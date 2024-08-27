Sayın Üyemiz,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 20.08.2024 tarih ve 2087483 sayılı yazısı ile önceki yazılarında Türk Bayraklı gemilerin son yıllardaki Paris MoU denetim performansınınözetlendiğive 2024 yılı içerisinde tutulan gemi sayısına dikkat çekilerek Paris MoU kapsamındaki tutulmaların önlenmesi/azaltılması ve Beyaz Listedeki varlığımızın sürdürülmesini teminen; şikayet, kaza vb. nedenlerle denetim aralığı dışında yapılan denetimler dahil olmak üzere gemilerimizin liman devleti denetimlerine (PSC) hazırlıklı olması hususu ile bu kapsamda alınması gereken önlemlerin belirtilerek ayrıca PSC denetim aralığında bulunan gemilerin PSC denetimlerine mümkün olduğunca DPA/enspektör tarafından eşlik edilmesi, Paris MoU denetimleri öncesi geminin klas kuruluşundan ya da SMC belgesini düzenleyen kuruluştan teknik destek alınması gerektiğinin bildirildiği hatırlatılmakta, önceki yazılarının sonrasında Türk Bayraklı gemilerin tutulmalarının artarak devam ettiği ve belirtilen hususların uygulanmasında aksaklıklar yaşandığı görüldüğünden önceki yazılarında belirlenenhususların yanı sıra ilave önlemlerin alınması ihtiyacınınhasıl olduğu belirtilmektedir.

Bayrağımızın Paris MoU Beyaz Listedeki varlığının sürdürebilmesi adına, belirtilen hususlara titizlikle uyulması gerektiği bildirilerek, bu kapsamda, Paris MoU'da "Öncelik I (PI) ve II (PII)" denetim aralığında bulunan gemilerde, yazıları ekindeyer alan denetim listesinin, 31/12/2024 tarihine kadar aylık periyotlarla gemi kaptanları tarafından doldurulup DPA tarafından onaylanmasını müteakip her ayın ilk haftası içerisinde Bakanlığa gemi.denetim@uab.gov.tr adresine gönderilmesinin gerektiği, Klasla birlikte doldurulduğu ay, ayrıca kaptan tarafından doldurulmasına gerek olmadığı, ayrıca Paris MoU'da "Öncelik I (PI)" denetim aralığında bulunan gemilerin Paris MoU kapsamındaki PSC denetimlerine;

Şirketin teknik görevlilerinin (DPA/Enspektör) eşlik etmesinin sağlanması, bu kapsamda gerekli vize vb. işlemleri için önceden gerekli hazırlıkların yapılmış olması,

Söz konusu PSC denetimleri öncesinde İdare ile irtibata geçilerek verilecek talimat gereği geminin klas kuruluşu tarafından gemiye katılım sağlanarak yazıları ekinde yer alan kontrol listesinin gemi ilgilileri ile birlikte doldurulması ve Bakanlığa gemi.denetim@uab.gov.tr adresine gönderilmesi istenmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

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