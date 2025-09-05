Li̇manlar Yönetmeli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Yönetmeli̇k Kapsaminda Yapilan Deği̇şi̇kli̇kler Ve Önceki̇ Düzenleme Metni̇yle Arasindaki̇ Farkliliklar

31 Ekim 2012 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Limanlar Yönetmeliği ("Yönetmelik"), 30 Ağustos 2025 tarihli ve 33002 sayılı Resmî Gazete ile değiştirilmiştir.

İşbu kapsamda 20. Maddenin (j) bendi, 42. Maddenin birinci fıkrası ile Yönetmelik içerisinde yer alan Ek-1'deki Tuzla Bölge Liman Başkanlığı başlıklı 4. maddenin B bölümünün (a) ve (b) fıkraları ile aynı eke ilişkin 41. Maddenin C bölümü ile Ek-2'de yer alan Tuzla ve Kuşadası Bölge Liman Başkanlığı haritalarında değişiklikler gerçekleştirilmiştir.

I. Karşılaştırmalı Madde Değişiklikleri

20. Madde (j) Bendi Değişikliği

30 Ağustos 2025 Tarihli Değişiklik Öncesi 30 Ağustos 2025 Tarihli Değişiklik Sonrası ''Uğraksız geçiş niteliğinde olup esasen başka bir limana giderken yükleme, boşaltma, sefer talimatı bekleme gibi durumlar hariç olmak üzere arıza sonucu yedek parça temini, kötü hava koşulları, hastalık nedeniyle personel değişimi gibi liman başkanlığınca tespit edilen mazeretli hallerde; gemiler önceden liman başkanlığına veya kılavuzluk teşkilatına telsizle bilgi vererek demirleme ordinosu almadan liman idari sahasında liman başkanlığınca belirlenen sahalara demirleyebilirler. Bu bildirimin kılavuzluk teşkilatına yapılması halinde teşkilat, liman başkanlığına derhal bilgi verir. Bu durumdaki gemi ve deniz araçları, zorunlu halin ortadan kalkmasını müteakip varış limanına gitmek için seyirlerine devam ederler. Ancak, demirleme süresi 48 saati aşması halinde gemi ve deniz araçları demirleme ordinosu alırlar. Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğünde belirtilen uğraksız demirleme sahalarına demirleyen gemi ve deniz araçları bu hükümden muaftır.'' ''Liman idari sahasındaki herhangi bir liman ve/veya kıyı tesisine uğramadan; sefer talimatı bekleme, arızasonucu yedek parça ve/veya teknisyen temini, kötü hava koşullarından dolayı sığınma, personel değişimi ve limanbaşkanlığınca kabul edilen mazeretli hallerde gemi ve deniz araçları önceden liman başkanlığına veya geminin bulunduğu yerde varsa Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine veyahut kılavuzluk teşkilatına telsizle bilgi vererek demirleme ordinosu almadan liman idari sahasında liman başkanlığınca belirlenen sahalara demirleyebilirler, bu gemilerden alınacak demirleme ücretleri ilgili mevzuatı uyarınca belirtilen süreler gözetilerek tahsil edilir.''

Eski ve yeni metinler mukayese edildiğinde eski düzenlemede, uğraksız geçiş niteliğindeki haller, yükleme, boşaltma veya sefer talimatı bekleme durumları hariç tutulmuş; yalnızca arıza sonucu yedek parça temini, kötü hava ve hastalık gibi Liman Başkanlığınca tespit edilen mazeretli haller kapsama dâhil edilmiştir.

Bu hallerde gemiler, liman başkanlığı veya kılavuzluk teşkilatına önceden telsizle bilgi vererek, demirleme ordinosu almaksızın liman idari sahasında tayin olunan alanlara demirleyebilirler. Demirleme süresi 48 saati aşarsa ordino alma zorunluluğu ve Boğazlar Tüzüğü'ndeki istisnalar geçerlidir.

Yeni düzenlemede ise bu kapsam genişletilmiş; sefer talimatı bekleme, teknisyen temini, kötü hava nedeniyle sığınma, personel değişimi ve liman başkanlığınca kabul edilen diğer mazeretler de açıkça düzenlemeye dahil edilmiştir.

Bilgi verilmesi gereken merciler Liman Başkanlığı, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi veya kılavuzluk teşkilatı olarak belirtilmiş ve demirleme ücretlerinin ilgili mevzuata göre tahsili öngörülmüştür, demirleme süresinin 48 saati aşması halinde demirleme ordinosu alınması zorunluluğu açıkça kaldırılmıştır.

42. Madde Değişikliği

30 Ağustos 2025 Tarihli Değişiklik Öncesi 30 Ağustos 2025 Tarihli Değişiklik Sonrası "Hava çekimi elli altı metre ile altmış metre arasında olan gemi ve deniz araçlarının Körfez Geçiş Köprüsü altından geçişlerine ilişkin usul ve esaslar İdare tarafından belirlenir." ''Osmangazi Köprüsü altından hava çekimi altmış dört metre ve daha fazla olan gemi ve deniz araçlarının geçiş yapması yasaktır. Hava çekimi altmış metre ile altmış dört metre arasında olan gemi ve deniz araçlarının Osmangazi Köprüsü altından geçişlerine ilişkin usul ve esaslar İdare tarafından belirlenir.''

