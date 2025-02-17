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17 February 2025

Müşteri Deneyimi Üzerine Samimi Bir Sohbet 🌟 (Video)

KP
KPMG

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KPMG is a global network of independent member firms offering audit, tax and advisory services. The firms work closely with clients, helping them to mitigate risks and grasp opportunities. KPMG member firms can be found in 143 countries and territories. Collectively they employ more than 270,000 people across a range of disciplines. KPMG Türkiye, founded in 1982, operates across 5 cities including Istanbul, Ankara, Izmir, Bursa and Adana, with more than 1,700 professionals. With over four decades of expertise, KPMG Türkiye provides Tax, Audit, Consulting and Deal Advisory services to over 6000 clients.
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Yönetim Danışmanlığı Partnerimiz Itır Akel ile yaptığımız sohbetimizde, müşteri deneyiminin en önemli unsurlarını, sıkça yapılan hataları ve doğru yönetim için önerilerimizi paylaşıyoruz.
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Müşteri deneyimi, markaların başarısında giderek daha kritik bir rol oynuyor. Peki, KPMG Türkiye olarak bu konuda nasıl bir yaklaşım benimsiyoruz?

Yönetim Danışmanlığı Partnerimiz Itır Akel ile yaptığımız sohbetimizde, müşteri deneyiminin en önemli unsurlarını, sıkça yapılan hataları ve doğru yönetim için önerilerimizi paylaşıyoruz. Dijital ve fiziksel dünyalarda kesintisiz bir deneyim sunmanın yollarını keşfetmek için videomuza göz atın!

#MüşteriDeneyimi #Strateji #DijitalDönüşüm #KPMG #MüşteriOdaklıYönetim

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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