografi, anlık kararları belirler.

Belge ve teknik kontroller daha sonuç doğurur. Uygulamada raporlama ve teknik uygunluk dosyası, geçiş planına doğrudan etki eder.

Raporlama tarafı özellikle kritiktir. TSVTS/TUBRAP kapsamında, geçiş planı bildirimleri ve ek kontrol listeleri belirli gemi/kargo profillerinde geçişten günler önce istenir; zamanında ve doğru yapılmayan bildirimlerin gecikme ve günlük trafik planı dışında kalma gibi sonuçları olabileceği açıkça belirtilir.

Karadeniz'de Deniz Güvenliği ve 2026 Savaş Riski Analizi

Boğaz geçişi tek başına ele alındığında bile kompleks; Karadeniz ayağı eklendiğinde risk yönetimi ayrı bir disipline dönüşür. Rusya–Ukrayna savaşı bağlamında Karadeniz'de ticari gemicilikte risklerin 2026 boyunca devam etmesi beklenmektedir; tehdit tipi de klasik "savaş bölgesi" algısının ötesine taşmış, hedefleme kabiliyeti yüksek sistemler ve deniz güvenliğini etkileyen yöntemler daha görünür hâle gelmiştir.

Bunun pratik karşılığı şudur: Risk, yalnız fiziki zarar riski değildir. Aynı anda dört ayrı risk çalışır:

Yaptırım ve uyum riski

Fiziki hasar ve can güvenliği riski

Sigorta teminatı ve taleplerin yönetimi riski

Seferin kesintiye uğraması, gecikme ve sapma riski

2025 sonu ve 2026 başında Karadeniz'de ticari gemilere yönelik insidentler ve uyarılar, güvenlik değerlendirmelerinin güncel tutulmasının artık "iyi uygulama" değil "asgari gereklilik" olduğunu gösterdi.

Deniz Sigortası ve Harp Rizikoları (War Risk) Yönetiminde Kritik Stratejiler

Karadeniz operasyonu konuşuluyorsa, sigorta başlığı "poliçeyi satın aldık bitti" noktasında kapanmaz. Tam tersine, doğru kurgu baştan yapılmazsa olay olduğunda tartışma teminatın varlığından değil, teminatın kapsamından çıkar.

Uygulamada en sık gördüğümüz kırılma noktaları şunlardır:

Harp riskleri çoğu poliçede ayrı bir mantıkla yürür. Tekne sigortası (H&M) ve P&I düzeni içinde savaş/harp rizikolarına ilişkin istisna ve ek teminat mekanizmaları farklı çalışır; ayrıca loss of hire ve çevresel sorumluluk riskleri de dosyaya eklenebilir.

Bildirim ve onay süreçleri hayati olabilir. Black Sea/Sea of Azov gibi alanlar, piyasa pratiğinde "Listed Areas" mantığıyla ele alınır; underwriter bildirimi, ek prim ve özel şartlar söz konusu olabilir.

Teminatın yanında uyum başlığı vardır. Yaptırım rejimleriyle uyumsuz bir işlem, en kötü senaryoda sadece ticari ilişkiyi değil sigorta performansını da tartışmalı hâle getirebilir.

Bu nedenle harp riski yönetimi, bir "sigorta broker işi" veya bir "operasyon işi" olarak tek başına bırakıldığında eksik kalır. Doğru yaklaşım, poliçe hükümleri, sefer planı, charter party hükümleri ve raporlama-belge gerekliliklerini tek dosyada birleştirmektir.

Deniz Kazalarında Acil Müdahale: Olay Anında Atılması Gereken İlk Hukuki Adımlar

Karadeniz'de istenmeyen bir olay meydana geldiğinde (örneğin geminin vurulması/hasar alması), ilk saatlerde yapılanlar, sonraki aylardaki talep dosyasının kaderini belirler. Kural şudur: Önce emniyet, sonra delil, sonra talep.

Aşağıdaki akış, genel bir çerçevedir; her olayın coğrafyası ve sözleşme seti farklıdır.

Can güvenliği ve gemi emniyeti Mürettebatın emniyeti, tıbbi ihtiyaçlar, yangın/su alma kontrolü, geminin stabilitesi ve acil durum prosedürleri.

Gemi emniyete alınmadan "talep" konuşulmaz; talep, zararı azaltma yükümlülüğüyle birlikte yürür. Zorunlu bildirimler VTS/ilgili deniz otoriteleri ve arama-kurtarma koordinasyon birimleri ile ilk temas.

Bayrak devleti, klas kuruluşu, şirket kriz ekibi.

P&I kulübü/korrespondent, H&M ve harp riski sigortacıları, broker hattı.

Kiracılar/alt kiracılar ve yük ilgilileri (sözleşmesel bildirim süreleri gözetilerek). Delil ve kayıtların korunması VDR, ECDIS track, AIS kayıtları, radar görüntüleri, VHF/VTS yazışmaları, foto/video, logbook kayıtları, köprüüstü ve makine ifadeleri.

