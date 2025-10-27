Turizm Amaçlı Konut Kiralamalarına İlişkin Yeni Düzenlemere Genel Bakış

Kültür ve Turizm Bakanlığı ("Bakanlık"), son dönemde oldukça gündemde olan ve 1 Ocak 2024 tarihinden bu yana yürürlükte...

Kültür ve Turizm Bakanlığı (“Bakanlık”), son dönemde oldukça gündemde olan ve 1 Ocak 2024 tarihinden bu yana yürürlükte bulunan Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında bazı yeni düzenleme ve değişiklikler gerçekleştirdi.10 Ekim 2025 tarihli ve 33043 Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kiralamalara ilişkin olarak başvuru sahiplerinin yükümlülükleri konusunda daha açık düzenlemeler getirmesi ve Bakanlığın denetim yetkisini etkin biçimde kullanabilmesine imkân tanıyor olması sebebiyle hem konut sahiplerini hem de turizm sektörünü yakından ilgilendiriyor. Bu kapsamda, öne çıkan değişiklik ve düzenlemeleri aşağıda bilginize sunuyoruz.

» İzin belgesinin niteliğine ilişkin detaylı düzenlemeler yapılmıştır.

Yönetmelik'e izin belgesinin niteliğine ilişkin önemli kurallar içeren 5/A maddesi eklenmiştir. İzin belgesi “sadece konutun Yönetmelik'te belirtilen nitelikleri sağladığını ve turizm amaçlı kiralanmasına izin verildiğini gösteren belge” olarak tanımlanmıştır. Devamında, izin belgesinin binada sadece izin verilen bağımsız bölümü kapsadığı ve konuta ilişkin izin belgesi düzenlenmiş olmasının konutun asli fonksiyonunu değiştirmeyeceği belirtilmektedir.

Yeni ekleme ile izin belgesinin imar planı yapımına veya değişikliğine dayanak teşkil etmeyeceğine işaret edilmiştir. Buna ek olarak, izin belgesinin 3194 sayılı İmar Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında sahibine mülkiyet ve/ veya imar gibi herhangi bir hak sağlamadığı hususu ise açıkça hüküm altına alınmıştır.

» “Tek başvuru” konusunda esneklik getirilmiştir.

Yönetmelik'in madde 5/1-4. cümlesindeki “yapılır” ibaresi “yapılabilir” şeklinde değiştirilerek ilgili hüküm “aynı binada bulunan ve aynı kişi adına izin belgesi talep edilen konutlar için tek başvuru yapılabilir” şeklinde düzenlenmiştir. Böylelikle, başvuru sahibi isterse tek başvuru, isterse her konut için ayrı ayrı başvuru yapabilecektir (ancak her halükârda her bir konut için ayrı plaket düzenlenmesi ve asılması gerekecektir).

» İzin belgesi işlemlerine ilişkin olarak denetim/yerinde inceleme süreçleri ve uygulanacak yaptırımlar netleştirilmiştir.

Son değişikliklerle, denetim/yerinde inceleme süreçleri bakımından kademeli ve periyodik bir yapı kurulması hedeflendiği görülmektedir. İzin belgeli konutlar için belge düzenlendikten sonra en az 2 yılda bir denetim yapılması öngörülmüştür. Bu denetim sürecinde, başvuru evrakında eksiklik tespit edilmesi halinde, bu eksikliklerin giderilmesi için başvuru sahibine 30 günlük süre verileceği düzenlenmiş, verilen bu ek süre içerisinde eksikliklerin tamamlanmaması halinde ise 71.965 Türk Lirası tutarında idari para cezası uygulanacağı öngörülmüştür. Başvuru evrakının eksiksiz ve uygun bulunması halinde, konutta yerinde inceleme yapılacak ve bu sırada eksiklik tespit edilmesi halinde ise bunların giderilmesi için 15 günlük ek süre verilecektir. Buna rağmen, eksiklik(ler) giderilmezse, 143.930 Türk Lirası idari para cezası uygulanacak olup aykırılıkların giderilmesi için yeniden 15 gün süre verilecektir. Bu süre sonunda yapılacak ikinci denetimde de eksikliklerin giderilmediğinin tespit edilmesi halinde izin belgesi Bakanlık tarafından iptal edilecektir.

» Konutlarda aranan niteliklere ilişkin olarak yeni düzenlemeler sunulmuştur.

Yönetmelik'in 9. Maddesi'nde yapılan değişikle, izin belgesi için başvurulan konutun bulunduğu binaya ait çıkış yollarını gösteren bir bilgilendirme kartı düzenlemesi şartı getirilirken, kapı arkalarına kaçış merdiveninin yerini gösteren kroki sağlanmasına ilişkin zorunluluk kaldırılmıştır.

Yine aynı madde kapsamında düzenlenen ve konutun tanıtım ve pazarlamasının yapıldığı her türlü ortama ilişkin olarak “konutun izin belgesi örneği” nin sağlanması şartını öngören ifade “izin belgesi numarasının” şeklinde değiştirilmiş ve ilgili sürece ilişkin kolaylık sağlanmıştır.

» İzin belgesi başvurusu kapsamında bazı önemli eklemeler yapılmıştır.

Yönetmelik'in 5 (4) maddesi kapsamında yapılan değişiklikle, yüksek nitelikle konutlar ile müstakil konutlar ifadesine “devre mülk hakkı kurulan konutlar” ibaresinin de eklendiği ve bu konudaki soru işaretlerinin giderilmeye çalışıldığını görülmektedir.

İzin belgesi başvurularında sunulacak bilgi ve belgeler kapsamında, ilgili konutun birden fazla bağımsız bölüm içeren bir binada bulunduğu haller bakımından, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu (“Kanun”) uyarınca, devre mülk hakkı kurulmuş dairelerin turizm amaçlı kısa süreli izin belgesi işlemleri söz konusu ise devre mülk hakkı kurulan her yapı veya bağımsız bölüme ilişkin olarak kendi aralarından veya kat malikleri kuruluna temsilci olarak seçtikleri kişiler vasıtasıyla alınan kat malikleri kurulu/ ortak malikler kararının noter onaylı örneğinin de aranacağı belirtilmiştir. Devre mülk hakkı kurulan taşınmazların belgelendirilmesinde yüksek nitelikli konut nitelikleri aranır.

Yine aynı madde kapsamında yapılan eklemeler ile, tapu kütüğünün beyanlar hanesine eklenmiş bulunan devre mülk veya yönetim sözleşmesi doğrultusunda, devre mülk hakkı kurulmuş bulunan konutların turizm amaçlı kısa süreli kiralanması halinde, ilgili izin belgesinin, kat malikleri kurulunca (müstakil yapılarda ise ortak malikler tarafından) yetkilendirilen yönetim şirket adına düzenleneceği hüküm altına alınmıştır. Bu taşınmazların belgelendirilmesinde “yüksek nitelikli konut nitelikleri” esas alınacak ve aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulacaktır:

devre mülk veya yönetim sözleşmesi, İmar durum belgesi örneği (ayrıca parselin turizm kullanımına ayrıldığı tespit edilirse Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği uyarınca ilgili belediyeden alınacak yazı da eklenir) ve Kat malikleri kurulunca veya ortak maliklerce alınan, konutun turizm amaçlı kısa süreli kiralamaya izin verildiğine ve bu konuda yönetim şirketinin yetkilendirildiğine ilişkin kararın noter onaylı örneği.

Yönetmelik değişikliğinin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.