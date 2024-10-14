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14 October 2024

Lübnan Kıyılarında Seyredecek Türk Bayraklı Gemilerde Güvenlik Seviyesi 3'e Çıkartıldı!

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Lübnan limanlarına uğrayacak, kıyıları ve açıklarında seyredecek Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 3'e çıkartıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuru şu şekilde.
Turkey Transport
Photo of Selçuk Esenyel
Photo of M. Türker Yıldırım
Photo of Deha Aydın
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Lübnan limanlarına uğrayacak, kıyıları ve açıklarında seyredecek Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 3'e çıkartıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuru şu şekilde:

"Lübnan'da vuku bulan güvenlik olayları ve yaşanan güncel gelişmeler dikkate alınarak, Türk bayraklı gemilerimizin olası güvenlik tehditlerine karşı hazırlıklı olabilmesi, limanda bulundukları süre zarfında gerekli tedbirleri alabilmeleri, bu gemilerimizin erken safhada uyarılabilmesi maksadıyla "Lübnan" limanlarına uğrayacak, bunların kıyıları ve açıklarında seyredecek Türk bayraklı gemilerin ISPS kod güvenlik seviyesi 30 eylül 2024 tarihi itibarıyla 3 (üç)'e çıkartılmıştır"

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Authors
Photo of Selçuk Esenyel
Selçuk Esenyel
Photo of M. Türker Yıldırım
M. Türker Yıldırım
Photo of Deha Aydın
Deha Aydın
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