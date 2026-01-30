Yeni Deniz Emniyeti Standartlari: 6536 Sayili Karar Ve Solas 1988 Değişiklikleri

Article Insights

Yeni Deniz Emniyeti Standartları: 6536 Sayılı Karar ve SOLAS 1988 Değişiklikleri

Denizcilik sektörü, emniyet ve dijital uyumlulukta yeni bir döneme girmiştir. 13 Aralık 2022 tarihli T.C. Resmî Gazete'de yayımlanan 6536 Sayılı Karar, Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS) 1988 Protokolü'ne getirilen en son değişiklikleri resmen kabul etmiştir. 2026 yılı itibarıyla bu standartlar tam olarak operasyonel hâle gelmiştir ve Türk karasularında veya Türk bayrağı altında faaliyet gösteren tüm gemiler için bu kurallara sıkı sıkıya bağlı kalmak zorunludur.

6536 Sayılı Karar Nedir?

6536 Sayılı Karar, ulusal denizcilik operasyonlarını Deniz Emniyeti Komitesi (MSC) tarafından önerilen uluslararası değişikliklerle uyumlu hâle getirmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen resmî onayı temsil eder. Bu değişiklikler, hem yolcu hem de yük gemileri için emniyet protokollerini küresel en iyi uygulamalarla harmonize etmeyi amaçlamaktadır.

Gelişmiş Seyir Ekipmanları ve Sistemleri

Değişiklikler; gemi takibi, vardiya tutma ve acil durum müdahalesini iyileştirmek amacıyla köprü üstü ekipmanlarının modernizasyonuna yoğun bir şekilde odaklanmaktadır:

LRIT (Uzun Mesafeli Tanımlama ve İzleme): Küresel gemi izleme ve deniz güvenliğini artırmak amacıyla hem yolcu hem de yük gemileri için zorunludur.

Küresel gemi izleme ve deniz güvenliğini artırmak amacıyla hem yolcu hem de yük gemileri için zorunludur. BNWAS (Köprü Üstü Seyir Vardiya Alarm Sistemi): Köprü üstü faaliyetlerini izlemek ve operatör yorgunluğundan kaynaklanan kazaları önlemek için artık ekipman kayıtlarında standart bir gerekliliktir.

Köprü üstü faaliyetlerini izlemek ve operatör yorgunluğundan kaynaklanan kazaları önlemek için artık ekipman kayıtlarında standart bir gerekliliktir. AIS-SART (AIS Arama ve Kurtarma Vericisi): Geleneksel Radar SART'lar, arama ve kurtarma operasyonları sırasında daha doğru konumlandırma ve daha hızlı tanımlama sağlayan AIS-SART'lar ile desteklenmekte veya bunların yerini almaktadır.

Geleneksel Radar SART'lar, arama ve kurtarma operasyonları sırasında daha doğru konumlandırma ve daha hızlı tanımlama sağlayan AIS-SART'lar ile desteklenmekte veya bunların yerini almaktadır. ECDIS ve AIS: Veri bütünlüğünü sağlamak ve denetimler sırasında doğruluğu korumak amacıyla Elektronik Harita Görüntüleme ve Bilgi Sistemleri (ECDIS) ile Otomatik Tanımlama Sistemleri (AIS) için detaylı kayıt tutma gereklilikleri gemi emniyet kayıtlarında artık zorunludur.

Güncellenmiş Sörvey Prosedürleri ve Standartlaştırılmış Sertifikasyon

Uluslararası uyumluluğu ve denize elverişliliği sağlamak amacıyla denetimlerin sıklığı ve formatı yeniden düzenlenmiştir:

Yük Gemileri İçin Karina (Gemi Altı) Denetimleri

5 Yıl Kuralı: Her beş yıllık dönem içinde geminin karinasının en az iki denetimi yapılmalıdır.

Her beş yıllık dönem içinde geminin karinasının en az iki denetimi yapılmalıdır. Maksimum Aralık: Bu iki denetim arasındaki süre 36 ayı geçmemelidir.

Standartlaştırılmış Emniyet Sertifikaları

Uluslararası limanlarda uyum sorunları yaşanmaması için gemilerin belgelerin güncellenmiş ve standartlaştırılmış formlarını taşıması gerekmektedir. İşte bazı belgeler:

Yolcu Gemisi Emniyet Belgesi

Yük Gemisi İnşa Emniyet Belgesi

Yük Gemisi Emniyet Telsiz Belgesi

Yük Gemisi Emniyet Ekipman Belgesi

2026 Mevzuat Bağlamı: Dijital Uyum ve e-Seyir Defterleri

2026 denizcilik dijital dönüşümü doğrultusunda, 6536 Sayılı Kararın uygulanması şu başlıklarla entegre edilmiştir:

Elektronik Seyir Defterleri: Temmuz 2025'ten bu yana, Türkiye'de dijital kayıt tutmaya geçiş zorunlu hâle gelmiştir. Bu durum, SOLAS uyumlu ekipman verilerinin denetimler sırasında anlık olarak doğrulanmasını sağlamaktadır.

Temmuz 2025'ten bu yana, Türkiye'de dijital kayıt tutmaya geçiş zorunlu hâle gelmiştir. Bu durum, SOLAS uyumlu ekipman verilerinin denetimler sırasında anlık olarak doğrulanmasını sağlamaktadır. Daha Sıkı Liman Devleti Denetimi: En güncel 2025 PSC rejimleri kapsamında denetçiler, yukarıda belirtilen modernize edilmiş köprü üstü sistemlerinin operasyonel durumuna öncelik vermektedir. Uyumsuzluk durumları genellikle geminin derhal alıkonulması ile sonuçlanmaktadır.

Sonuç

Gemi sahipleri ve işletmecileri için standartlara uyum sağlamak artık sadece belgelendirmeden ibaret değildir; bu, dijital olarak izlenen bir ortamda operasyonel hazırlıklı olma meselesidir. Köprü üstü ekipmanlarınızın ve emniyet sertifikalarınızın bu değişiklikleri yansıtmasını sağlamak, denetimler sırasında maliyetli gecikmelerden kaçınmak için kritik öneme sahiptir.

