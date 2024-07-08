Türk gayrimenkul piyasası, sürekli büyüyen ve çeşitli yatırım fırsatları sunan canlı bir ortamdır. Türkiye'nin, Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan stratejik...

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Türkiye'de Mülk Yönetimi

Türk gayrimenkul piyasası, sürekli büyüyen ve çeşitli yatırım fırsatları sunan canlı bir ortamdır. Türkiye'nin, Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan stratejik konumu, hem dört mevsim turizmi desteklemekte hem de konut ve ticari mülklere olan talebi de artırmaktadır. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler, sürekli büyüyen kentleşme ve altyapı gelişmeleriyle önemli yatırımlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Ayrıca, bu metropol alanlarda emlak fiyatları güçlü bir artış göstererek Türkiye'yi sermayeyi değerlendirmek ve kira geliri elde etmek açısından cazip bir seçenek haline getirmektedir. Diğer taraftan, büyüyen nüfus ve turist sayısıyla desteklenen kiralık emlak piyasası, küresel rekabet ortamında istikrarlı getiriler arayan yatırımcılar için de fırsatlar sunmaktadır. Bu makalede, profesyonel mülk yönetiminin faydalarını, Türkiye'de mülk yönetiminin yatırım değerini nasıl artırdığını, İstanbul'da mülk yönetimini ve İstanbul'da mülk yönetiminin kendine özgü yönlerini, yabancılar için Türkiye'de emlak vergilerini, vergi yükümlülüklerinizi nasıl en aza indirebileceğinizi ve Türkiye'de mülk yönetim hizmeti seçmenin yollarını inceleyeceğiz.

Mülk Yönetimi Nedir?

Mülk yönetimi; kira sözleşmelerinin hazırlanması, kiracı ilişkilerinin yönetilmesi, kira artışlarının yapılması, gerekli tadilatların yaptırılması, hukuki bilgilendirme sunulması, kira sözleşmesinin feshedilmesi veya kiracının tahliyesi gibi çeşitli konuları içeren kapsamlı bir hizmettir. Türkiye'de profesyonel mülk yönetimi hizmetlerinden yararlanmak, operasyonları kolaylaştıran ve yatırım getirilerinizi üst düzeye çıkaran birçok avantaj sunar, bu da kiracı uyuşmazlıklarını çözmek ve kiraların zamanında tahsil edilmesini sağlamak gibi hizmetleri içerir. Gayrimenkul yönetimi hizmeti almak, mülkünüzün güvenilir kiracılar tarafından kiralanmasını sağlar, mülkün boş kaldığı zamanları azaltır ve düzenli kira gelirini destekler.

Profesyonel Mülk Yönetiminin Faydaları

Yurt dışından Türkiye'deki mülkleri yönetmek zaman alıcı ve zorlayıcı olabilir. Profesyonel mülk yönetim hizmetleri, kiraya veren olarak sorumluluklarınızı devralarak yatırımınızın faydalarını zahmetsizce yaşamanıza olanak tanır. Bu kolaylık, mülkünü uzaktan yönetemeyen ve yurtdışında yaşayan insanlar için çok değerlidir.

Mülkünüzün yasalara uygun olarak kiraya verilmesini sağlayan hukuk büroları, hukuksal riskleri azaltır. Kira sözleşmelerini ve kiracı anlaşmazlıklarını yönetirler ve içinizin rahat olmasını sağlarlar. Neticede, Türkiye'de mülk yönetimi için bir hukuk bürosu ile çalışmak, kira ilişkisini düzene sokar ve mülkünüzün yasal ve pratik yönetimini anlayan deneyimli profesyoneller tarafından yönetildiğini bilerek rahat etmenizi sağlar ve böylece diğer önceliklerinize odaklanabilirsiniz.

Türkiye'de Mülk Yönetimi Yatırım Değerini Nasıl Artırır

Etkili mülk yönetimi, gayrimenkul yatırımlarının değerini ve karlılığını üst düzeye çıkarmada önemli bir bileşendir. İşte profesyonel yönetim hizmetlerinin, mülkünüzün performansını ve genel yatırım değerini nasıl artırdığına dair birkaç örnek:

1. Kira Gelirini Optimize Eder

Mülk yöneticileri, piyasa bilgilerini kullanarak rekabetçi kira oranları belirlemenize yardımcı olur, doğru kiracıları seçer ve gelirinizi maksimize eder. Gayrimenkulünüzün boş kalmasını en aza indirmek ve düzenli kira geliri almasını sağlamak için etkili stratejiler kullanırlar.

