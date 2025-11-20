Deniz Hukukunun Güncel Sorunlari Masaya Yatirildi: Cebri İcra Kanunu Taslaği İstanbul'da Tartişildi

Article Insights

İstanbul Barosu Deniz Hukuku Komisyonu'nun düzenlediği, "Deniz Hukuku İcra Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Cebri İcra Kanunu Taslağı'nın Değerlendirilmesi" başlıklı etkinlik, 1 Kasım 2025 tarihinde İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Salonu'nda denizcilik ve hukuk dünyasının seçkin temsilcilerini bir araya getirdi.

Komisyon Yürütme Kurulu Başkanı Av. Türker Yıldırım'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumlarda, taslak kanunun kapsamından deniz alacaklarının tahsiline, gemilerin cebri icra uygulamalarına kadar çok yönlü konular ele alındı.

Etkinlikte, akademi, yargı ve sektör paydaşlarından temsilciler bir araya gelerek hukuki gereklilikler, uygulamadaki aksaklıklar ve çözüm önerileri üzerine görüşlerini paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Sayın Ünal Baylan ile İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tamer Kıran'ın katılımıyla onurlandırdığı etkinlikte, deniz hukuku alanında önemli görevler üstlenmiş akademisyenler, yargı mensupları ve sektör profesyonelleri de yer aldı.

Esenyel Partners olarak, deniz hukukunun gelişimine yön veren bu önemli buluşmanın bir parçası olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Cebri İcra Kanunu Taslağı'nın yasalaşma sürecinde sektör temsilcilerinden ve hukukçulardan gelen değerlendirmelerin dikkate alınmasının, Türk deniz ticaretinin hukuki altyapısına önemli katkılar sunacağına inanıyoruz.

Söz konusu tasarının; uygulamadaki belirsizlikleri gideren, öngörülebilirliği

artıran ve uluslararası deniz ticaretindeki rekabet gücünü destekleyen bir yapıda

olmasını temenni ediyor; tüm paydaşları bu sürece katkı sunmaya davet ediyoruz.

Emeği geçen tüm katılımcı, konuşmacı ve organizasyon ekibine teşekkür eder, bu ve benzeri etkinliklerin deniz hukuku alanında iş birliği ve ortak aklın gelişmesine vesile olmasını dileriz.

