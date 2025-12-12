ARTICLE
12 December 2025

Konut Kiralarındaki Güncel Artış Oranlarına İlişkin Bilgilendirme

Bilindiği üzere, 2022'de yürürlüğe giren, yenilenecek kira sözleşmelerine yapılacak artışlar için Türk Borçlar Kanunu ("TBK") Geçici Madde 1 uyarınca %25'lik (azami) artış sınır getiren uygulama 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle sona ermişti. Bu kapsamda, konut kira bedellerinin artışları bakımından TBK madde 344'teki genel hüküm yeniden uygulama alanı bulmuştu. Söz konusu hüküm çerçevesinde,1 Temmuz 2024'ten bu yana Türkiye İstatistik Kurumu ("TÜİK") tarafından açıklanan bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki ("TÜFE") 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı tavan kabul edilmektedir.

Tarafların kira sözleşmeleri kapsamında anlaştığı daha düşük bir oranın baz alınması da mümkünken bu oran her halükârda TÜFE'nin 12 aylık ortalamasını geçemeyecektir.

TÜFE'deki güncel (Ekim 2025 için) on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı ise 3 Kasım 2025 tarihinde %37,15 olarak duyurulmuştur.

Yukarıda verilenler ışığında, konut kiralarındaki artışların tespitine ilişkin bir örnek paylaşıyoruz.

  • Mevcut aylık kira bedeli: 50.000 TL
  • Son 12 aylık TÜFE ortalaması: %37,151
  • Artış Miktarı = 20,000 TL * %37,15 = 18.575 TL
  • Yeni Aylık Kira Bedeli (Tavan) = 50.000 TL + 18.575 TL = 68.575 TL

Footnote

1. 2025 yılı Kasım ayı içerisinde yapılacak zamlar bakımından, TÜİK sitesinde 3 Kasım 2025 tarihinde ilan edilen Ekim 2025 için" on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı" baz alınmıştır. İlgili oranlar için TÜİK'in sitesini ziyaret edebilirsiniz: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Tuketici-Fiyat-Endeksi-Ekim-2025-54185.