İlginizi çekebilir: Kira tespit davası ve şartları

2. Mülk Değerini Korumak ve Artırır

Düzenli bakım ve zamanında onarımlar, mülkünüzün değerini korumak ve artırmak için gereklidir. Mülk yöneticileri, rutin bakımdan büyük yenilemelere kadar mülk bakımının tüm yönlerini koordine ederek, mülkünüzün mükemmel durumda kalmasını ve potansiyel kiracılar için çekici olmasını sağlar.

İlginizi çekebilir: Tadilat Nedeniyle Tahliye ve Şartları

3. Kiracı Memnuniyetini Sağlar

Memnun kiracılar, sözleşmelerini dilediğiniz bedelde yenileme olasılığı daha yüksek olan kiracılardır, bu da yeni kiracı bulma maliyetlerini azaltır. Gayrimenkul yönetimi, sorunlara hızlı yanıt verme, bakım ve sağlıklı iletişim yoluyla olumlu bir kiracı deneyimi yaratmaya odaklanır, bu da daha yüksek kira süresi ve düzenli kira gelirini sağlar.

4. Piyasadaki Fırsatlardan Yararlandırır

Mülk yöneticileri, piyasa trendlerini ve fırsatları takip ederek kira artışları veya gibi koşullardan yararlanmanıza yardımcı olur. Mülkünüzün değerini ve yatırım getirisini artırmak için stratejik önerilerde bulunurlar.

5. Yasalara Uyum ve Risk Yönetimi

Yasalara ve yönetmeliklere uyum sağlamak, yatırımınızı korumak ve yasal sorunlardan kaçınmak için kritiktir. Mülk yöneticileri, kira sözleşmeleri ve kiracı anlaşmazlıklarından, imar düzenlemelerine kadar hukuki sorun ve ceza riskini azaltır.

6. Proaktif Varlık Yönetimi

Etkili mülk yönetimi, düzenli mülk değerlendirmeleri, yasal analizler ve stratejik planlamayı içeren proaktif bir varlık yönetimi yaklaşımı gerektirir. Bu öngörü, potansiyel zorlukları ve fırsatları erken tanımlamaya yardımcı olur, böylece mülkünüzün uzun vadeli değerini ve performansını artıran kararlar almanıza olanak tanır.

İstanbul Mülk Yönetimi

İstanbul, kültürlerin, ticari ve kozmopolit yaşamın buluştuğu ve Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan önemli bir merkezdir. İstanbul'un emlak piyasası, kendine özgü bir dinamizm sergileyerek yatırımcılar ve mülk sahipleri için eşsiz fırsatlar sunar. Bu nedenle, Türkiye'nin en büyük ve en canlı şehri olan İstanbul'da mülk yönetimi, kendine özgü zorluklar barındırır. İstanbul'da başarılı bir mülk yönetimi için bu benzersiz yönleri anlamak çok önemlidir.

İstanbul Mülk Yönetiminin Kendine Özgü Yönleri

İstanbul'da mülk yönetimi, şehrin kendine has özelliklerini ve taleplerini yansıtan ayrıntılı bir yaklaşım gerektirir. İşte İstanbul'da mülk yönetimini farklı kılan bazı unsurlar:

Çeşitli Gayrimenkul Portföyü

İstanbul'un emlak piyasası son derece çeşitlidir. Nişantaşı ve Bebek gibi lüks semtlerden, Levent ve Maslak gibi iş merkezlerindeki modern ticari alanlara kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. Her gayrimenkul türü, hedeflediği piyasa segmentinin belirli ihtiyaçlarını karşılamak için özel yönetim stratejileri gerektirir.

Kültürel ve Tarihi Önemi

Şehrin zengin tarihi ve kültürel mirası, yönetim sürecine başka bir katman ekler. Sultanahmet ve Galata gibi bölgelerdeki gayrimenkuller, mimari açıdan önem taşıyabilir ve modernite yanında tarihî bütünlükleri korumak için özel yönetim yaklaşımları gerektirebilir.

