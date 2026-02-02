Article Insights

Esenyel Partners are most popular: in Turkey

with readers working within the Advertising & Public Relations industries

7 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan “Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerlerinin Çevresel Yönetimi Hakkında Yönetmelik”, tüm geçiş süreçlerini tamamlayarak 2026 yılı itibarıyla tam olarak yürürlüğe girmiştir. Artık sadece belge bazlı değil, %100 operasyonel uyum sağlanması yasal bir zorunluluktur.

Tersane işletmecileri, çevre mühendisleri ve sektör profesyonelleri için güncellenmiş rehber aşağıdadır:

Yönetmeliğin Kapsamı ve Temel Amacı

Yönetmeliğin temel amacı; kıyı alanlarında faaliyet gösteren tersane, tekne imal ve çekek yerlerindeki yapım, tadilat, bakım ve onarım faaliyetlerinden kaynaklanan kirleticilerin kontrol altına alınmasıdır.

Kritik Detay: Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği'nin 5. Maddesi kapsamı dışında kalanlar hariç, tüm tesisler bu yönetmelik hükümlerine tabidir.

Operasyonel Standartlar ve Sıfır Atık Hedefleri

Tesisler, çevresel kirliliği minimize etmek amacıyla aşağıdaki önlemleri uygulamakla yükümlüdür:

Sıfır Atık Uyumu: 2026 itibarıyla tüm tesisler, 12.07.2019 tarihli Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamındaki atık önleme ve azaltım tedbirlerini tam olarak hayata geçirmiş olmalıdır.

2026 itibarıyla tüm tesisler, 12.07.2019 tarihli Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamındaki atık önleme ve azaltım tedbirlerini tam olarak hayata geçirmiş olmalıdır. Atık Su Yönetimi: Operasyonel alanlarda oluşan atık sular; sızdırmaz zeminlerde (geçirimsiz zemin) toplanmalı, arıtılmalı ve belirlenen deşarj kriterlerine uygun hâle getirilmelidir.

Operasyonel alanlarda oluşan atık sular; sızdırmaz zeminlerde (geçirimsiz zemin) toplanmalı, arıtılmalı ve belirlenen deşarj kriterlerine uygun hâle getirilmelidir. Toz ve Emisyon Kontrolü: Kesme, zımparalama/raspa ve montaj işlemleri sırasında kirleticilerin deniz yüzeyine ve havaya yayılmasını önlemek amacıyla bariyer ve kuşatma sistemlerinin kullanımı zorunludur.

Balast Suyu Sediman Yönetimi

Özellikle büyük ölçekli tesisler için getirilen en kritik yükümlülüklerden biri sediman yönetimidir:

Lisans ve Personel: Sediman kabul tesislerinin işletilmesi için Çevre Lisansı alınması ve görevli personelin Bakanlık onaylı eğitim sertifikalarına sahip olması şarttır.

Sediman kabul tesislerinin işletilmesi için Çevre Lisansı alınması ve görevli personelin Bakanlık onaylı eğitim sertifikalarına sahip olması şarttır. Sediman Kabul Tesisleri: 400 Gros Tonaj (GT) ve üzerindeki gemilere hizmet veren tersaneler, balast suyundan kaynaklanan sedimanları kabul etmek için gerekli teknik donanıma sahip tesisleri kurmak zorundadır.

2026 İzleme ve Raporlama Takvimi

Yönetmeliğe göre 2026 yılı, birçok tesis için “3. Yıl Kapsamlı Raporlama” dönemini işaret etmektedir. İzleme sıklıkları ve hedefleri şöyledir:

Parametre İzleme Sıklığı Raporlama Hedefi Deniz Suyu Analizi Mevsimsel (Üç Ayda Bir) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü / Bakanlık Deniz Sedimanı ve Biyota Yıllık (Yılda Bir) Tesis İzleme Raporu Makro-bentos Örneklemesi Üç Yılda Bir Kapsamlı Çevre İzni Süreci

Önemli Not: “Deniz İzleme Raporu”, numune alma işlemini takip eden en geç 1 ay içerisinde hem yazılı hem de elektronik formatta ilgili makamlara sunulmalıdır.

Denetimler ve İdari Yaptırımlar

2026 yılı itibarıyla Bakanlık denetimleri sadece evrak doğrulamasına değil; deniz dibi analizlerine ve yerinde “temiz üretim teknikleri” incelemelerine odaklanacaktır. Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden tesisler, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında ağır idari para cezaları ve faaliyet durdurma yaptırımlarıyla karşı karşıya kalabilir.

Esenyel Partners, denizcilik çevre mevzuatının karmaşık süreçlerinde size rehberlik etmeye ve operasyonel mükemmelliği sağlamaya hazırdır. Güncel düzenlemeler hakkında hukuki danışmanlık ve uyum stratejileri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.