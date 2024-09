ARTICLE Balık Avı Sezonu Başladı! EP Esenyel Partners More Contributor Ülke genelinde sürdürülen balık avı yasağı 1 Eylūl'de sona erdi. Hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte balıkçılar ‘Vira bismillah' diyerek sezonu açtı.

Authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.