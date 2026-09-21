Sermaye Piyasası Kurulu’nun İlke Kararı İle Fiili Dolaşımdaki Pay Kavramını Ve Hesaplama Esasları Yeniden Düzenlenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“Kurul”) 8 Eylül 2026 tarihli ve 2026/57 sayılı Bülteni’nde yayımlanan i-SPK.81.1 sayılı İlke Kararı ile payları Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası’nda işlem gören şirketlere ilişkin fiili dolaşımdaki pay kavramı ve hesaplama esasları yeniden düzenlenmiştir.

İlke Kararı ile fiili dolaşımdaki pay, payları Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören şirketlerin halka açıklık oranlarını gösteren bir kavram olarak tanımlanmıştır. Fiili dolaşımdaki pay oranının ise Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”) tarafından izlenebilen paylar üzerinden hesaplanan fiili dolaşımdaki pay adedinin, MKK’nın izleyebildiği toplam pay adedine bölünmesi suretiyle hesaplanacağı belirtilmiştir.

Yeni düzenleme kapsamında başta;

kamu tüzel kişilerinin,

şirketin, şirket kurucularının ve konsolidasyona tabi ilişkili kuruluşlarının,

şirket sermayesinin %10 veya daha fazlasına sahip ortakların,

yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile belirli üst düzey yöneticilerin,

şirket sandık ve vakıflarının

mülkiyetindeki paylar fiili dolaşımdaki pay tanımı dışında tutulacaktır.

Bunlara ek olarak, mevzuata uygun pay geri alımları kapsamında edinilen paylar, belirli teminatlı paylar, hukuken kısıtlı, yasaklı ve hacizli paylar ile yurt dışı piyasalarda işlem gören paylar da fiili dolaşım hesabına dahil edilmeyecektir.

İlke Kararı ile ayrıca dolaylı pay sahipliklerinin de fiili dolaşım hesabında dikkate alınmasına yönelik bir yaklaşım benimsenmiştir. Fiili dolaşım hesabı dışında kalan paylara sahip kişilerin, serbest veya serbest özel fonlar ya da borsada işlem gören diğer halka açık şirketler aracılığıyla dolaylı olarak sahip oldukları ihraççı payları da ilgili sahiplik oranı ölçüsünde fiili dolaşım dışında tutulacak. Benzer şekilde, sermayenin %10 veya daha fazlasına sahip ortakların belirlenmesinde de bu tür dolaylı sahiplikler dikkate alınacaktır.

Yeni uygulama kapsamında;

fiili dolaşımdaki pay adedi ve oranları 11 Eylül 2026 tarihinden itibaren MKK tarafından günlük olarak hesaplanarak kamuya duyurulacak,

payları borsada işlem gören şirketler ise fiili dolaşım kriterleri kapsamına giren gerçek ve tüzel kişilerin kimlik ve unvan bilgilerini her ayın ilk iş günü MKK’ya bildirecektir.

Ayrıca fiili dolaşıma ilişkin daha önce alınmış çeşitli Kurul kararları yürürlükten kaldırılmıştır.

Yeni düzenleme, özellikle dolaylı pay sahipliklerinin fiili dolaşım hesabına daha kapsamlı şekilde yansıtılması ve MKK nezdindeki veri akışının güncel tutulması bakımından halka açık şirketler açısından önem taşımaktadır.