Yüksek Talep ve Dinamik Pazar

İstanbul gayrimenkul yönetimi, büyüyen nüfus ile yerli ve yabancı kiracıların ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışan bir hizmeti görmeyi ifade eder. İstanbul'da mülk yönetimi, kira getirisini ve mülk değerini en üst düzeye çıkarmak için piyasa trendlerine, fiyatlandırma stratejilerine ve kiralama oranlarına uyum sağlamayı gerektirir.

Karışık Yerel Düzenlemeler

İstanbul'da belediyelerin uygulamaları mülk yönetimi konusunda belirleyici olabilir. Farklı ilçeler, imar, inşaat ve mülk kullanımıyla ilgili farklı düzenlemelere sahip olabilir. İstanbul'da etkili mülk yönetimi, bu düzenlemelerin anlaşılmasını ve çeşitli bölgelerde sorunsuz işleyişi sağlamak için yerel düzenlemelere uyum sağlanmasını gerektirir.

Lüks ve Yüksek Segment Pazar

Şehir, varlıklı insanlar için lüks mülk segmentine de sahiptir. Yüksek standartlara sahip mülklerin yönetimi, kişiye özel kiracı hizmetleri ve yüksek kalite ve ayrıcalığın korunmasını gerektirir. Lüks mülklerin yönetimi, müşterilerin beklentilerini karşılamak ve mülkün değerini en üst düzeye çıkarmak için premium hizmet yaklaşımı gerektirir.

Yüksek Kira ve Yatırım Getirileri

İstanbul, Türkiye'deki en yüksek kira getirilerine sahip olduğundan yüksek getiriler arayan yatırımcılar için çekici bir ildir. İstanbul gayrimenkul yönetimi hizmetleri ile kira stratejileri optimize edilerek mülk bakım ve kiracı hizmetlerinde yüksek standartlar korunur. Yatırımcılar için bu getiriler, iyi yönetilen mülkler aracılığıyla daha da artırılabilir.

Artan Yabancı Nüfusu

İstanbul'da artan yabancı nüfusu, kiralık gayrimenkuller için çoğalan bir talep yaratmaktadır. Mülk yöneticileri, yabancı dil desteği ve kısa dönem kiralama seçenekleri gibi yabancı kiracıların ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri hukuka uygun olarak sunabilir. Yabancı kiracılara yönelik hizmetler sunmak, mülklerin cazibesini artırabilir ve doluluk oranlarını yükseltebilir.

Canlı İş ve Ticaret Merkezi

İstanbul'un üstlendiği ticaret merkezi rolü, ofis alanları ve ticari mülklerin yönetimi için fırsatlar sunmaktadır. Doğru yönetim stratejileriyle, bu mülkler İstanbul'un canlı ekonomisinden etkilenen işletmeler ve girişimcilere kiralanarak önemli getiriler sağlayabilir.

Turizm ve Airbnb Kiralamaları

Şehrin popüler bir turizm destinasyonu olması, kısa süreli kiralamalar ve tatil konaklamaları için kazançlı fırsatlar sunmaktadır. Mülk yöneticileri, İstanbul'un çeşitli mahallelerinde geçici konaklama arayan ziyaretçilerden maksimum doluluk oranları ve kira geliri elde etmek için Airbnb gibi platformların hukuka uygun olarak kullanılmasında rol oynayabilir.

İlginizi çekebilir: Airbnb Yasası Resmi Gazete'de Yayımlandı

Türkiye'de Yabancılar İçin Gayrimenkul Vergileri

Türkiye'de yabancıların gayrimenkul edinmesi mülk yönetimi açısından emlak vergisi önemli bir konudur. Uygulanacak vergi türlerini anlamak, hukuka uyumu ve yatırım getirilerinizi optimize etmeyi sağlar. İşte Türkiye'de karşılaşabileceğiniz ana emlak vergisi türlerine dair kısa bir rehber:

