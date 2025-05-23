Bureau Veritas SA ile Yapılan Yetki Devri Protokolünün Yürütmesinin Durdurulması

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 16.05.2025 tarihli ve 2737469 sayılı yazısı ile tarafımıza iletilen bilgilendirmeye göre;

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 06.03.2025 tarihli ve 2025/51 Esas sayılı kararı uyarınca, "Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği" kapsamında T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bureau Veritas SA arasında 29.05.2023 tarihinde imzalanmış olan yetki devri protokolünün yürütmesi durdurulmuştur.

Bu karar doğrultusunda;

Bureau Veritas SA'ya verilen yetki devri protokolü iptal edilmiştir.

Söz konusu protokol kapsamında Bureau Veritas SA tarafından düzenlenmiş olan tüm sertifika ve belgeler, yalnızca ilk zorunlu sörvey tarihlerine kadar geçerliliğini koruyacaktır.

Bu protokol kapsamında herhangi bir yeni işlem yapılmaması gerektiği bildirilmiştir.

Bu çerçevede; yurtiçi ve yurtdışı limanlarda meydana gelebilecek belgelendirme, sörvey ve liman devleti denetimi gibi süreçlerde aksaklık yaşanmaması adına gerekli önlemlerin alınması, yetkilendirilmiş diğer kuruluşlarla iş birliği içerisinde hareket edilmesi ve gemi operasyonlarının aksamadan sürdürülmesi önem arz etmektedir.

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