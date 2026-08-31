Payların İlk Halka Arzına İlişkin Başvuruların Sonuçlandırılmasında Öncelik Verilecek Kriterlere İlişkin Kurul İlke Kararı

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), 27 Ağustos 2026 tarihli ve 2026/53 sayılı Bülten’de yayımlanan i-SPK 128.30 sayılı İlke Kararı (“Karar”) ile belirli nitelikleri taşıyan ilk halka arz başvurularına öncelik tanınabilmesine ilişkin esasları belirledi.

Karar uyarınca, halka açık olmayan bir ortaklığın talepte bulunması ve aşağıdaki kriterlerden en az birini karşılaması halinde halka açılma başvurusu, SPK’nın internet sitesinde ilan edilen standart başvuru sırasına bağlı kalınmaksızın öncelikli olarak sonuçlandırılabilecektir:

Ortaklığın merkezinin ve hasılatının %50’sinden fazlasını elde ettiği fabrika, üretim tesisi veya hizmet ofislerinin bulunduğu şehir bakımından son beş yıl içinde değişiklik yaşanmamış olması ve ortaklığın söz konusu şehirde halka açılarak borsada işlem görecek ilk ortaklık niteliğini taşıması,

Ortaklığın yönetim hakimiyetinin doğrudan veya dolaylı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığına, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.’ye veya kamu kurumlarına ait olması,

Halka arz edilecek payların piyasa değerinin 15 milyar TL’yi aşması, yurt dışı yatırımcı grubuna en az %50 oranında tahsisat öngörülmesi ve halka arza ilişkin olarak Türk sermaye piyasası mevzuatı ile genel kabul görmüş uluslararası düzenlemelere uygun şekilde yabancı dilde hazırlanmış taslak belge setinin SPK’ya sunulması.

Kriterlerden en az birinin sağlanması ve ortaklığın bu yönde talepte bulunması halinde, halka açılma başvurusu SPK’nın internet sitesinde ilan edilen standart başvuru sırasına tabi olmaksızın öncelikli olarak sonuçlandırılabilecektir. Karar, başvuruların değerlendirilme sırasını düzenlemekte olup halka arz başvurusunun incelenmesi ve sonuçlandırılması ilgili sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Karar’a SPK’nın 2026/53 sayılı Bülteni üzerinden ulaşabilirsiniz.