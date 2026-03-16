Tahliye Taahhütnamesinin Türk Borçlar Kanunu Ve İlgili Kanunlar Uyarınca Düzenlenmesi Ve Geçerliliği

Kira ilişkileri, hem bireylerin barınma hakkı hem de mülkiyet sahiplerinin ekonomik güvenliği açısından büyük önem taşır. Ancak kira süresi sona erdiğinde veya taraflar arasında anlaşmazlık çıktığında, tahliye meselesi sık sık hukuki uyuşmazlıklara yol açmaktadır. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK)1, bu sorunları çözmek için hem kiracıyı hem kiraya vereni korumayı amaçlayan dengeli bir sistem oluşturmuştur.

Tahliye taahhütnamesi, bu denge mekanizmasının en dikkat çekici araçlarından biridir. Kiracının belirli bir tarihte kiralananı boşaltmayı yazılı olarak taahhüt etmesi, kiraya verene dava sürecine girmeden tahliye talep etme imkânı tanır. Ancak bu hak, kiracının özgür iradesinin korunması için sıkı geçerlilik şartlarına bağlanmıştır.

I. Tahliye Taahhütnamesinin Düzenlenmesi ve Geçerliliği

Tahliye taahhütnamesi, kiracının tek taraflı beyanıyla doğan ve kiraya verene özel bir tahliye hakkı tanıyan irade açıklamasıdır. Ancak bu beyanın hukuki sonuç doğurması, hem şekil hem de zamanlama açısından belirli koşulların yerine getirilmesine bağlıdır.

İlk olarak taahhüt yazılı şekilde yapılmalıdır. Yazılılık, hem delil güvencesi hem de kiracının iradesinin bilinçli şekilde ortaya konulduğunun göstergesidir.2 İkinci olarak, taahhüt kira sözleşmesinin kurulmasından sonra verilmelidir; zira sözleşme anında alınan beyanlar, kiracının konut ihtiyacı nedeniyle baskı altında olabileceği gerekçesiyle geçersiz sayılmaktadır.

Ayrıca, taahhüt edilen tahliye tarihi belirli ve açık olmalıdır. "Sözleşme bitiminde" veya "bir yıl sonra" gibi muğlak ifadeler, hem icra hem yargılama aşamasında ciddi uyuşmazlıklara yol açar. Son olarak, taahhütnamenin kiracının bizzat imzasını taşıması gerekir; temsilci aracılığıyla yapılan taahhütlerde özel yetki şartı aranır.3 Bu şartların tamamı, kiracının irade özgürlüğünü güvence altına almayı hedefler. Çünkü hukuk, yalnızca sözleşme özgürlüğünü değil, aynı zamanda özgürce sözleşmeme hakkını da korur.

II. Yargısal Denetim

Geçerli şekilde düzenlenmiş bir tahliye taahhütnamesi, kiraya verene ilamsız icra yoluyla taşınmazın tahliyesini isteme hakkı tanır. Kiraya veren, beyan edilen tarihten itibaren bir ay içinde icra dairesine başvurmalıdır. Bu sürenin geçirilmesi hâlinde, aynı taahhüde dayanarak işlem yapılamaz.

Kiracının itiraz hakkı saklıdır; ancak taahhüt yazılı, tarihli ve kira sözleşmesinden sonra verilmişse, bu itiraz çoğu zaman reddedilir. Buna rağmen mahkemeler, yalnızca belgenin varlığına değil, düzenlenme koşullarına da dikkat eder. Kiracının beyanı baskı altında vermesi, konut bulamama endişesi veya sözleşmeye erişim zorunluluğu gibi hallerde irade sakatlığı söz konusu olabilir.

Yargıtay'ın son yıllardaki eğilimi, şekil şartlarından çok irade serbestisine odaklanmak yönündedir. Yargı artık, her geçerli imzayı otomatik olarak bağlayıcı saymak yerine, imzanın atıldığı koşulları değerlendirerek adil dengeyi koruma çabasındadır.

III. Geçersiz Olduğu Durumlar

Tahliye taahhütnamesinin geçerliliğini en çok etkileyen unsur, taahhüt anındaki özgür iradedir. Kiracının konut bulamama, sözleşmeyi yenileyememe ya da taşınma baskısı altında imza atması, geçerliliği ortadan kaldırır.4 Buna karşın, kira süresi devam ederken kiracının kendi iradesiyle, örneğin taşınma planı doğrultusunda verdiği beyanlar geçerli kabul edilir.

TBK'nın hile, tehdit ve aşırı yararlanma hükümleri, bu alanda tamamlayıcı koruma sağlar. Kiracı, iradesinin sakatlandığını ispatladığında taahhütnamenin iptalini isteyebilir. Ancak kötü niyetli başvurulara karşı da dürüstlük kuralı geçerlidir. Kiracının açık iradesiyle verdiği taahhüdü keyfi şekilde inkâr etmesi, hukuki güvenliği zedeler.

IV. Geçersiz Taahhütnamenin Sonuçları

Geçersiz bir tahliye taahhütnamesine dayanarak başlatılan icra işlemleri, kiracının itirazı üzerine iptal edilir. Bu durumda kiraya veren, kira süresinin bitmesini veya diğer tahliye nedenlerinin gerçekleşmesini beklemek zorundadır.

Buna karşın kiracının geçerli bir taahhüt vermesine rağmen kötü niyetli biçimde tahliyeyi geciktirmesi de hakkın kötüye kullanılmasıdır.5 Bu nedenle, yargısal denetim iki yönlü işler: bir yandan kiracının irade özgürlüğünü korur, diğer yandan kiraya verenin mülkiyet hakkının etkin biçimde kullanılmasını teminat altına alır.

Sonuç

Tahliye taahhütnamesi, modern kira hukukunda hem hız hem denge sağlayan bir kurumdur. Ancak onu işlevsel kılan şey, yalnızca yazılı bir belgenin varlığı değil, bu belgenin adil ve özgür iradeyle düzenlenmiş olmasıdır.

Hukukun amacı, taraflardan birini mutlak biçimde korumak değil, her iki tarafın da hakkaniyet temelinde menfaat dengesini gözetmektir. Bu nedenle uygulamada, şekil şartları kadar irade özgürlüğünün tespiti de önem taşır. Kiracının gerçekten kendi isteğiyle imzaladığı, açık tarihli bir tahliye taahhütnamesi, hem mülkiyet hakkını korur hem de uyuşmazlıkların hızlı ve barışçıl biçimde çözülmesini sağlar.

Doğru uygulandığında, tahliye taahhütnamesi yargının yükünü azaltan, toplumsal barışı güçlendiren ve sözleşme hukukunun öngörülebilirliğini artıran bir araç olmaya devam edecektir.

Footnotes

1. R.G.: 04.02.2011, 27836. (https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6098.pdf)

2 A Kılıçoğlu, Borçlar Hukuku Özel Hükümler (Turhan 2020) 310.

3 H Hatemi and B Serozan, Borçlar Hukuku Genel Bölüm (Vedat Kitapçılık 2019) 312.

4 A Kılıçoğlu (2) 317.

5 H Hatemi and B Serozan (3) 316.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.