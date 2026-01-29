Article Insights

MLC 2006 Değişiklikleri Rehberi: Gemi İnsanlarının Yeni Hakları ve Yasal Zorunluluklar

Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (MLC 2006) kapsamında 2022 yılında kabul edilen ve 23 Aralık 2024 itibarıyla dünya genelinde resmen yürürlüğe giren yeni düzenlemeler, gemi insanlarının yaşam ve çalışma koşullarında köklü iyileştirmeler getirmiştir. 2026 yılı itibarıyla liman devleti denetimlerinde (PSC) bu kurallara uyum bir tercih değil, yasal bir zorunluluktur.

İşte denizcilik sektöründeki tüm paydaşların bilmesi gereken kritik değişiklikler:

Kadın Denizciler İçin Uygun Kişisel Koruyucu Ekipman

Sektörde artan kadın iş gücüyle birlikte, ekipmanların ergonomisi standart hâle getirilmiştir. Armatörler, kadın gemi çalışanlarına vücut ölçülerine ve niteliklerine uygun kask, tulum, eldiven ve güvenlik ayakkabısı sağlamakla yükümlüdür.

Ücretsiz Kaliteli İçme Suyu ve Beslenme

Gemi insanlarının sağlığını korumak adına, içme suyunun sadece mevcut olması yeterli değildir; suyun ücretsiz, kaliteli ve yeterli miktarda olması şarttır. Ayrıca beslenme standartları düzenli olarak denetlenmektedir.

Terk Edilen Gemilerde Hızlı Yurda Dönüş

Gemi sahiplerinin mali sorumluluklarını yerine getiremediği veya gemiyi terk ettiği durumlarda, devletlerin gemi insanlarını ivedilikle ülkelerine döndürmesi için bürokratik süreçler hızlandırılmıştır.

Kıyıda Derhal Tıbbi Bakım Hakkı

Acil tıbbi yardıma ihtiyacı olan denizciler için liman devletlerinin yükümlülükleri artırılmıştır. Gemi insanlarının, uyruklarına bakılmaksızın kıyıdaki sağlık tesislerine erişimi ve tahliyesi geciktirilemez.

Naaşların Ülkesine Gönderilmesi

Görev sırasında vefat eden gemi insanlarının naaşlarının, ailelerinin talebi doğrultusunda ülkelerine nakledilmesi sürecinde devletlerin ve armatörlerin kolaylık sağlama zorunluluğu netleştirilmiştir.

İnternet Erişimi ve Sosyal İletişim Hakları

Dijital çağın bir gereği olarak, gemide armatörler tarafından “makul ücretle” internet sağlanması teşvik edilirken; liman devletlerinin liman sahalarında ücretsiz veya erişilebilir internet sunması standart hâle getirilmiştir.

İşe Alım ve Yerleştirme Hakları

Gemi insanlarının işe alım süreçlerinde uğradıkları maddi kayıpları tazmin etmek üzere, hak ve yükümlülükleri hakkında eksiksiz bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır. İşe yerleştirme bürolarının hatalarından kaynaklanan mağduriyetler koruma altına alınmıştır.

Ölüm Vakalarının Kaydı ve ILO Raporlaması

Şeffaflığı artırmak amacıyla, gemi insanı ölümlerinin detaylı kaydı tutulmakta ve bu veriler yıllık olarak Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile paylaşılmaktadır. Bu veriler, sektördeki iş güvenliği politikalarının geliştirilmesinde temel teşkil etmektedir.

Denizcilik hukukundaki güncel standartları yakalamak ve hukuki güvenliğinizi tesis etmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

