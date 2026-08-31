SPK’dan pay devirleri ve halka arzlara ilişkin önemli ilke kararları

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK” veya “Kurul”), 27 ve 28 Ağustos 2026 tarihlerinde yayımladığı ilke kararlarıyla halka açık ortaklıklardaki pay devirleri (blok trades) ve halka arz başvurularının önceliklendirilmesine ilişkin esaslar bakımından önemli değişiklikler getirmiştir.

1. Pay devirlerine ilişkin düzenlemeler

Pay Tebliği’nin 27. maddesi ve 14 Şubat 2023 tarihli SPK İlke Kararı uyarınca, payları borsada işlem gören bir ortaklığın sermayesinin %20’sinden fazlasına doğrudan sahip olan veya yönetim kurulunda temsil imtiyazı bulunan ortaklar, ortaklık sermayesinin %3’ünü aşan paylarını, herhangi bir 12 aylık dönemde borsada toptan alış satış işlemi veya özel işlem bildirimi (özel emir) yoluyla ya da borsa dışında virman/devir yoluyla, Kurulca onaylanmış bir pay satış bilgi formu hazırlamaksızın satabiliyor veya devredebiliyordu.

Kurul’un 28 Ağustos 2026 tarihli ve i-SPK.128.31 sayılı İlke Kararı aynı kişiler tarafından herhangi bir 12 aylık dönemde söz konusu yöntemlerle gerçekleştirilecek pay devirlerine, ilgili ortaklığın fiili dolaşım oranına göre farklılaşan yeni eşikler getirmiştir. Buna göre, fiili dolaşım oranı %50’nin üzerinde olan ortaklıklarda sermayenin veya oy haklarının %2’sinden fazlasını temsil eden paylar, Kurulca onaylanmış bir pay satış bilgi formu hazırlanmaksızın, borsada toptan alış satış işlemi veya özel işlem bildirimi (özel emir) yoluyla satılamayacak ya da borsa dışında virman/devir yoluyla devredilemeyecektir. Fiili dolaşım oranı %50 veya altında olan ortaklıklarda ise söz konusu eşik %4 olarak uygulanacaktır. Bu eşikleri aşan tutarda payların söz konusu yöntemlerden birisiyle devredilmek istenmesi halinde, payların borsada işlem gören niteliğe dönüştürülme zorunluluğu olmaksızın pay satış bilgi formu hazırlanıp Kurul’un onayına sunulabilir.

Yeni düzenlemenin, hâkim ortakların elverişli piyasa pencerelerini kullanarak paylarını nakde çevirdiği ve son dönemde hacmi önemli ölçüde artan blok satışlar ile hızlandırılmış talep toplama işlemleri üzerinde doğrudan etkili olması beklenmektedir. Bu nedenle, önemli pay sahipleri ile yatırım kuruluşlarının son 12 aylık devir tutarını takip etmeleri ve uygulanacak eşiğin aşılması hâlinde Kurul onay sürecini hızlandırılmış talep toplama işlemlerinin hazırlık ve işlem takvimine dâhil etmeleri gerekecektir.

Düzenleme, önemli pay sahiplerinin yüksek hacimli paylarını Borsa İstanbul’un olağan emir eşleştirme mekanizması dışında, Kurulca onaylanmış bir pay satış bilgi formu hazırlamaksızın elden çıkarmalarını önlemeyi amaçlamaktadır. Böylece önemli pay devirlerinde şeffaflığın artırılması, yatırımcıların korunması ve piyasanın düzenli işleyişinin desteklenmesi hedeflenmektedir. Eşiklerin fiili dolaşım oranına göre farklılaştırılması da bu yöntemlerle yapılan devirlerin ilgili payın likiditesi ve piyasadaki arz dengesi üzerindeki muhtemel etkisinin dikkate alındığını göstermektedir.

2. Halka arzlara ilişkin düzenlemeler

Kurul’un 27 Ağustos 2026 tarih ve i-SPK.128.30 sayılı İlke Kararı öncesinde halka arz başvuruları, SPK’nın internet sitesinde başvuru tarihleri esas alınarak ilan edilen sıra üzerinden takip edilmekte; belirli nitelikteki ihraççıların bu sıradan ayrılarak öncelikli incelenmesine ilişkin genel bir kriter seti bulunmamaktaydı.

Yeni İlke Kararı uyarınca, halka açık olmayan bir ortaklığın talepte bulunması ve aşağıdaki kriterlerden en az birini sağlaması halinde halka arz başvurusu, SPK’nın internet sitesinde ilan edilen sıralamaya tabi olmaksızın öncelikli olarak sonuçlandırılabilecektir:

Son beş yıldır hem şirket merkezinin hem de ortaklık hasılatının %50’sinden fazlasını sağlayan fabrika, üretim tesisi veya hizmet ofislerinin aynı şehirde bulunması ve ortaklığın bu şehirden halka açılarak borsada işlem görecek ilk ortaklık olması;

Ortaklığın yönetim hâkimiyetine Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. veya kamu kurumlarının doğrudan ya da dolaylı olarak sahip olması; veya

Halka arz edilecek payların piyasa değerinin 15 milyar TL’yi aşması, halka arzın en az %50’sinin yurt dışı yatırımcı grubuna tahsis edilmesinin öngörülmesi ve halka arzın sermaye piyasası mevzuatının yanı sıra uluslararası kabul görmüş düzenlemelere uygunluğunu ortaya koyan yabancı dilde taslak belge setinin (örn: international offering circular) Kurul’a sunulması.

İlk kriter, şirket merkezi ile hasılatın %50’sinden fazlasını sağlayan ilgili tesis veya ofisler arasında son beş yıldır devam eden istikrarlı bir coğrafi bağlantı aramaktadır. Başka bir ifadeyle, hem şirket merkezinin hem de söz konusu tesis veya ofislerin aynı şehirde bulunması ve bu şehrin son beş yıl içinde değişmemiş olması gerekmektedir.

Kriterlerden birinin sağlanması, izahname onayına ilişkin maddi şartları ortadan kaldırmamakta; yalnızca Kurul’a başvuruyu ilan edilen sıra dışında öncelikli olarak inceleme imkânı vermektedir.

Düzenleme, kamu kontrolündeki stratejik şirketlerin halka arzlarının kolaylaştırılması ve yabancı kurumsal yatırımcı ilgisi yaratabilecek büyük ölçekli yurtdışı halka arzların hızlandırılması yönünde bir politika tercihini yansıtmaktadır.