İlk raporların dili ve tutarlılığı, daha sonra "nedensellik" ve "kapsam" tartışmalarını doğrudan etkiler. Hasar tespiti ve uzman atamaları Surveyor atanması, hasarın kapsamının teknik olarak ayrıştırılması (harp rizikosu mu, deniz rizikosu mu, karma mı).

Kurtarma, römorkaj, liman sığınma seçenekleri ve olası çevresel risklerin yönetimi. Burada doğru korrespondent ve doğru uzmanla çalışmak fark yaratır. Talep dosyasının kurulması Masraf kalemleri baştan ayrıştırılır: fiziki hasar, kurtarma/çekme, liman masrafları, gecikme kaynaklı kalemler, mürettebat giderleri, üçüncü şahıs zararları, çevre riski.

Talep mantığı şudur: Ne oldu, ne zaman oldu, hangi tedbir alındı, hangi masraf yapıldı, hangi sözleşme maddesi devreye girdi, hangi teminat başlığına giriyor.

Bu akışın "basit" görünmesi yanıltıcıdır. Olay anında aynı anda çalışan çok aktör vardır: otoriteler, P&I, sigortacılar, surveyor, charterer, yük ilgilileri, liman ve kurtarma tarafı. Bu koordinasyon, özellikle Türkiye bağlantılı geçiş ve sığınma senaryolarında, yerel uygulamayı bilen bir ekip gerektirir.

Charter Party (Gemi Kira Sözleşmesi) Yönetimi ve Ticari Risklerin Koordinasyonu

Harp riski gerçekleştiğinde en hızlı büyüyen dosya, çoğu kez sigorta değil charter party dosyası olur. Çünkü gemi hasar aldığında sadece gemi zarar görmez; sefer zinciri bozulur.

Tipik tartışma başlıkları:

Laytime/demurrage etkileri

Off-hire ve time lost tartışmaları

War clauses ve sanctions clauses'ın işletilmesi

Sapma, sığınma limanı ve "safe port" değerlendirmeleri

İptal (cancellation), yeniden rotalama ve maliyet paylaşımı

Burada kritik nokta şudur: Sözleşme dili ile sigorta dili aynı fotoğrafı çekmiyorsa, tarafların "haklı" olması yetmez; haklılığın maliyete nasıl dönüştüğü önem kazanır. İyi yönetim, sözleşme ve poliçeyi birlikte okur.

Boğaz Geçişi Öncesi Kontrol Listesi: Teknik Hazırlık ve TUBRAP/TSVTS Raporlaması

Boğaz geçişi + Karadeniz operasyonu için hazırlığı, kısa bir kontrol listesi gibi düşünmek işe yarar:

Sefer risk değerlendirmesi güncel mi?

TUBRAP/TSVTS raporlaması ve teknik checklist paketi eksiksiz mi?

Harp riski teminatı, listed area bildirimi, ek prim ve özel şartlar net mi?

Delil seti standart mı (VDR, ECDIS, AIS, foto/video, logbook, yazışma)?

P&I ve H&M kapsamı, istisnalar ve bildirim prosedürleri şirket içinde yazılı mı?

Charter party war/sanctions hükümleri ve talimat verme mekanizması net mi?

Olay olursa ilk 6 saatte kim kiminle konuşacak, hangi veri nereden alınacak, hangi uzman atanacak planlı mı?

Bu listeyi "kâğıt işi" sanmanın pratikteki sonucu, Boğazlar'da beklemede ve Karadeniz'de talep dosyasında bedel ödemektir. Denizcilikte pahalı olan genellikle olayın kendisi değil; olay sonrası dağınıklıktır.

2026 Denizcilik Vizyonu: Belirsizlik Döneminde Proaktif Dosya Yönetimi

2026 itibarıyla Türk Boğazları'nda geçiş serbestisi devam ediyor; değişen, emniyet refleksinin yoğunluğu ve bunun yarattığı ticari belirsizlik. Karadeniz harp riski eklendiğinde ise belirsizlik, sigorta–sözleşme–uyum–operasyon katmanlarının aynı anda yönetilmesini gerektiriyor. Bu, bir departmanın tek başına sırtlayacağı bir yük değil.

Esenyel & Partners olarak Boğaz geçişlerinden kaynaklanan gecikme ve masraf ihtilaflarında, TUBRAP/TSVTS uyumu ve belge setlerinde, charter party risk dağılımında; ayrıca Rusya–Ukrayna savaşı bağlamındaki harp riski sigortası kurgusu, war risk bildirimleri ve olay anı talep yönetiminde müvekkillerimize düzenli şekilde destek veriyoruz. Bu işte fark yaratan şey, "olay olunca bakarız" değil; olay olmadan önce dosyayı kurmaktır.

