Özel Tekneler Yönetmeliği 2026 Güncellemesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürürlükte bulunan Özel Tekneler Yönetmeliği, 2023–2026 dönemini kapsayacak şekilde güncellenmiştir. Yapılan düzenlemeler; amatör denizcilik faaliyetleri ile özel tekne kullanımına ilişkin yetki, sorumluluk, güvenlik ve denetim alanlarında önemli değişiklikler içermektedir.

Aşağıda söz konusu değişikliklerin öne çıkan başlıklarına özet olarak yer verilmektedir.

Amatör Denizci Belgesi Sisteminde Yeni Yapılanma

Yeni yönetmelik ile Amatör Denizci Belgesi tek tip olmaktan çıkarılmış, tekne boyuna göre farklı yetkilendirme alanları oluşturulmuştur. Bu kapsamda 10 metreye kadar ve 24 metreye kadar tekneler için ayrı belge düzeni benimsenmiş, tekne büyüklüğü ile kullanıcı sorumluluğu arasında daha dengeli bir yapı kurulması amaçlanmıştır.

Özel Yat Kavramının Mevzuata Dâhil Edilmesi

Düzenleme ile birlikte "özel yat" tanımı ilk kez açık şekilde mevzuata alınmıştır. 24 metrenin üzerindeki tekneler, donanım ve güvenlik standartları bakımından ticari yatlara benzer yükümlülüklere tabi tutulmuş, bu teknelerde denetim ve teknik yeterlilik şartları artırılmıştır.

Genç Denizciler İçin Yaş ve Gözetim Esasları

Amatör denizciliğe erişimi düzenleyen hükümler güncellenmiş; 10 metreye kadar tekneler için belge alma yaşı 16 olarak belirlenmiştir. 18 yaş altındaki kişilerin tekne kullanımının, amatör denizci belgesine sahip bir yetişkinin gözetimi altında gerçekleştirilmesi zorunlu hâle getirilmiştir.

Tekne Kullanım Yetkisinin Devrine İlişkin Düzenlemeler

Tekne kullanım yetkisinin devrine ilişkin usuller netleştirilmiştir. Eş ve çocuklara yönelik devirlerde sadeleştirilmiş bir uygulama benimsenirken, üçüncü kişilere yapılacak yetki devri işlemleri liman başkanlığı onayına bağlanarak kayıt altına alınmıştır.

Eğitim ve Sınav Süreçlerinin Netleştirilmesi

Amatör denizcilik eğitim ve sınav süreçleri belirli süre ve kurallara bağlanmıştır. Teorik eğitimlerin öngörülen süre içerisinde tamamlanması zorunlu tutulmuş, sınav sisteminde adaylara daha esnek tekrar imkânı tanınmıştır.

Sağlık Raporlarına İlişkin Kolaylaştırıcı Hükümler

Yönetmelik kapsamında sağlık raporları bakımından uygulama sadeleştirilmiştir. Son iki yıl içerisinde alınmış geçerli sürücü olur sağlık raporu bulunan adaylar için ayrıca amatör denizcilik sağlık raporu aranmayacaktır.

Güvenlik ve Emniyet Donanımlarının Güncellenmesi

Denizde can ve mal güvenliğinin artırılması amacıyla zorunlu emniyet ekipmanları günümüz ihtiyaçlarına uygun şekilde güncellenmiştir. Konum belirleme cihazları, kişisel acil durum ekipmanları, yangın güvenliği malzemeleri ve ilk yardım donanımları bu kapsamda öne çıkmaktadır.

İdari Para Cezalarında Yeni Hesaplama Sistemi

Sabit tutarlı idari para cezaları uygulamasına son verilmiş, tekne boyuna bağlı olarak değişen yeni bir ceza sistemi yürürlüğe alınmıştır. Buna göre tekne uzunluğu arttıkça uygulanacak idari yaptırımlar da orantılı şekilde artacaktır.

Ağır İhlallerde Belge Askıya Alma Uygulaması

Alkol kullanımı, hız limitlerinin aşılması ve ciddi emniyet ihlalleri gibi durumlarda amatör denizci belgesinin geçici süreyle askıya alınmasına imkân tanınmıştır. Bu düzenleme ile denizde caydırıcılığın güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

