Türkiye deniz yetki alanlarında, suyollarında ve içsularda verilmekte olan kılavuzluk ve römorkörcülük ile palamar hizmetlerine ilişkin teknik gereklilikler, hizmet standartları, hizmeti verecek olan gerçek ve tüzel kişilere ilişkin şartlar, ...

Türkiye deniz yetki alanlarında, suyollarında ve içsularda verilmekte olan kılavuzluk ve römorkörcülük ile palamar hizmetlerine ilişkin teknik gereklilikler, hizmet standartları, hizmeti verecek olan gerçek ve tüzel kişilere ilişkin şartlar, yasaklar ve yükümlülükler gibi usul ve esasları belirlemek ve gerekli ihale, yetkilendirme ve denetimleri yapmak amacıyla hazırlanan Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hakkında Yönetmelik taslağı ("Taslak Yönetmelik") 08.10.2024 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanmıştır.

14/04/1341 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanunu'nun Ek Madde 1'i, 19/04/1926 tarihli ve 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Karasuları Dahilinde İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanun, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun'un ilgili hükümlerine ve 10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 478.maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine dayanılarak hazırlanan Taslak Yönetmelik'in kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerini, bölgesel hizmet sahalarını, ihaleye ilişkin usul ve esasları detaylıca düzenlemektedir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın internet sitesinde kamuya sunulan Taslak Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlanacağı tarih itibariyle yürürlüğe girecektir.

Taslak Yönetmelik'e aşağıdaki linkten ulaşılması mümkündür.

https://denizcilik.uab.gov.tr/mevzuat-taslaklari

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