Türkiye'deki Emlak Vergisi Yükümlülüklerini Nasıl En Aza İndirebilirsiniz Türkiye'de yasal olarak emlak vergi yükümlülüklerinizi en aza indirmek, yatırımınızın karlılığını artırabilir. İşte dikkate almanız gereken bazı etkili stratejiler:

Gayrimenkul Satın Alma Vergisi (Tapu Harcı): Türkiye'de mülk satın alırken, taraflar gayrimenkul satın alma vergisine veya diğer adıyla tapu harcına tabi tutulurlar. Bu genellikle mülkün beyan edilen değerinin %4'ü olup, aksi kararlaştırılmadıkça alıcı ve satıcı arasında eşit olarak paylaşılır. Beyan edilen değerin gerçekçi olmasını sağlamak, cezalardan kaçınmak için çok önemlidir. Yıllık Emlak Vergisi: Türkiye'de gayrimenkul sahibi olduktan sonra, mülk türüne ve konumuna bağlı olarak değişen bir yıllık emlak vergisi ödemeniz gerekecektir. İstanbul gibi büyük şehirlerde vergi oranları iki katına çıkar.

2.1 Konut mülkleri: Mülkün değerinin %0.1 ila %0.2'si.

2.2 Ticari mülkler: %0.2 ila %0.4.

2.3 Tarım arazisi: %0.1.

2.4 Boş arazi: %0.3 ila %0.6.

Çevre Temizlik Vergisi: Türkiye'deki mülk sahipleri ayrıca çevre temizlik vergisine tabidir, bu vergi genellikle su faturalarına dahil edilir. Bu vergi nispeten küçüktür ve atık yönetimi ve çevre koruma çabalarını finanse etmeyi amaçlar. Gayrimenkul Değer Artış Vergisi (Sermaye Kazancı Vergisi): Mülkünüzü satın aldıktan sonra beş yıl içinde satarsanız, elde edilen kâr üzerinden sermaye kazancı vergisine tabi olabilirsiniz. Vergi, alım fiyatı ile satış fiyatı arasındaki fark üzerinden hesaplanır ve enflasyon için ayarlanır; kâr miktarına bağlı olarak %15 ile %40 arasında değişir. Beş yıldan sonra mülkler bu vergiden muaftır. Kira Gelir Vergisi: Mülkünüzü kiraya verirseniz kira geliriniz Türkiye'de gelir vergisine tabidir. Vergi, toplam gelire bağlı olarak %15 ile %40 arasında değişen oranlarda kademeli olarak uygulanır. Vergiye tabi kira gelirini azaltan indirimli giderler vardır.

Gayrimenkul Vergilerinden Doğan Sorumluluk Nasıl Azaltılır

Türkiye'de emlak vergisi yükümlülüklerinizi yasal olarak en aza indirmek yatırımınızın karlılığını artırabilir. Göz önünde bulundurulması gereken bazı etkili stratejiler şunlardır:

1. Doğru Değerleme ve Beyan

Mülkün değerinin satın alma sırasında doğru bir şekilde beyan edilmesini sağlamak, potansiyel sorunlardan ve cezalardan kaçınmak için önemlidir. Bir profesyonel ile çalışarak mülkün değerini değerlendirin ve satışın yaratacağı sonuçları anlayın.

2. Vergi İndiriminden Yararlanın

Kiralık mülkler için indirilebilir giderler arasında bakım ve onarım masrafları, mülk yönetim ücretleri, sigorta ve kredi faizleri yer alabilir. Bu indirimleri maksimize etmek için tüm masrafların ayrıntılı kayıtlarını tutmak önemlidir.

3. Muafiyetler ve İzinlerden Yararlanma

Çeşitli muafiyetleri ve izinleri anlamak ve kullanmak önemlidir. Örneğin, yıllık kira gelirinin vergi yükümlülüğü eşiği her yıl ayarlanır ve bu eşiğin altındaki kira geliri vergiden muaf tutulur. Benzer şekilde, belirli yenilemeler ve iyileştirmeler vergi indirimi sağlayabilir.

4. Sermaye Kazancı Vergisini Planlama

Mülkünüzü satmayı planlıyorsanız sermaye kazancı vergisi muafiyetinden yararlanmak için mülkü beş yıldan fazla süreyle elde tutmayı düşünün. Satışı doğru bir şekilde zamanlamak, yatırım kazançları üzerindeki vergi yükünü önemli ölçüde azaltabilir.

