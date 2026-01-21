Türki̇ye Markasinin Uluslararasi Alanlarda Kullanimi Ve Önemi̇

"Türkiye" Markasının Uluslararası Alanlarda Kullanımı: 2026 Vizyonu

Türkiye'nin uluslararası alandaki adının "Türkiye" olarak tescil edilmesi süreci, denizcilik sektöründe teknik bir zorunluluk ve milli bir prestij meselesi haline gelmiştir. 2026 yılı itibarıyla, Türk bayraklı gemilerin dünya denizlerindeki kimliği, tamamen bu marka bütünlüğü üzerine inşa edilmiştir.

Yasal Dayanak: 2021/24 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Denizcilikteki bu köklü değişim, 4 Aralık 2021 tarihli ve 31679 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2021/24 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile başlamıştır. Genelge uyarınca, devletin uluslararası tüm faaliyetlerinde ve yazışmalarında "Turkey", "Turkei" ve "Turquie" gibi ibarelerin yerini "Türkiye" markasının alması kararlaştırılmıştır. Bu hamle, Türk denizcilik markasının küresel platformlarda tek bir isimle güçlendirilmesini hedeflemektedir.

Gemi Sertifikalarında Zorunlu Güncellemeler

Görsellerde belirtilen talimatlar doğrultusunda, e-Denizcilik uygulamaları ve yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla düzenlenen tüm gemi sertifikalarında "Türkiye" ibaresinin kullanımı esastır. Gemi sahipleri ve işletmecilerinin şu belgelerde terminoloji uyumuna dikkat etmesi gerekmektedir:

Denize Elverişlilik Belgesi: Geminin teknik standartlarını gösteren bu belgede artık sadece "Türkiye" ifadesi yer almaktadır.

Tonilato Belgesi: Geminin hacimsel ölçümlerini tescil eden sertifikalar bu yeni marka düzenine göre güncellenmiştir.

Gemi Tasdiknamesi: Geminin sicil kaydı ve milliyetini kanıtlayan en temel dokümanlarda "Türkiye" ibaresi kullanılmaktadır.

Yazışma ve Plan Onayları: Klas kuruluşları ve uluslararası liman otoriteleri ile yapılan tüm teknik yazışmalarda marka birliği sağlanmıştır.

2026 Vizyonu ve Küresel Deniz Ticareti

2026 yılına gelindiğinde, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) başta olmak üzere tüm küresel paydaşlar "Türkiye" ismini tamamen benimsemiştir. Bu durum, Türk deniz ticaretinin marka değerini de doğrudan etkilemiştir.

Ekonomik Verilerle Marka Gücü

2025 yılı sonunda ulaşılan 273,4 milyar dolarlık rekor ihracat hacmi, deniz yoluyla taşınan malların ve bu malları taşıyan gemilerin "Made in Türkiye" vizyonunu pekiştirmiştir. 2026 yılı için hedeflenen 289 milyar dolarlık ihracat baremi, denizcilik sektöründeki kurumsallaşmanın meyvelerinden biri olarak görülmektedir.

Özetle; gemi inşadan işletmeciliğe kadar denizciliğin her aşamasında "Türkiye" markasının kullanımı, 2026 yılı itibarıyla küresel bir standart olarak yerleşmiş durumdadır.

