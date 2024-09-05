Adalet Bakanlığı Rekabet Birimi (DOJ), Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Çalışma Bakanlığı (DOL), ve Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu (NLRB), çalışanları korumak ve işgücü piyasalarında rekabeti teşvik etmek amacıyla kurumlar arasındaki iletişim ve koordinasyonu güçlendirecek bir iş birliği protokolü (Protokol) imzalamıştır.

Bu Protokol, çalışma ilişkilerini düzenleyen kurumlar olan DOL ve NLRB tarafından sağlanan tüm ilgili ve uygun bilgi ve uzmanlığın, rekabet uygulamalarını yürüten kurumlar olan FTC ve DOJ tarafından birleşme ve devralmaların incelenmesinde kullanılabilmesini sağlayacaktır.

Buna ilave olarak Protokol'de şu hükümler yer almaktadır:

DOL, rekabet kurumlarından uygun personeli kendi yetki alanlarındaki konular hakkında eğitecektir.

NLRB, rekabet kurumlarından uygun personeli, diğer konuların yanı sıra, iyi niyetle pazarlık yapma yükümlülüğü, halef pazarlık yükümlülükleri ve haksız iş uygulamaları konularında eğitecektir.

Rekabet kurumları ve çalışma kurumları, Protokol'de açıklanan faaliyetlerin uygulanması ve koordinasyonunu görüşmek üzere yılda iki kez bir araya gelmeyi hedefleyecektir.

Protokol, çalışma kurumları ile rekabet kurumları arasında daha önce belirlenmiş olan ikili anlaşmalar açısından tamamlayıcı bir işlev görmekte ve bunların yerine geçmemektedir.

Sonuç olarak imzalanan bu yeni Protokolle birlikte rekabet kurumları ve çalışma kurumları, rekabet kurumları tarafından yürütülen birleşme ve devralma süreçlerinde işgücü piyasaları üzerindeki potansiyel etkilerin değerlendirilmesinde iş birliği içerisinde çalışmayı taahhüt etmiştir.

(FTC, DOJ - 28.08.2024)

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