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14 February 2025

Yıkıcı Tehditlere Karşı Hazırlıklı Olun: Yönetim Danışmanlığı Ile Geleceği Şekillendirin (Video)

KP
KPMG

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KPMG is a global network of independent member firms offering audit, tax and advisory services. The firms work closely with clients, helping them to mitigate risks and grasp opportunities. KPMG member firms can be found in 143 countries and territories. Collectively they employ more than 270,000 people across a range of disciplines. KPMG Türkiye, founded in 1982, operates across 5 cities including Istanbul, Ankara, Izmir, Bursa and Adana, with more than 1,700 professionals. With over four decades of expertise, KPMG Türkiye provides Tax, Audit, Consulting and Deal Advisory services to over 6000 clients.
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Yönetim Danışmanlığı Bölüm Başkanımız Uğur Karakaya'nın dijitalleşme ve yeni teknolojilerin iş dünyasında nasıl bir
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Günümüzün hızla değişen iş dünyasında, başarılı olmak için doğru stratejilere ve güçlü bir dönüşüm planına ihtiyacınız var ve dijitalleşme, yapay zeka ve yıkıcı tehditlerle başa çıkmak artık kaçınılmaz! KPMG Yönetim Danışmanlığı olarak, işletmelerin hedeflerine hızla ulaşmasını sağlayacak stratejiler sunuyoruz. 🚀

Yönetim Danışmanlığı Bölüm Başkanımız Uğur Karakaya'nın dijitalleşme ve yeni teknolojilerin iş dünyasında nasıl bir dönüşüm yarattığını ve şirketlerin bu süreçte nasıl daha hızlı ve etkin kararlar alabileceğini ele aldığı videomuzla dönüşüm yolculuğuna ilk adımı atın! 🎯

#YönetimDanışmanlığı #DijitalDönüşüm #MüşteriDeneyimi #İşStratejileri

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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