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Ülke genelinde sürdürülen balık avı yasağı 1 Eylūl'de sona erdi. Hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte balıkçılar ‘Vira bismillah' diyerek sezonu açtı.

Yaklaşık dört buçuk ay süren balık avı yasağında tekneler liman ve barınaklara çekilmişti. Ağ onarımı ve tekne bakımı gibi işlemlerin ardından yeniden denize açılmanın heyecanıyla birlikte tekneler mavi sularla buluştu.

Balık avı sezonu ne zaman bitecek?

1 Eylül 2024'te başlayan balık avı sezounu 15 Nisan 2025 tarihinde son bulacak. 15 Nisan'dan itibaren denizlerde, büyük kayık, gırgır, troller ile balık avlanmayacak.

Esenyel Partners ailesi olarak kısmetlerinin peşinde denizlere açılan tüm balıkçılarımıza “Deniziniz bereketli, ağlarınız dolu olsun” diyoruz.

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