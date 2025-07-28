2025 Yilinin İlk Yarisinda Asya Denizlerinde Yaşanan Korsanlik Olaylarinda Endişe Verici Artiş

2025'in ilk yarısında Asya sularında korsanlık ve silahlı soygun olaylarında ciddi bir artış yaşanmıştır. Resmi raporlara göre Ocak–Haziran 2025 döneminde toplam 95 olay kaydedilmiştir. Bu, geçen yılın aynı dönemindeki 52 olaya kıyasla %83'lük keskin bir artış anlamına gelmektedir.

Bu istatistikler yalnızca rakamlardan ibaret değil; gemi güvenliği, mürettebat refahı ve operasyonel emniyet açısından ciddi kaygılar doğurmaktadır.

Olayların genellikle yaşandığı Malakka ve Singapur Boğazları, toplam vakaların yaklaşık %84'ünü oluşturarak en çok etkilenen bölge olmaya devam etmektedir. Dünyanın en yoğun denizcilik rotalarından biri olan bu bölgede yaşanan artış, küresel deniz ticareti açısından da son derece endişe verici boyuttadır.

Olayların çoğu, gemiler seyir halindeyken meydana gelmiştir. Yani risk, sadece limanda demirlemiş gemiler için değil, normal geçiş sırasında da artmış durumdadır. Çoğunlukla hırsızlık odaklı olan bu olaylarda, bazı durumlarda silahlı saldırganlar, fiziksel tehditler ve mürettebatı sindirmeye yönelik davranışlar da rapor edilmiştir. Özellikle dökme yük gemileri, en çok hedef alınan gemi tipi olmuştur.

Bu gelişmeler, gemi güvenliğini sağlamada yalnızca AIS (Otomatik Tanımlama Sistemi) gibi geleneksel takip araçlarının artık yeterli olmadığını göstermektedir. Korsanlar, çoğu zaman öngörülebilir davranış kalıplarını ve sinyal açıklarını kullanarak saldırılarını gerçekleştirmektedir.

Bu nedenle filo yöneticileri, Güvenlik Görevlileri (CSO) ve Atanmış Kişiler (DPA) için, geleneksel yöntemlerin ötesine geçen yeni güvenlik stratejileri geliştirmek kritik hale gelmektedir.

Birçok şirket, çok katmanlı gemi güvenlik stratejileri uygulamaya başlamıştır. Son dönemde dikkat çeken yöntemlerden biri de Gemi Güvenlik Alarm Sistemi (SSAS) olmuştur.

SSAS, gemideki saldırganların haberi olmadan yetkililere sessizce alarm gönderebiliyor. Böylece durumun daha da tırmanmasını önleyerek hızlı ve güvenli bir müdahale şansı sağlamaktadır.

Asya'daki korsanlık ve silahlı soygun vakalarındaki bu endişe verici artış, denizcilik sektörüne gemi güvenliğinin yalnızca teknolojik cihazlarla değil, stratejik planlama ve insan faktörünü de kapsayan bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini bir kez daha hatırlatmaktadır. Özellikle Malakka ve Singapur Boğazlarında seyreden gemilerin dikkatli ve hazırlıklı olması, mürettebatın eğitimli ve bilinçli bir şekilde hareket etmesi büyük önem taşımaktadır.

Esenyel Partners olarak korsanlık hadiselerindeki deneyimlerimizi denizcilik sektörü ile paylaşmaya devam ediyor olacağız. 2020 yılında Batı Afrika açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan Türk gemicilerin kurtarılması sürecinde, Kurucu ortağımız Avukat Selçuk Esenyel'in şahsen Nijerya'ya intikal ederek yürüttüğü süreçteki edindiği tecrübelerden yerli ve yabancı armatörler, sigorta şirketleri, devletler ve gemi insanları faydalanmaya devam etmektedir. Herhangi bir sorunuz olması halinde 7/24 bizlerle iletişime geçmenizi rica ederiz

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