Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'da Değişiklik

Yeni Gelişme

Cumhurbaşkanlığı, 24 Ekim 2024 tarihinde Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar'ı ("Karar") yayımladı. Karar kapsamında getirilen değişiklikler 25 Ekim 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Karar'a buradan ulaşabilirsiniz.

Karar Neden Önemli?

Bilindiği üzere, Türkiye'de beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırmasında referans fiyatlandırma sistemi uygulanmaktadır. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı tarafından Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ ile Avrupa Birliği üyeleri arasından belirlenen kaynak ülkelerde ilgili ürün için belirlenen en düşük depocuya satış fiyatı Türkiye için en yüksek depocuya satış fiyatı olarak esas alınmaktadır. Referans alınan fiyat, döviz kurundaki dalgalanmalardan etkilenmemesi adına her yıl Fiyat Değerleme Komisyonu tarafından ilan edilen sabit bir Avro değeri üzerinden Türk Lirasına çevrilmektedir. Bu sebeple, Fiyat Değerleme Komisyonu tarafından her yılın ilk 45 günü veya olağanüstü durumlarda yıl içerisinde ilan edilecek ve beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak 1 Avro değeri sektördeki paydaşlar tarafından yakından takip edilmektedir.

Ne Değişti?

Karar ile yapılan başlıca değişiklikler aşağıdaki gibidir:

Beşeri tıbbi ürünlerin gerçek kaynak fiyatı belirlenirken, çözücüsüne bakılmaksızın içerdiği etkin madde miktarı kıyaslanacaktır.

İlaçlar haricindeki ürünlerin perakende satış fiyatı belirlenirken uygulanacak depocu kar oranları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; 328 TL'ye kadar olan kısım için (328 TL dahil) %8, 328-657 TL arasında kalan kısım için (657 TL dahil) %6, 657 TL üstünde kalan kısım için %3

Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 (bir) Avro değeri %23,5 artırılarak 21.6721 TL olarak değiştirilmiştir. Bu artışın tatbikinde mahsuplaşma işlemi uygulanmayacaktır.

Barem değerleri, Avro değerinde yapılan değişiklik oranında güncellenerek fiyat korumalı ürünlerde 74,72 TL ve diğer ürünlerde 39,05 TL olarak değiştirilmiştir.

Yukarıda belirtilen beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 (bir) Avro değeri, 2025 yılı için de uygulanacaktır ve 2025 yılı için yeni bir Avro değerlendirmesi yapılmayacaktır.

Artış uygulanırken, geri ödemesiz ürünler hariç olmak kaydıyla, Detaylı İlaç Fiyat Listesinde yer alan ve Depocuya Satış Fiyatı (DSP) 55,90 TL (55,90 TL dahil) üstünde olan ürünler için 4 TL'ye kadar verilmiş olan artışlardan halihazırda kalanlar, Avro değeri güncellemesi sırasında mahsuplaşmadan muaf tutulacaktır. Kalan artışlar hariç olmak üzere dönemsel Avro değeri güncellemesi yapılacaktır. Bu kapsamda, güncelleme sonrasında Türk Lirası değerinde değişiklik yapılmadan ürünlerin depocuya satış fiyatları üzerine eklenecektir.

2024 yılı gerçek kaynak fiyat değişiklik döneminde, 24 Ekim 2024 tarihine kadar başvurusuna esas değerlendirilen ürünlerden yeniden başvuru alınmaksızın yukarıda belirtilen beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 (bir) Avro değeri, gerçek kaynak fiyat değişiklik listesinde de uygulanacaktır.

Sonuç

Karar'da yapılan değişiklikler ile beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına ilişkin yeni düzenlemeler ve eşikler getirilmiştir. Türkiye'de ilaçların piyasa arzında, ithalatında veya dağıtımında faaliyet gösteren tüm şirketler, fiyatlandırma düzenlemelerinde yapılan değişiklikleri yakından takip etmeli ve mevzuatta yer alan yükümlülüklerini yerine getirmelidir.

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