Eski ve yeni metinler mukayese edildiğinde, Körfez Geçiş Köprüsü altından hava çekimi 60 metre ve üzeri olan gemi ve deniz araçlarının geçişinin yasak olduğu, hava çekimi 56–60 metre arasında olan gemilerin geçiş usul ve esaslarının İdare tarafından belirlendiği görülmektedir.

Yeni düzenlemede ise Osmangazi Köprüsü altından hava çekimi 64 metre ve üzeri olan gemi ve deniz araçlarının geçişi yasaklanmış, hava çekimi 60–64 metre arasında olan gemilerin geçiş usul ve esaslarının belirlenmesi yetkisi yine İdareye bırakılmıştır.

Bu değişiklikle, daha yüksek hava çekimli gemilerin köprü altından geçişine izin verilmiş ve teknik parametreler güncellenmiştir.

Bu kapsamda şöyle ifade edilebilir ki daha büyük tonajlı/ daha yüksek hava çekimine sahip gemilerin geçişi için güncel durum avantajlıdır yine de açıklanan gerekçelerle özellikle deniz ve boğaz güvenliği açısından iletişim, koordinasyon ve operasyonel planlamalarda Deniz Ticaret Aktörlerine ek sorumluluklar yüklenebilecektir.

Ek-1 / Tuzla Bölge Liman Başkanlığı Başlıklı 4. Maddenin B Bölümünün (A) Ve (B)Değişiklikleri

30 Ağustos 2025 Tarihli Değişiklik Öncesi 30 Ağustos 2025 Tarihli Değişiklik Sonrası ''a) 1 nolu demirleme sahası:

Tehlikeli yük taşımayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1)40° 50′ 44″ K – 029° 15′ 16″ D

2)40° 50′ 08″ K – 029° 15′ 16″ D

3)40° 48′ 46″ K – 029° 14′ 10″ D

4)40° 48′ 46″ K – 029° 13′ 10″ D

5)40° 50′ 44″ K – 029° 13′ 10″ D

b)2 nolu demirleme sahası:

Tehlikeli yük taşıyan gemiler, nükleer güçleçalışan askeri gemiler ve karantina altınaalınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemiyapacak gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1)40° 48′ 46″ K – 029° 13′ 10″ D

2)40° 48′ 46″ K – 029° 11′ 58″ D

3)40° 49′ 56″ K – 029° 11′ 58″ D

4)40° 50′ 44″ K – 029° 12′ 58″ D

5)40° 50′ 44″ K – 029° 13′ 10″ D "a) 1 nolu demir sahası; Tehlikeli yük taşımayan gemiler ile gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1)40° 50' 45″ K – 029° 15' 05″ D

2)40° 49' 55″ K – 029° 15' 05″ D

3)40° 49' 18″ K – 029° 14' 36″ D

4)40° 48' 15″ K – 029° 14' 36″ D

5)40° 48' 15″ K – 029° 13' 10″ D

6)40° 50' 45″ K – 029° 13' 10″ D

b)2 nolu demir sahası; Tehlikeli yük taşıyangemiler, nükleer güçle çalışan askeri gemilerve karantina altına alınacak gemiler ilegazdan arındırma işlemi yapacak gemilerindemirleme sahası aşağıdaki koordinatlarınoluşturduğu deniz alanıdır.

1)40° 50' 45″ K – 029° 13' 10″ D

2)40° 50' 45″ K – 029° 13' 00″ D

3)40° 50' 00″ K – 029° 11' 42″ D

4)40° 48' 15″ K – 029° 11' 42″ D

5)40° 48' 15″ K – 029° 13' 10″ D"

Ek-1 / Kuşadasi Liman Başkanliği Başlikli 41 Madde C Bölümü Değişikliği

30 Ağustos 2025 Tarihli Değişiklik Öncesi 30 Ağustos 2025 Tarihli Değişiklik Sonrası ''C) Kılavuz kaptan alma ve bırakma yeri

37° 52′ 48″ K – 027° 13′ 00″ D'' "C) Kılavuz kaptan alma ve bırakma yeri

37° 52′ 33.24″ K – 027° 13′ 30″ D"

Ek-2 / Tuzla Ve Kuşadası Bölge Liman Başkanlığı Haritalarındaki Değişiklikler

Aynı Yönetmeliğin Ek-2'sinde yer alan Tuzla Bölge Liman Başkanlığı haritası ve Kuşadası Liman Başkanlığı haritası ekteki şekilde değiştirilmiştir.

İşbu yazımıza konu Yönetmeliğin tam metnine ulaşmak için aşağıdaki internet adresini ziyaret edebilirsiniz.

