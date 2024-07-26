Avrupa Komisyonu ("Komisyon"), Vifor'un intravenöz demir ilacı pazarındaki en yakın ve potansiyel tek rakibini kötüleyerek sebep olduğu rekabeti kısıtlayıcı etkileri gidermek adına sunduğu taahhütleri kabul ettiğini duyurmuştur.

Komisyon, Vifor'un intravenöz demir ilacı tedariki açısından AB içindeki birçok ulusal pazarda hâkim durumda olduğunu belirtmiştir. Ayrıca Komisyon, Vifor'un Avrupa'daki en yakın rakibi Pharmacosmos tarafından pazarlanan bir demir eksikliği tedavisi ilacı olan Monofer'in güvenliği hakkında yanıltıcı bilgiler yayarak Vifor'un uzun yıllar boyunca birçok ülke pazarında rekabeti kısıtladığı kanaatine varmıştır.

Komisyon'un endişelerini gidermek için Vifor aşağıdaki taahhütleri sunmuştur:

Monofer'in güvenliğine ilişkin olarak Vifor tarafından daha önce yayılan potansiyel olarak yanıltıcı mesajların etkilerini düzeltmek/geri almak için kapsamlı ve çok kanallı bir iletişim kampanyası başlatmak,

Monofer'in güvenlik profili hakkında, Monofer'in etiketine dayanmayan veya Ferinject ve Monofer'i tüm EEA'da karşılaştırmak için özel olarak tasarlanmış klinik çalışmalardan elde edilmeyen bilgileri kullanarak yazılı veya sözlü olarak harici tanıtım ve tıbbi iletişimde bulunmamak,

Uyumluluğu sağlamak adına personelin yıllık dahili eğitimleri ve bir uyum sertifikasyon sistemi de dahil olmak üzere bir dizi önlem ve güvence uygulamak.

Buna göre Komisyon, Vifor'un nihai taahhütlerinin, Vifor'un Monofer'i kötülemesine ilişkin rekabet endişelerini giderebileceği sonucuna varmış ve söz konusu taahhütlerin Vifor bakımından bağlayıcı hale gelmesine karar vermiştir.

(Avrupa Komisyonu – 22.07.2024)

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