5. Mülkiyet Yapısını Optimize Etmek

Mülkiyetinizi en verimli şekilde yapılandırmayı düşünün. Örneğin, bir şirket aracılığıyla sahip olmak, bireysel mülkiyete kıyasla farklı vergi avantajları sunabilir, bu durum özel koşullara ve mülk için gelecekteki planlara bağlı olarak değişebilir.

6. Hukuki Gelişmeleri Takip Edin

Vergi yasalarındaki değişiklikleri düzenli olarak gözden geçirin ve vergi tasarrufu için yeni fırsatlardan yararlanmak için gerekli bilgileri edinin. Bir hukuk bürosuyla çalışmak, Türkiye'de mülk yönetimi hizmetlerinden yararlanarak vergi stratejinizi optimize etmenize ve değişen vergi ortamında size yardımcı olabilir.

7. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarından Yararlanın

Yabancı bir yatırımcıysanız Türkiye ile ülkeniz arasındaki çifte vergilendirme anlaşmalarının avantajlarını araştırın. Bu anlaşmalar, aynı gelir üzerinde hem Türkiye'de hem de kendi ülkenizde vergi ödemekten muafiyet sağlayarak genel vergi yükünüzü azaltabilir.

Doğru Gayrimenkul Yönetim Şirketleri Seçimi

Türkiye'de mülk yönetimi, hukuki, finansal ve operasyonel unsurların etkileşimini içerir ve kiracı yönetimine aşina olmayan kişiler için zor olabilir. Hem yabancı hem de yerli yatırımcılar için bir hukuk bürosu ile çalışmak, gayrimenkullerin sorunsuz bir şekilde yönetilmesiyle hukuki uyuşmazlıkların çıkmasını önleyerek avantaj sağlar. Avukatlar gayrimenkul hukuku, sözleşmeler hukuku ve sair yönetmeliklere hâkim oldukları için hukuka uyumu ve riski önlemeyi önceliklendiren kapsamlı yönetim çözümleri sunar.

İlginizi çekebilir: Tahliye Taahhütnamesi ile Tahliye ve Şartları

İşte mülk yönetimi için bir hukuk bürosunun neden en iyi seçim olduğunu gösteren bazı nedenler:

Hukuki İnceleme ve Piyasa Analizi

Yeni mülkler satın alırken veya kira sözleşmesi yaparken, hukuk bürosu gayrimenkul tapularını doğrulamak, potansiyel yasal sorunları ortaya çıkarmak ve piyasa koşullarını değerlendirmek için titiz incelemeler yapabilir. Bu yasal denetim, yatırımların sağlamlığını ve mülk sahibinin hedefleriyle uyumluluğunu garantiler. Bu analiz, mülk yatırımlarınızın güvenli ve stratejik bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Hukuka Kapsamlı Uyum

Hukuk büroları, mülk yönetimi konusunda her aşamanın yasalara uygun olmasını sağlar. Bu; kira, imar ve sair gayrimenkul hukuku konularına uyumu içerir. Avukatlar, potansiyel yasal sorunları öngörerek, maliyetli dava süreci veya idari cezaların verilmesi riskini azaltabilir.

Sözleşme Uzmanlığı

Sözleşme yazımı ve müzakeresi, hukuk bürolarının temel yetkinliklerindendir. Kira sözleşmesi konusunda destek sağlayan avukatlar, kiracının yükümlülüklerini, kiralananın kullanımını, gecikme tazminatını, ödeme ve fesih koşullarını içeren sağlam kira sözleşmeleri oluştururlar. Standart kırtasiye sözleşmeleri kullanmak yerine yetkin hukuk bürolarının uzmanlığından faydalanmak, enflasyona karşı korunmanızı, etkin kira tahsilatını ve dönemsel artışını sağlar ve gelecekteki yasal zorlukların önlenmesine yardımcı olur.

Sorunsuz Kiracı Yönetimi

Hukuk büroları, gözetim ve kira sözleşmelerine uyumu test eden kiracı yönetim hizmetleri sunar. Mülkünüzün güvenilir kiracılar tarafından kullanılmasını ve ilişkilerin sorunsuz ve profesyonel bir şekilde yönetilmesini sağlarlar.

