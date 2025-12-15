Marshall İdaresi ile Türk Loydu, Yetkilendirme Anlaşması Yaptı

Marshall Adaları Cumhuriyeti Denizcilik İdaresi ile Türk Loydu, Marshall Adaları bayrağı taşıyan gemilere yönelik zorunlu sörvey ve sertifikasyon hizmetlerini kapsayan bir yetkilendirme anlaşması imzaladı.

Article Insights

Esenyel Partners are most popular: in Turkey

with readers working within the Insurance industries

Marshall Adaları Cumhuriyeti Denizcilik İdaresi ile Türk Loydu, Marshall Adaları bayrağı taşıyan gemilere yönelik zorunlu sörvey ve sertifikasyon hizmetlerini kapsayan bir yetkilendirme anlaşması imzaladı.

Uluslararası Klaslama Kuruluşları Birliği (IACS) üyesi Türk Loydu, Marshall Adaları Denizcilik İdaresi tarafından, Marshall bayraklı gemilere zorunlu plan inceleme, sörvey, denetim, tetkik ve sertifikasyon hizmetleri sağlamak üzere resmi olarak yetkilendirildi.

Anlaşma 1 Aralık 2025 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda Türk Loydu, uluslararası düzenlemelere uygun olarak Marshall bayraklı gemiler için ilgili zorunlu sertifikaları düzenleyebilecek ve kapsam dahilindeki tüm resmi denetim süreçlerini yürütebilecek.

MARSHALL GEMİ SİCİLİ

Dünyanın önde gelen gemi sicilleri arasında yer alan Marshall Sicili, uluslararası standartlara yüksek uyumu ve etkin idari yapısıyla dikkat çekmektedir. Türk Loydu'nun Marshall Denizcilik İdaresi ile iş birliği, kurumun küresel ölçekte artan görünürlüğünü ve şeffaf, uyumlu ve güvenilir sınıflandırma ile resmi denetim hizmetleri sunma kararlılığını ortaya koymaktadır.

TÜRK LOYDU KÜRESEL ÖLÇEKTEKİ YETKİNLİĞİNİ GÜÇLENDİRİYOR

2023 yılında IACS üyeliğini elde eden Türk Loydu, teknik yetkinliğini uluslararası alanda tescilleBu üyeliğin ardından yapılan üst düzey yetkilendirmeler ve stratejik iş birlikleri, Türk Loydu'nun global denizcilik sektöründeki etkisini daha da güçlendirdi.

Marshall Adaları Denizcilik İdaresi ile imzalanan bu stratejik anlaşma, Türk Loydu'nun uluslararası denizcilik alanındaki konumunu pekiştiren önemli bir adım niteliği taşımaktadır.

Esenyel Partners olarak, bu önemli gelişmeyle birlikte, küresel ölçekteki yetkinliğini güçlendiren ve bayrağımızı uluslararası denizcilik alanında gururla dalgalandıran tüm Türk Loydu ailesine ve yönetim kuruluna tebriklerimizi sunuyoruz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.