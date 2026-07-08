Danıştay Devremülklerde Kısa Dönemli Kiralama İçin Muvafakat Şartını İptal Etti

Türkiye'de konutların turizm amaçlı kiralanması, Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7464 sayılı Kanun ile hukuki çerçeveye kavuşturulmuştu.

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Türkiye'de konutların turizm amaçlı kiralanması, Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7464 sayılı Kanun ile hukuki çerçeveye kavuşturulmuştu1.

Ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024/2 sayılı Genelge (“Genelge”), Devremülk sahipleri tarafından turizm amaçlı kısa süreli kiralama yapılabilmesi için izin belgesi alınmasını zorunlu tuttu ve tapulu dönemini kiraya vermek isteyen kişiler için diğer dönemlerin tapu sahiplerinden ve aynı blokta birden fazla daire varsa onların tamamından muvafakat alarak başvuru yapılmasını şart koştu.

Bu düzenleme, özellikle çok sayıda hak sahibinin bulunduğu devremülk projelerinde uygulamada sorunlara sebep olmuş; muvafakat şartının fiilen yerine getirilmesinin mümkün olmadığı durumlara yol açmıştı.

Bu kapsamda açılan iptal davasında Danıştay 4. Dairesi, 2025/3041 E. 2026/336 K. sayılı ve 04.02.2026 tarihli kararıyla, Genelge'nin devremülklerde kısa süreli kiralama yapılabilmesi için diğer dönem maliklerinden ve aynı bloktaki tüm hak sahiplerinden muvafakat alınmasını zorunlu tutan hükmünü iptal etti.

Danıştay'ın kararının öne çıkan kısımları şu şekilde:

· Kanunda açıkça öngörülmeyen bir yükümlülük idari genelge ile getirilemez.

· Muvafakat şartı, hak sahiplerine uygulamada yerine getirilmesi mümkün olmayan yükümlülükler getirmektedir.

· Bu haliyle Genelge’deki söz konusu düzenleme mülkiyet hakkına ölçüsüz müdahale niteliği taşımaktadır. Oysa mülkiyet hakkına getirilen sınırlamalar kanuni dayanağa sahip olmalı ve ölçülülük ilkesine uygun olmalıdır.

Bununla birlikte Danıştay'ın iptal kararı, devremülklerin artık herhangi bir düzenlemeye tabi olmadığı anlamına gelmemektedir. Karar yalnızca Genelge ile getirilen ilave muvafakat şartına ilişkindir; 7464 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer yükümlülükler yürürlükte kalmaya devam etmektedir.

Karar henüz temyiz aşamasında olup kesinleşmemiştir. Temyiz incelemesinin sonucunda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, söz konusu kararı onayabilir, değiştirebilir veya bozabilir.

Footnote

1 Konu hakkında detaylı bilgi için Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7464 sayılı Kanun” hakkında kaleme aldığımız duyuruya buradan erişebilirsiniz.

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