Kapsamlı Bakım ve Onarım

Mülkünüzün değerini ve çekiciliğini korumak kritik öneme sahiptir. Mülk yönetim şirketleri, zamanında onarımlar, düzenli denetimler ve bakım standartlarına uyumu sağlayarak mülk bakımını koordine eder. Hukuk büroları bu noktada da proaktif yaklaşım sergileyerek hukuka uyumu sağlar ve mülkün durumunu ve değerini korumaya ve artırmaya yardımcı olur.

Etkin Kira Tahsilatı

Başarılı mülk yönetiminin merkezinde etkili finansal yönetim bulunur. Hukuk büroları, kira tahsilatının zamanında olmasını sağlayarak mülkünüzün karlılığını en üst düzeye çıkarmayı amaçlar. Kira tahsilatı, kira sözleşmesinin şartlarına uygun olarak düzenli ve tutarlı bir şekilde yapılır ve şartları varsa aylık gecikme tazminatı veya faiz talep edilebilir.

İlginizi çekebilir: Türkiye'de Alacak Tahsili, Alacak Davası ve İcra Takibi

Uyumazlık Çözümü

Kiracı anlaşmazlıkları, mülk hasar talepleri veya diğer yasal uyuşmazlıklar durumunda, hukuk büroları uzman arabuluculuk ve temsil hizmetleri sağlar. Tahliye ve dava süreçleri ile müzakereleri ele alarak mülk sahiplerini korur ve sorunların hızlı ve etkili bir şekilde çözülmesini sağlarlar.

İlginizi çekebilir: Kiracıyı Evden Çıkarmak - İşyeri Tahliye Sebepleri

Gelişmiş Kiracı Deneyimi

Kiracı memnuniyeti sağlamak, yüksek doluluk oranı ve sürekli kira gelirini sürdürmenin anahtarıdır. Hukuk büroları, kiracının sorunlarına hızlı yanıt vererek yüksek mülk standartlarını korur ve saygılı ve iletişimde açık bir ev sahibi-kiracı ilişkisi oluşturarak pozitif bir kiracı deneyimi yaratmaya odaklanır.

Stratejik Risk Yönetimi

Avukatlar, mülk sahipliği ve yönetimiyle ilgili riskleri belirleme ve azaltma konusunda uzmandır. Yasal yükümlülükler, sigorta kapsamı ve uyum riskleri konusunda stratejik tavsiyeler sunarak mülkü ve mülk sahibinin çıkarlarını beklenmedik risklerden korurlar.

Huzur ve Uzun Vadeli Değer

Türkiye'de mülk yönetimi için bir hukuk bürosuyla çalışmak, gayrimenkulünüzün hukuka uygun olarak etkin bir şekilde yönetildiğini bilmenin verdiği huzuru içerir. Kapsamlı yaklaşım ve uzun vadeli odakları, yatırımınızın değerini üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur ve size zaman içinde istikrar ve büyüme sağlar. Bu güven, özellikle Türkiye gibi dinamik ve karmaşık bir pazarda paha biçilmezdir.

Sonuç: Türkiye'deki Mülk Yatırımlarından En İyi Şekilde Yararlanmak

Bir hukuk bürosu vasıtasıyla mülk yönetim hizmetlerinden yararlanmak; etkin kira yönetimi, gayrimenkul yatırımının getirisini artırmak ve hukuka uyum gibi benzersiz avantajlar sağlar. Hukuk bürolarının hukuki uzmanlığından ve stratejik danışmanlığından yararlanarak yatırım dönüş süresini optimize edebilir ve mülkünüzün güvenilir bir şekilde yönetildiğini bilmenin huzurunu yaşayabilirsiniz. Türkiye gayrimenkul pazarının sunduğu fırsatları yakalarken yatırım hedeflerinize ulaşmanızı kolaylaştıracak bir gayrimenkul avukatı ile çalışmayı değerlendirin ve hem aylık getiriler hem de uzun vadeli büyüme ile gayrimenkulünüzden maksimum verimi alın.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.