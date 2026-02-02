Deniz kirliliği ile mücadelede 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında yapılan düzenlemeler, 2026 yılı itibarıyla yeni bir boyuta ulaştı. Özellikle büyük tonajlı gemileri ilgilendiren...

2026 Gemi İdari Para Cezaları Rehberi: 100 Bin Groston Sınırı ve Güncel Tarifeler

Deniz kirliliği ile mücadelede 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında yapılan düzenlemeler, 2026 yılı itibarıyla yeni bir boyuta ulaştı. Özellikle büyük tonajlı gemileri ilgilendiren “100 bin groston tavan sınırı” ve güncellenen ceza miktarları, denizcilik sektörü için en kritik gündem maddelerinden biri.

100 Bin Groston Sınırı Nedir? (7446 Sayılı Kanun)

2023 yılında 7446 Sayılı Kanun ile getirilen ve Anayasa Mahkemesi tarafından da onaylanan düzenlemeye göre; 100 bin grostonun (GT) üzerindeki tanker ve gemilerde ceza hesaplaması artık geminin tam tonajı üzerinden yapılmamaktadır.

Hukuki Durum: Anayasa Mahkemesi, bu sınırı “hakkaniyet ve öngörülebilirlik” ilkeleri çerçevesinde hukuka uygun bulmuştur.

Anayasa Mahkemesi, bu sınırı “hakkaniyet ve öngörülebilirlik” ilkeleri çerçevesinde hukuka uygun bulmuştur. Uygulama: Geminin tonajı ne kadar büyük olursa olsun (örneğin 250.000 GT), idari para cezası maksimum 100.000 groston üzerinden hesaplanır.

2026 Güncel Deniz Kirliliği Ceza Tarifesi

2026 yılı Yeniden Değerleme Oranı (YDO) sonrası, Çevre Kanunu 20. Maddesi uyarınca uygulanan birim fiyatlar şu şekildedir:

Gemi Tonajı (GT) Birim Ceza Miktarı (TL/GT) Notlar 0 – 1.000 GT arası 1.438,13 TL Taban katsayı 1.001 – 5.000 GT arası + 287,64 TL İlave her ton için 5.000 GT Üzeri + 33,18 TL 100.000 GT'ye kadar

Önemli: Eğer gemi 100.000 GT'den büyükse, 100.001. tondan itibaren ek ceza hesaplanmaz; hesaplama 100.000 GT'de sabitlenir.

Cezayı Katlayan Kritik Faktörler

Sadece birim fiyatlar değil, ihlalin niteliği ve bölgesi de ödenecek tutarı belirler. Aşağıdaki çarpanlar toplam cezayı dramatik şekilde artırabilir:

Tüzel Kişi Çarpanı: Fiilin bir şirket (tüzel kişi) tarafından işlenmesi durumunda ceza 3 kat uygulanır.

Fiilin bir şirket (tüzel kişi) tarafından işlenmesi durumunda ceza 3 kat uygulanır. Marmara Denizi ve Boğazlar: Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen bu alanlarda cezalar 2 kat artırımlıdır.

Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen bu alanlarda cezalar 2 kat artırımlıdır. Atık Türü: Petrol türevli atıklar veya tehlikeli maddelerin deşarjında ana tarife üzerinden 10 kata kadar artırım yapılabilir.

Ceza İndirimi ve Ödeme Süreçleri

Deniz kirliliği cezalarında hızlı aksiyon almak mali yükü azaltabilir:

Peşin Ödeme İndirimi: Ceza tebliğinden itibaren 30 gün içinde ödenirse %25 indirim uygulanır.

Ceza tebliğinden itibaren 30 gün içinde ödenirse %25 indirim uygulanır. İtiraz Süreci: Cezanın tebliğinden itibaren 30 gün içinde İdare Mahkemesi'ne dava açılabilir. Ancak dava açmak, cezanın tahsilatını durdurmaz.

Denizcilik sektöründeki güncel hukuki gelişmeler ve risk yönetimi süreçlerinizle ilgili detaylı bilgi almak için Esenyel Partners ekibiyle dilediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.

