Deniz Taşımacılığının AB Emisyon Ticaret Sistemine Dâhil Edilmesi: Küresel Denizcilik İçin Hukuki, Düzenleyici ve Pratik Yansımalar

Deniz Taşımacılığı ve İklim Etkisi

Deniz taşımacılığı, Avrupa Birliği ekonomisinde temel bir rol oynamakta olup en enerji verimli ulaşım modlarından biri olmaya devam etmektedir. Buna rağmen, sera gazı (GHG) emisyonlarının önemli ve hızla büyüyen bir kaynağı olarak ortaya çıkmıştır. 2018 yılında küresel denizcilik emisyonları 1.076 milyon ton CO2'ye ulaşarak küresel antropojenik emisyonların yaklaşık %2,9'unu oluşturmuştur. Etkili bir müdahale olmazsa, emisyonlar 2050 yılına kadar 2008 seviyelerine kıyasla %130'a kadar artabilir ve Paris Anlaşması'nın hedeflerini zayıflatabilir. AB düzeyinde deniz taşımacılığı, hâlihazırda toplam CO2 emisyonlarının %3-4'ünü temsil etmektedir ve 2021'de 124 milyon tonu aşmıştır.

Küresel Eylem – IMO Çerçevesi

Denizciliğin küresel doğası gereği, koordineli uluslararası önlemler esastır. Temmuz 2023'te Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), sektörü 2050 yılı civarında net sıfır emisyona ulaştırmayı taahhüt eden revize edilmiş bir Sera Gazı Stratejisi kabul etmiştir. Bu strateji; 2030 ve 2040 yılları için ara azaltım hedeflerini ve 2025 yılına kadar yakıt standartları ile emisyon fiyatlandırma mekanizmalarının geliştirilmesini içermektedir.

AB Eylemi – AB ETS'nin Genişletilmesi

Ocak 2024 itibarıyla, AB Emisyon Ticaret Sistemi (AB ETS), bayrağına bakılmaksızın AB limanlarına uğrak yapan 5.000 GT ve üzerindeki gemilerin CO2 emisyonlarını kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Sistem, güzergâh bazlı uygulanmakta olup AB dışından başlayan veya AB'de biten seferlerden kaynaklanan emisyonların %50'sini, AB içi seferlerden ve liman faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonların ise %100'ünü kapsamaktadır. Metan ve azot oksit 2026 yılından itibaren kapsama dâhil edilecektir.

Uyum Yükümlülükleri ve Kademeli Geçiş

Denizcilik şirketleri, doğrulanmış emisyonlar için emisyon hakları (tahsisatları) satın almalı ve bunları teslim etmelidir. Kademeli bir uygulama takvimi geçerlidir: 2024 emisyonlarının %40'ı, 2025 emisyonlarının %70'i ve 2027'den itibaren %100'ü. 2024 emisyonları için ilk teslim yükümlülüğü Eylül 2025'te uygulanacaktır.

İzleme, Raporlama ve Doğrulama (MRV)

AB ETS genişlemesi, Denizcilik MRV Tüzüğü üzerine inşa edilmiştir. Şirketler emisyonları sefer bazında izlemeli, doğrulanmış yıllık emisyon raporlarını THETIS-MRV aracılığıyla sunmalı ve gemilerin geçerli Uyumluluk Belgelerine (Documents of Compliance) sahip olmasını sağlamalıdır.

55'e Uyum (Fit for 55) ve Avrupa Yeşil Mutabakatı

AB ETS'nin genişletilmesi; FuelEU Denizcilik Tüzüğü, Alternatif Yakıtlar Altyapı Direktifi revizyonu, Yenilenebilir Enerji Direktifi değişiklikleri ve Enerji Vergilendirme Direktifi revizyonu ile tamamlanmakta; hep birlikte enerji verimliliği ve yakıt dönüşümünü ele almaktadır.

Sonuç

Deniz taşımacılığının AB ETS'ye dâhil edilmesi, iklim düzenlemelerinde yapısal bir değişikliği temsil etmektedir. Armatörler ve işletmeciler için erken planlama, güçlü uyum sistemleri ve sözleşme netliği artık esastır.

Temel Hukuki Kazanımlar

Doğru MRV uyumu, AB ETS yaptırımlarının ve ceza rejimlerinin hukuki temelini oluşturur.

Kademeli geçiş mekanizması sınırlı bir geçici rahatlama sunar ve uzun vadeli maliyet riskini azaltmaz.

Gelecekteki IMO önlemleriyle uyum, düzenleyici örtüşmeleri ve uyum risklerini yönetmede kritik olacaktır.

Uyum yükümlülükleri bayraktan bağımsız olarak uygulanmakta, bu da AB dışı operatörlerin risklerini artırmaktadır.

Deniz taşımacılığı artık AB ETS emisyon tavanına (cap) tam olarak entegre edilmiştir ve denizcilik sektörü azalan bir emisyon tavanına tabidir.

