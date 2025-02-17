Müşteri Deneyimi Üzerine Samimi Bir Sohbet 🌟 (Video)

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Müşteri deneyimi, markaların başarısında giderek daha kritik bir rol oynuyor. Peki, KPMG Türkiye olarak bu konuda nasıl bir yaklaşım benimsiyoruz?

Yönetim Danışmanlığı Partnerimiz Itır Akel ile yaptığımız sohbetimizde, müşteri deneyiminin en önemli unsurlarını, sıkça yapılan hataları ve doğru yönetim için önerilerimizi paylaşıyoruz. Dijital ve fiziksel dünyalarda kesintisiz bir deneyim sunmanın yollarını keşfetmek için videomuza göz atın!

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