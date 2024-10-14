Lübnan limanlarına uğrayacak, kıyıları ve açıklarında seyredecek Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 3'e çıkartıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuru şu şekilde:

"Lübnan'da vuku bulan güvenlik olayları ve yaşanan güncel gelişmeler dikkate alınarak, Türk bayraklı gemilerimizin olası güvenlik tehditlerine karşı hazırlıklı olabilmesi, limanda bulundukları süre zarfında gerekli tedbirleri alabilmeleri, bu gemilerimizin erken safhada uyarılabilmesi maksadıyla "Lübnan" limanlarına uğrayacak, bunların kıyıları ve açıklarında seyredecek Türk bayraklı gemilerin ISPS kod güvenlik seviyesi 30 eylül 2024 tarihi itibarıyla 3 (üç)'e çıkartılmıştır"

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