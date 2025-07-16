Gemici, Yağcı, Kamarot Ve Aşçı Olmak İçin Aranan Mezun Olma Şartına Yönelik Maddelere İlişkin Danıştay Tarafından Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilmiştir.

Gemici, Yağcı, Kamarot ve Aşçı yeterlikleri için aranan en az ortaöğretim mezunu olma koşulunu öngeren maddeler 32647 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gemiadamları...

Gemici, Yağcı, Kamarot ve Aşçı yeterlikleri için aranan en az ortaöğretim mezunu olma koşulunu öngeren maddeler 32647 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gemiadamları Ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği'nde yer almaktadır.

Bununla birlikte;

“güverte sınıfı tayfalar” başlıklı 6. maddesinin 1. fıkrasının 1. cümlesinde yer alan “en az ortaöğretim mezunu olmak” ibaresinin,

“makine sınıfı tayfalar” başlıklı 16. maddesinin 1. fıkrasının 1. cümlesinde yer alan “en az ortaöğretim mezunu olmak” ibaresinin,

“yardımcı sınıf gemi adamları yeterliklerinin şartları” başlıklı 25. maddesinin 10. fıkrasında yer alan “en az ortaöğretim düzeyinde eğitim veren kurumlardan mezun olmak” ibaresinin ve aynı maddenin 11. fıkrasının (b) bendinde yer alan “en az ortaöğretim düzeyinde eğitim veren kurumlardan mezun olup” ibaresinin,

Danıştay 10. Dairesi'nin 2024/5608 E. sayılı ve 20.03.2025 tarihli kararı ile “yürütmesinin durdurulmasına” karar verilmiş bulunmaktadır.

Söz konusu karar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nce gerek Bölge Liman Başkanlıklarına gerekse de İMEAK Deniz Ticaret Odası'na 04.07.2025 tarih ve 2826913 sayılı yazı ile de bildirilerek özellikle gemici, yağcı, aşçı ve kamarot yeterliği başvurularına ilişkin işlemlerin 20.03.2025 tarihli yürütmeyi durdurma kararı doğrultusunda yürütülmesi gerektiği belirtilmiştir.

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